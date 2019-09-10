«Больше не нуждаемся»: Трамп уволил главного «ястреба». LIVE

Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона — онлайн

Президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона, поскольку в Белом доме «больше не нуждаются в его услугах». По словам самого чиновника, он подал прошение об отставке еще в понедельник, 9 сентября. За развитием событий «Газета.Ru» следит в режиме онлайн.
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21:40

Чиновник является ярым противником договоров о ядерном разоружении, которые, по его мнению, сдерживали возможности США в сфере безопасности.

21:36

Он даже был принят президентом России Владимиром Путиным.

21:34

Стоит отметить, что в администрации Трампа Болтон фактически стал главным переговорщиком на российском направлении.

21:23

По мнению Быстрицкого, повлиять мог и «шпионский скандал». Ранее в СМИ появилась информация об американском агенте, якобы работавшем в администрации российского президента и оказавшемся под риском раскрытия из-за небрежного обращения Трампа с данными.

21:19

Болтон очень активно вмешивался в европейскую повестку дня, считают эксперты. Так, председатель совета международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий заявил ТАСС, что уход советника мог быть связан именно с этим направлением.

21:12

В Совфеде же считают, что это может способствовать продвижению переговоров с Вашингтоном по СНВ-3. Об этом аявил РИА «Новости» глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

21:04

В Кремле отставку Болтона назвали внутренним делом США, отмечает «Интерфакс».

20:58

Именно Болтон, как писали американские СМИ, убедил Трампа выйти из «иранской сделки». Он также придерживался жесткой линии во внешней политике.

20:53

При этом Болтон — один из главных «ястребов» администрации США.

20:49

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что внешняя политика США с уходом Болтона не изменится, пишет РИА «Новости».

20:41

The New York Times пишет, что чиновник уходит в то время, когда «Трамп начал дипломатические переговоры с двумя из самых непримиримых врагов Соединенных Штатов, что обеспокоило сторонников жесткой линии в администрации».

20:34

Как сообщают в Белом доме, новым и.о. советника президента США по нацбезопасности станет Чарли Каппермен, заместитель Болтона.

20:30

Сам Болтон утверждает, что подал прошение об отставке еще в понедельник, 9 сентября.

20:20

«Я крайне не согласен со многими его предложениями, как и другие в администрации, и попросил Джона уйти в отставку, что он сделал сегодня утром», — заявил Трамп в своем твиттере.

20:15

По словам Трампа, к увольнению Болтона его привели разногласия с чиновником, который был известен как сторонник жесткой линии еще со времен работы в администрации Джорджа Буша — младшего.

20:10

Добрый вечер, дорогие читатели «Газеты.Ru».

Сегодня, 10 сентября, президент США Дональд Трамп сообщил в своем твиттере о том, уволил с должности своего советника по национальной безопасности Джона Болтона.

За развитием ситуации мы следим в режиме онлайн-трансляции.