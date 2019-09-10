«В НАТО без Абхазии и Южной Осетии»: что предложил бывший генсек Грузии

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил грузинским властям рассмотреть вопрос о вступлении в альянс «без Абхазии и Южной Осетии».

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«Если Грузия должна стать будущим членом НАТО, вы должны продолжить реформы демократии, бороться против коррупции, обеспечить свободу слова и защиту меньшинства.

Я считаю, что вы должны начать дискуссии в связи с тем, будет ли для вас приемлемо стать членом НАТО без Абхазии и Южной Осетии», — приводит РИА «Новости» слова политика.

Расмуссен добавил, что это решение остается за Грузией. При этом, если оно будет принято, «надо уведомить НАТО».

Для вступления в альянс решающим критерием является решение территориальных конфликтов. В то же время, после того, как в августе 2008 года Грузия проявила вооруженную агрессию против Цхинвала, Абхазия и Южная Осетия получили независимость, которую признали РФ и ряд других стран.

Между тем представитель оппозиционной партии «Европейская Грузия» Отар Кахидзе поддержал предложение Расмуссена, назвав его интересным. По его мнению, власти должны рассмотреть этот вопрос, передает агентство.

Как сказал лидер парламентского большинства Гия Вольский, эта тема достаточно сложная. «Существуют вопросы, которые требуют обсуждения. Необходим общий консенсус, дополнительных комментариев это не требует. Ни мы, ни одна политическая сила не откажется от этих территорий», — заявил он.

Политик добавил, что вступление Грузии в «любую международную организацию должно произойти в тех границах, которые признает международное сообщество, в том числе НАТО».

Тем временем руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе в эфире НСН обратил внимание на то, что Расмуссен неоднократно высказывался подобным образом.

«Расмуссен говорил об этом еще тогда, когда был генсеком», — сказал эксперт.

По мнению политолога, с тех пор, как генсеком НАТО был Расмуссен, организация изменила свое видение ситуации. «Среди руководящих стран НАТО (США, Британия, Германия, Франция) там никто даже не рассматривает подобную версию, чтобы принять Грузию без Абхазии и Южной Осетии», — уверен Мамрадзе.

«Сейчас в НАТО совсем другие подходы. Поэтому заявление Расмуссена совершенно оторвано от действительности», — пояснил свою позицию руководитель грузинского Института стратегии и управления.

Однако Петр Мамрадзе «только теоретически» смог допустить, что НАТО может потребовать от Грузии присоединения без Абхазии и Южной Осетии.

«Подчеркну, что даже в теоретическом курсе это не означает, что страны НАТО признают, что Абхазия и Южная Осетия — это не территория Грузии, а независимые страны. Они продолжат признавать, что это оккупированные территории», — добавил собеседник НСН, подчеркнув, что «это теоретическая конструкция».

Днем ранее Южная Осетия заявила, что вынуждена закрыть границу с Грузией до тех пор, пока отношения между странами не нормализуются, передает РИА «Новости» со ссылкой на югоосетинский комитет госбезопасности.

«В связи с нагнетанием официальным Тбилиси напряженности на ряде участков границы Грузии с Южной Осетией и вытекающим отсюда осложнением оперативной обстановки в приграничной зоне, в целях обеспечения безопасности населения РЮО временно приостанавливается функционирование мест пересечения югоосетино-грузинской государственной границы «Раздахан» и «Синагур». Работу указанных МПГГ (мест пересечения госграницы) планируется возобновить после нормализации обстановки», — указали в сообщении.

Ситуация в приграничной зоне обострилась после того, как Грузия решила установить в районе села Цнелис свой блокпост. При этом, по утверждению властей Южной Осетии, грузинские власти сделали это не на своей территории. Тогда был дан срок до 30 августа, чтобы власти Грузии убрали или перенесли свой пост полиции. В случае несоблюдения требования, как заявило югоосетинское правительство, будут применяться «законные способы для защиты населения от возникающих угроз». Однако Грузия ответила, что блокпост не представляет угрозы и продолжила его оснащение.

Для того, чтобы помешать попыткам грузинской стороны установить контроль над приграничной зоной Южной Осетии, власти республики стали устанавливать свой блокпост, заняв высоту над постом грузинских полицейских, передает РИА «Новости».