Канада распустила парламент: Трюдо назвал дату выборов

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о роспуске парламенте и назначении федеральных выборов на 21 октября, сообщает The Washington Post.

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47-летний политик попросил генерал-губернатора Джулию Пайетт, представителя королевы Елизаветы II в Канаде, распустить парламент страны в среду, 11 сентября.

Опросы общественного мнения показывают, что это будет тяжелая гонка и для него самого. Ожидается, что кампания Трюдо будет сосредоточена на вопросах экономики и климата.

«Канадцы снова смогут проголосовать за страну, в которой они хотят жить», — так нынешний премьер прокомментировал достижения своей команды в области экономики и окружающей среды.

Он добавил, что его правительство «провело последние четыре года, делая Канаду лучше», и сам Трюдо «располагает данными, чтобы это доказать», передает НСН.

«У всех нас есть выбор: продолжать двигаться вперед и опираться на достигнутый нами прогресс, или вернуться к политике прошлого.

Консерваторы любят говорить, что они работают для людей, но затем они снижают налоги для богатых и сокращают бесплатные услуги для всех остальных», — пояснил канадский премьер.

Трюдо, чей отец Пьер Эллиотт Трюдо, был одним из старейших премьер-министров Канады, четыре года назад слышал обвинения в неопытности после того, как одержал победу над кандидатом от консерваторов Стивеном Харпером. И это стало международной сенсацией.

Трюдо пообещал «солнечные пути» (идиома либерала 19 века Уилфрида Лорье, боровшегося за права франкофонов), прозрачность государственных расходов, рост уровня жизни для среднего класса, увеличение числа женщин на руководящих должностях и примирение с группами коренных народов Канады.

Он выполнил и другие важные обязательства — легализацию марихуаны, широкую пропаганду гендерного равенства, открытие въезда в страну для сирийских беженцев, передает BBC.

Уровень безработицы в Канаде в этом году достиг 40-летнего минимума; рост валового внутреннего продукта в последнем квартале был объявлен на уровне 3,7%, что также превысило ожидания экономистов.

В апреле нынешнего года Трюдо предостерег другие страны от вмешательства в выборы. Премьер подчеркнул, что Оттава обратила внимание на рост влияния «иностранных игроков» и вмешательство в демократические процессы.

«Мы ясно видим, что страны, такие как Россия, стоят за многими кампаниями, социальными медиа»,

— сказал Трюдо.

Чуть позднее Трюдо, подводя итоги саммита «семерки», выступил против возвращения России в G8. По его мнению, альянс G7 является собранием стран-единомышленников, которые позитивно воздействуют мировую экономику, передает ФАН.

Трюдо считает, что «действия России на Украине и в других странах мира» говорят о том, что она не может быть партнером государств-членов «большой семерки».

При этом канадский премьер отметил, что не будет избегать общения с президентом России Владимиром Путиным на саммите G7 в 2020 году, в случае приглашения туда российского лидера.

В ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским Трюдо подчеркнул, что российская сторона может возобновить членство в G8 лишь в случае «возвращения» Крыма и урегулирования ситуации в Донбассе. Также в ходе беседы стороны договорились в дальнейшем вновь обсудить противодействия «агрессивной политике» России и защиты интересов Украины.

Кроме того, власти Канады не будут впускать в страну жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик по российским паспортам. Такое заявление на пресс-конференции сделала глава МИДа Христя Фриланд. Он пояснила, что Канада рассматривает выдачу паспортов РФ жителям Донбасса «в качестве акта агрессии против Украины».

При этом

президент Владимир Путин пояснял, что вопрос об упрощенной процедуре выдачи паспортов носит чисто гуманитарный характер.

У Москвы нет желания создавать проблемы Киеву, однако ситуация с нарушением гражданских прав в Донбассе является недопустимой, отмечал он.

Помимо этого, Трюдо высказывал обещания продолжать политику санкций в отношении России из-за ситуации на Украине. Трюдо подчеркивал, что в этом вопросе Канада будет действовать параллельно со своими международными партнерами.

Россия отвергает эти обвинения в нарушении международного права в ходе конфликта на юго-востоке Украины. По словам Москвы — это исключительно внутренний конфликт Украины, и для его урегулирования нужны переговоры между официальным Киевом и самопровозглашенными республиками Донбасса.