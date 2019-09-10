«Больше не нуждаемся»: Трамп уволил главного «ястреба». LIVE

Чиновник является ярым противником договоров о ядерном разоружении, которые, по его мнению, сдерживали возможности США в сфере безопасности.
Он даже был принят президентом России Владимиром Путиным.
Стоит отметить, что в администрации Трампа Болтон фактически стал главным переговорщиком на российском направлении.
По мнению Быстрицкого, повлиять мог и «шпионский скандал». Ранее в СМИ появилась информация об американском агенте, якобы работавшем в администрации российского президента и оказавшемся под риском раскрытия из-за небрежного обращения Трампа с данными.
Болтон очень активно вмешивался в европейскую повестку дня, считают эксперты. Так, председатель совета международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий заявил ТАСС, что уход советника мог быть связан именно с этим направлением.
В Совфеде же считают, что это может способствовать продвижению переговоров с Вашингтоном по СНВ-3. Об этом аявил РИА «Новости» глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.
В Кремле отставку Болтона назвали внутренним делом США, отмечает «Интерфакс».
Именно Болтон, как писали американские СМИ, убедил Трампа выйти из «иранской сделки». Он также придерживался жесткой линии во внешней политике.
При этом Болтон — один из главных «ястребов» администрации США.
Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что внешняя политика США с уходом Болтона не изменится, пишет РИА «Новости».
The New York Times пишет, что чиновник уходит в то время, когда «Трамп начал дипломатические переговоры с двумя из самых непримиримых врагов Соединенных Штатов, что обеспокоило сторонников жесткой линии в администрации».
Как сообщают в Белом доме, новым и.о. советника президента США по нацбезопасности станет Чарли Каппермен, заместитель Болтона.
Сам Болтон утверждает, что подал прошение об отставке еще в понедельник, 9 сентября.
«Я крайне не согласен со многими его предложениями, как и другие в администрации, и попросил Джона уйти в отставку, что он сделал сегодня утром», — заявил Трамп в своем твиттере.
По словам Трампа, к увольнению Болтона его привели разногласия с чиновником, который был известен как сторонник жесткой линии еще со времен работы в администрации Джорджа Буша — младшего.
Добрый вечер, дорогие читатели «Газеты.Ru».
Сегодня, 10 сентября, президент США Дональд Трамп сообщил в своем твиттере о том, уволил с должности своего советника по национальной безопасности Джона Болтона.
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