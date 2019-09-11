Вечный Brexit: Великобритания остается в ЕС?

Депутаты большинством голосов обязали правительство предоставить информацию, касающуюся так называемого «жестокого» Brexit — варианта без сделки с ЕС. Решение было принято большинством голосов в последний день работы парламента, который прекратил свою работу до 14 октября, согласно указу королевы. Глава британского государства поддержала тем самым решение премьер-министра Бориса Джонсона, который, как считают его противники, прошел на этот шаг, чтобы парламент не мог ему помешать в скорейшем выходе из ЕС.

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При этом в последние дни работы парламента депутаты успели принять закон, обязывающий премьера пойти на отсрочку выхода из ЕС, который пока что намечен на 31 октября. В законе содержится норма, согласно которой власти должны запросить у ЕС продление переговоров по Brexit, а на выход из Евросоюза без сделки и вовсе наложен прямой запрет.

При этом сам Джонсон заявил, что не готов просить ЕС продлить крайний срок Brexit, как того хотят депутаты.

Ситуация сложилась, по сути, патовая. До начала процесса выхода Великобритании из ЕС осталось полтора месяца, и вряд ли за столь короткий срок решение будет найдено.

В структурах ЕС заняты другими вещами — идет формирование Европейской комиссии. Ее состав утвержден, и в нем впервые не будет британского комиссара.

Как отмечает завсектором стратегических оценок Центра ситуационного анализа Сергей Уткин, в ЕС могут пойти навстречу Великобритании, если услышат от нее конкретные предложения: «Если ничего конструктивного британцы не предложат, просто так продлевать пребывание в ЕС им не хотят».

Как отмечает Уткин, есть два варианта возможного решения. «Проще всего было бы утвердить подготовленное соглашение, но поскольку депутаты наотрез отказываются, можно разве что сформировать пакет первоочередных мер в ситуации фактического выхода без соглашения и представить его как новую договоренность», — говорит эксперт «Газете.Ru».

Известно, что осенью 2018 года при премьерстве Терезы Мэй Лондон достиг сделки с ЕС, главным пунктом в нем была отсрочка для Северной Ирландии, которая могла бы оставаться в ЕС как минимум до 2020 года. Однако парламент в январе 2019 года отказался принять план премьера. Вскоре Мэй ушла в отставку.

Однако шанс найти компромисс все же остается, и он содержится как раз в принятом британским парламентом законе. В нем говорится, что в случае если до 19 октября сделка с ЕС не состоится, то премьер должен будет апеллировать к руководству ЕС, чтобы продлить действие договора до 31 января 2020 года.

Дело в том, что в середине октября в Брюсселе состоится саммит ЕС — последний с участием Лондона, где будут окончательно подводиться итоги переговоров по Brexit.

При этом, существуют опасения, что если Джонсон вдруг изменит свое мнение, новое руководство ЕС к нему не прислушается.

Несмотря на то что многие в союзе хотели бы сохранить лучшие отношения с Великобританией, активных сторонников самого Джонсона в составе руководства ЕС нет.

К тому же, на саммите будет присутствовать уходящее руководство Евросоюза. Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер покинет свой пост в ноябре. Известно, что политик негативно относится к эскападам Джонсона, и ранее отказал ему в пересмотре условий соглашения.

Однако, несмотря на трения с Лондоном, «выдавливание» Великобритании из ЕС было бы плохой тактикой, отмечает в беседе с «Газетой.Ru» профессор кафедры европейских исследований СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Николай Межевич: «Я бы не ожидал резких движений ни от Лондона, ни от Брюсселя, продолжается мучительный поиск компромисса, который пока не находится».

Процедуру «евроразвода» надо провести «без скандалов, без битья посуды». Как отмечает эксперт, это происходит в связи с тем, что пока никто не знает «как будет выглядеть новая европейская конфигурация» после ухода Лондона. При этом, считает Межевич, на европейское единство работают как «мнимые угрозы» России, так и реальные угрозы со стороны США.

В ЕС действительно не скрывают того, что видят в Америке Дональда Трампа угрозу единству ЕС. Об этом в завуалированной форме говорили в своих речах французский президент Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.

Отношение к Лондону при этом противоречивое: одни видят в нем чуть ли не «троянского коня». Эти противоречия еще больше усилились после прихода к власти в Великобритании Джонсона, который не скрывает своего негативного отношения к ЕС. Политика сравнивают с президентом США Дональдом Трампом, однако, как отмечает экс-глава минобороны и МИД Великобритании сэр Малколм Рифкинд, это не совсем так: «Борис Джонсон — это не Трамп в любом случае. Многие инициативы Лондона, когда Джонсон был министром, были противоположны инициативам США: иранская сделка, перенос посольства США в Иерусалим, соглашение по климату».