«Большое зло»: Нетаньяху предупредил Россию об опасности

Состояние российско-иранских отношений оценил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Об этом он заявил в интервью изданию РБК. По его словам, Иран — одна из двух опасностей для будущего России. Вторая — радикальный суннитский ислам.

«Большее зло — шиитский радикальный ислам, управляемый Ираном, который стремится обладать ядерным оружием», — заявил Нетаньяху.

Он также обвинил Иран в стремлении «завоевать Ближний Восток». В конце концов, добавил израильский премьер, иранские шииты обратят оружие не только против его страны и Запада, но и против России. Ситуацию с Ираном Нетаньяху намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным на встрече в Сочи 12 сентября.

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Как сообщает ФАН, израильский глава правительства также рассказал о том, как удалось предотвратить военный конфликт с Россией в Сирии.

«На фоне противоречия между задачами Воздушно-космических сил РФ и нашими военными действиями в ходе операции в Сирии боестолкновение было практически неизбежным», — заявил Нетаньяху.

Однако, по его словам, все закончилось хорошо, поскольку удалось наладить контакт с президентом Путиным на основе взаимного уважения.

«Мы действительно разговариваем на равных, открыто, без всякого пренебрежения», — отметил Нетаньяху.

За последние годы Израиль стал интенсивнее наносить авиаудары по территории Сирийской Арабской Республики (САР). В Иерусалиме утверждают, что цели этих налетов — объекты вооруженных сил Ирана, находящиеся на территории Сирии, где находятся также и российские войска. Нетаньяху после январских авиаударов по Сирии заявил, что противодействие военному присутствию Ирана в Сирии является «постоянной политикой» страны.

«У нас есть постоянная политика — противодействовать попыткам Ирана закрепиться в Сирии и нанести урон тем, кто пытается навредить нам», — подчеркнул глава еврейского государства, выступая на пресс-конференции.

В Израиле не скрывают, что хотят ухода Ирана из Сирии, поскольку считают, что присутствие Тегерана в соседней стране угрожает безопасности еврейского государства. Главное, чего опасается Израиль, — присутствие в Сирии вооруженного крыла шиитской группировки «Хезболла».

Иран при этом — союзник России в Сирии, так как он борется с боевиками «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России). Одновременно с этим Тегеран выступает как один из гарантов мирного процесса в Сирии, наравне с Россией и Турцией, и Москва не хочет портить отношения с сильным региональным союзником.

В октябре прошлого года Российский совет по международным делам (РСМД) назвал Москву «гарантом безопасности Израиля», передает НСН. Однако вряд ли израильские власти видят ситуацию именно так.

Бывший советник министра внутренней безопасности Израиля, экс-консул еврейского государства в Москве Алекс Векслер заявил, что его страна способна самостоятельно обеспечить свою безопасность.

«Россия — великая держава, и мы хотели бы сохранить с ней систему хороших отношений. То, чего сейчас не происходит, скажем так, не по нашей вине. Есть волна антиизраильских настроений в России, мы это наблюдаем постоянно. Но мы никоим образом не рассчитываем, что она будет гарантировать нам безопасность.

Как страна может гарантировать нам безопасность, когда она является близким другом наших заклятых врагов? Иран и «Хезболла» ежедневно, ежечасно, ежеминутно заявляют, что они готовы нас уничтожить и стереть с лица земли», — подчеркнул Векслер.

У Москвы есть рычаги для давления на Иран, рассказывал ранее «Газете.Ru» экс-посол Израиля в РФ Цви Маген. Он отмечал, что Москва уже предлагала США и Израилю минимизировать иранское присутствие в Сирии, однако стороны не пришли к соглашению.

«Если кто-то делает такие предложения, это значит, что он может их реализовать, а, значит, возможности для компромисса есть», — полагает он. Однако уйти из Сирии Иран может лишь после обращения непосредственно сирийских властей.