Удержаться у власти: зачем Нетаньяху приехал к Путину

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в четверг прибыл с рабочим визитом в Россию. Российский лидер Владимир Путин провел встречу с главой израильского правительства в Сочи. Политики обсудили вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, а также обменялись мнениями по ситуации на Ближнем Востоке.

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«Скажу прямо, не побоюсь этого, в значительной степени благодаря вашим усилиям наши отношения приобрели новое качество и по вопросам безопасности, по линии военного сотрудничества», — сказал, обращаясь к премьеру Израиля, Путин, цитирует ТАСС.

Нетаньяху — частый гость в России. Так, он встречался с Путиным в апреле этого года. Тогда визит также проходил перед парламентскими выборами и добавил израильскому политику немало предвыборных очков. Дело в том, что во время встречи Тель-Авиву были переданы останки погибшего в 1982 году в Сирии во время войны в Ливане сержанта Захарии Баумеля. Танкист пропал 37 лет назад и был найден на территории Сирии.

Нынешний визит вновь проходит за неделю до выборов, на которые правящая партия «Ликуд» вынуждена была пойти вновь — в связи с невозможностью сформировать правительство из-за разногласий в коалиции.

Во время общения перед телекамерами Путин затронул тему выборов, отметив, что в Израиле проживают около «полутора миллионов выходцев из Советского Союза». «Мы всегда считали их своими людьми, своими соотечественниками и, конечно, нам небезразлично, какие люди придут в парламент Израиля», — сказал Путин.

Одной из важных тем для израильской стороны сейчас является Иран. Как считают в Израиле, эта страна угрожает безопасности еврейского государства в связи со своими действиями в Сирии.

Тель-Авив опасается, что иранское присутствие в этой стране станет трамплином для дальнейшей экспансии в регионе. В Москве же дают понять, что понимают эти опасения.

«Россия не хочет, чтобы Иран перемещал в Сирию больше высокотехнологичных материалов, которые приносят пользу «Хезболле». Здесь есть общее совпадение интересов безопасности, и договоренности налажены хорошо», — говорит «Газете.Ru» ведущий эксперт аналитической группы GSA в Вашингтоне Теодор Карасик.

Стоит отметить, что до встречи с Путиным израильский премьер, который также возглавляет и оборонное ведомство страны, провел полуторачасовые переговоры с главой Минобороны России Сергеем Шойгу.

Во время беседы с Путиным израильский премьер заявил, что координация российских и израильских военных помогает избежать инцидентов.

«Личная связь между нами позволила предотвратить трения, столкновения между нашими военными. Я могу ответственно сказать, что это очень важный элемент стабильности всего региона», — сказал Нетаньяху

Напомним, что стороны смогли преодолеть разногласия после трагического инцидента в САР, когда сирийскими силами ПВО в сентябре 2018 года был сбит российский транспортный самолет Ил-20 с 15 военными на борту. В то время в небе Сирии находились израильские военные самолеты, которые были целью сирийцев. После инцидента было принято решение усилить координацию между российскими и израильскими военными.

Как рассказал премьер Израиля на встрече с Путиным, согласование между странами «особенно важно» именно в контексте возрастающей активности Ирана. По словам Нетаньяху, в последние месяцы в стране отмечают «резкое нарастание попыток Ирана использовать территорию Сирии для атаки».

Визит премьера Израиля в Россию проходит на фоне сообщений СМИ о возможности встречи между президентом Ирана Хасаном Роухани и главой США Дональдом Трампом на Генассамблее ООН.

В последнее время Трамп все чаще говорит о возможности диалога с Тегераном.

Надежды на подобную встречу связывают с увольнением из администрации американского лидера советника по национальной безопасности Джона Болтона, который выступал за жесткую линию в отношении Ирана.

Трамп отметил, что причиной увольнения Болтона стало наличие разногласий: «Он совершил некоторые очень крупные ошибки».

Как пишет The Times of Israel, причина конфликта Трампа и Болтона состояла в том, что президент США намеревался смягчить некоторые санкции в отношении Ирана для того, чтобы послать этой стране сигнал перед возможной встречей с Роухани. Известно, что израильское руководство негативно относится к перспективе этих переговоров, но считает, что Америка в состоянии соблюсти израильские интересы.

Правда, по мнению эксперта Карасика, встреча будет проведена лишь в том случае, если она будет одобрена Верховным лидером Ирана, и пока признаков этому не видно.

Еще одна проблема, которая находится в центре внимания Израиля, — это так называемая большая сделка с арабскими странами, которую продвигают США. Речь идет об установлении мира в Палестине в обмен на значительную финансовую помощь со стороны США и арабских стран. В ряде СМИ называется сумма в размере $50 млрд. При этом в начале июня спецпредставитель США Джейсон Гринблатт заявил, что Вашингтон не будет публиковать политическую часть плана ближневосточного урегулирования до ноября.

Приведение плана в действие связывают с выборами в Израиле, которые израильский премьер хочет вновь выиграть.

Перед визитом в Москву Нетаньяху сделал достаточно противоречивые заявления касательно собственных планов в случае победы. Премьер сказал, что намерен аннексировать Иорданскую долину в случае, если «Ликуд» — правящая партия страны — одержит победу на парламентских выборах.

Иорданская долина — спорная территории на Западном берегу реки Иордан, которая давно является предметом конфликта между Израилем и Палестиной.

Заявления израильского лидера вызвали негативную реакцию со стороны ООН. Генсек организации Антониу Гутерриш заявил, что его беспокоит ситуация с частью Западного берега реки Иордан. По словам Гутерриша премьер Израиля подобными действиями серьезно нарушит международные права.

В МИД России также отреагировали на заявления Нетаньяху.

«Разделяем озабоченность в связи с подобными планами израильского руководства, реализация которых может подорвать надежды на установление долгожданного мира между Израилем и арабскими соседями», — говорится в сообщении ведомства.