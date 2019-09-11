Один — не все: Песков о словах Дудя на вручении премии GQ

Не стоит проецировать мнения отдельных людей на общие настроения в обществе, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в связи с прозвучавшей на церемонии вручения премии журнала GQ критикой ситуации в стране.

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«Мы с уважением относимся ко всем премиям, в том числе и к этой, но мы не склонны преувеличивать значение тех или иных светских мероприятий, тем более — не склонны к тому, чтобы проецировать некоторые высказывания, сделанные на таких светских мероприятиях, на общее настроение, полагаем, что это было бы неверно и ошибочно», — приводит ТАСС слова представителя Кремля.

Дмитрий Песков добавил, что «определенные точки зрения» учитываются.

«Мы видим, мы фиксируем это все, принимаем во внимание. Но было бы абсолютно непрофессионально ассоциировать это с общим настроем», — продолжил пресс-секретарь Владимира Путина.

Песков обратил внимание на то, что подобные выступления могут встретить и противоположные заявления оппонентов. «Поверьте мне, у тех точек зрения, которые высказывали очень талантливые, уважаемые люди, добившиеся успеха в своих областях, есть очень много состоявшихся также оппонентов, которые не менее аргументировано могут разбить эти тезисы», — заключил представитель администрации президента России.

Накануне состоялась церемония премии журнала GQ, на которой в главной номинации — «Человек года» — победил режиссер Кирилл Серебренников. В своей торжественной речи он отметил, что не стал бы присуждать эту премию только одному человеку.

«Я бы не выбирал одного человека, а назвал бы людьми года тех, кто договорился об обмене заключенными, тех, кто не дал посадить [журналиста] Ваню Голунова, тех людей, которые выходят и бьются за справедливость и дают возможность в нашей стране жить здравому смыслу, порядочности, честности и надежде», — сказал со сцены Кирилл Серебренников. Видео его выступления было размещено на ютуб-канале «Страна и мир».

Кроме того, победителем в одной из номинаций стал журналист Юрий Дудь. Ему присудили награду в номинации «Лицо с экрана». Дудь, по мнению экспертов, заслуживает звания лучшего документального режиссера и «главного лица российского YouTube».

Выйдя за наградой, журналист произнес благодарственную речь. Он при этом раскритиковал ситуацию в стране. По его словам, люди, если и возмущаются беспределу, то делают это «очень тихо». «Они возмущаются по кухням, они возмущаются по кабинетам, они возмущаются по гостиничным номерам», — сказал Дудь, отметив, что его речь является не проповедью, а просьбой. Запись выступления блогера разместил в твиттере «МБХ Медиа».

В продолжение ведущий выразил мнение, что «молчание перестало быть «спасительным оберегом».

«Если ты молчишь — не значит, что ты в домике. Прийти могут в любой домик, даже если этот домик находится на Рублево-Успенском шоссе. А раз нет разницы, то я не понимаю, почему нужно встречать беспредел молчанием, а не встречать его лицом к лицу», — добавил Дудь.

Ранее, в начале сентября, он выложил в сеть свой трехчасовой документальный фильм о теракте в Беслане, который произошел 1 сентября 2004 года. Тогда жертвами трагедии стали 334 человек, из них 186 — дети. За неделю запись посмотрели в ютубе более 13 млн раз. В частности, ее видели пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и журналист Владимир Соловьев. Последний раскритиковал документальный фильм коллеги.

Телеведущий в эфире программы «Полный контакт» на радиостанции «Вести FM» отметил, что Юрию Дудю следует «рекламировать шампунь, потому что в этой башке ничего не обнаружено, кроме химических элементов». Соловьев был крайне возмущен лентой и назвал Дудя «бездарным спортивным журналистом», полезшим «гадить» в другую область.