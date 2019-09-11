«Хороший коллега»: как шпион Смоленков узнавал секреты

Эвакуированный в США американский шпион мог иметь доступ к «чувствительной» информации. Об этом газете «Ведомости» сообщил источник, близкий к спецслужбам. Российский чиновник Олег Смоленков, пропавший вместе с семьей два года назад, ранее был назван информатором ЦРУ США.

Во время работы в российских государственных структурах, посольстве РФ в Вашингтоне и управлении президента по внешней политике, Смоленков не имел допуска к секретным сведениям. Однако, по словам источника, он мог узнавать информацию из неформальных разговоров с коллегами.

Сослуживцы считали Смоленкова хорошим сотрудником и часто хвалили его. Собеседник издания отметил, что иногда чиновник проявлял «чрезмерное любопытство», но ему доверяли, и ни в чем не подозревали.

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При этом шпион не располагал информацией о «вмешательстве» России в президентские выборы в США, однако ЦРУ ценило его как чиновника из администрации президента, который «говорил то, что они жаждали услышать».

10 сентября пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков подтвердил, что Олег Смоленков, действительно, несколько лет работал в администрации президента. Он добавил, что Смоленков был уволен внутренним распоряжением несколько лет назад.

По словам пресс-секретаря, в 2016-2017 годах он занимал должность, не относящуюся к категории высших должностных лиц, которые имеют возможность контактировать с президентом.

«Я дал вам ту информацию, которую мог вам дать. Естественно, всю информацию о работе администрации президента предоставить просто невозможно», — заявил представитель Кремля.

При этом пресс-секретарь не смог подтвердить сообщения в прессе, что Смоленков был агентом ЦРУ.

По данным телеканала CNN, этот «крайне ценный» информатор сейчас живет в США под своим именем и находится под государственной охраной. Газета The New York Times сообщила, что Смоленкова завербовали еще пару десятков лет назад. Именно этот агент помог спецслужбам США с расследованием мнимого вмешательства в выборы президента США и взлома серверов Национального комитета Демократической партии.

Источники сообщили NYT, что карьера чиновника шла в гору, и он получил доступ в Кремль. Агент передавал ЦРУ «ценные, но противоречивые» сведения.

Спустя несколько месяцев в Лэнгли, в штаб-квартире ЦРУ, забеспокоились по поводу безопасности Смоленкова, и было решено эвакуировать его из России. Поначалу россиянин отказывался, из-за чего ЦРУ предположило, что он может быть двойным агентом. Тем не менее, через пару месяцев он согласился бежать.

Ранее сообщалось, что «самым важным шпионом США» мог быть сотрудник аппарата правительства России Олег Смоленков. Чиновник вместе с женой и тремя детьми уехал летом 2017 года в отпуск в Черногорию.

После этого Смоленкова и его семью не видели. При этом на сайте газеты The Washington Post есть информация о приобретении Смоленковым дома за почти $1 млн в Стаффорде, штат Вирджиния.

Дональд Трамп, в свою очередь, заявил журналистам, что ему ничего неизвестно о вывозе американскими спецслужбами из России в 2017 году «высокопоставленного осведомителя».

Американский лидер сослался при этом на ЦРУ, которое «не имело полной картины». Между тем, в разведслужбе не отрицают сам факт вывоза из РФ своего секретного агента, однако там назвали спекуляцией заявления, что операция по эвакуации была проведена из-за «болтливости Трампа».

Как сообщает газета «Коммерсант», в российских госструктурах оценили ущерб от деятельности американского агента Смоленкова. Есть разные данные: по мнению одних собеседников газеты, его работа была, скорее, технической: он занимался различными закупками и организацией поездок. Он вряд ли мог сообщить что-то, «кроме расхожих слухов», полагает один из источников.

Однако другие источники полагают, что Смоленков, близкий к Ушакову, мог иметь доступ к важным сведениям из Кремля.

Стоит также отметить, что поначалу высокопоставленный источник в МИД России назвал «бредом и паранойей» сообщение CNN. В частности, он раскритиковал слова о встрече Трампа в Белом доме с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и тогдашним послом РФ Сергеем Кисляком в 2017 году. Американский телеканал передавал, что Трамп обсуждал с ними сверхсекретные разведданные, предоставленные Израилем.

Источник заявил, что «сложно комментировать» часть сообщения, связанную с «очень ценным агентом», и переадресовал этот вопрос американскому разведуправлению.