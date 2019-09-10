«Не уверен, что он существует»: победитель выборов в Мосгордуму исчез

Победителя на выборах в Московскую городскую думу в третьем округе не могут найти, сообщает The Bell. С Александром Соловьевым от партии «Справедливая Россия» не может связаться территориальная избирательная комиссия (ТИК) — его телефон отключен, передают «Открытые медиа».

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Кроме того, информации об этом кандидате практически нет. Как утверждает издание, Соловьев не вел избирательную кампанию. В избирательных бюллетенях сообщалось, что кандидат работает инженером-проектировщиком 2-й категории.

Единственным, кто видел Соловьева, оказался глава ТИК Виктор Емельяненко. Он встречался с кандидатом до выборов. В ТИК рассказали, что в день голосования от Соловьева не пришли наблюдатели и члены комиссии. Сам он также не пришел на подсчет голосов.

К слову, тезка кандидата, Александр Соловьев получил отказ в регистрации. После чего проголосовать за кандидатуру инженера призвала оппозиция через систему «Умного голосования».

«Я не уверен, что он существует!» — заявил «Открытым медиа» Олег Степанов, координатор штаба Алексея Навального, который и поддержала Соловьева.

О том, что о кандидате ничего не известно, писал еще в конце августа «Коммерсант». Издание сообщало, что пресс-служба московского отделения «Справедливой России» затруднились ответить на вопрос, кто такой Александр Соловьев.

Однако вскоре член Совета регионального отделения партии в Москве Лариса Подосинова опровергла эту информацию в разговоре с «Радио Свобода»: «Конечно, он наш кандидат, молодой парень, член партии, ответственный, красивый, видный».

8 сентября в России состоялся единый день голосования. В Москве проходили выборы депутатов Московской городской думы, в результате которых почти половина мандатов досталась представителям оппозиции или тем, кого поддержали оппозиционные силы.

Депутатов в Московскую городскую думу избирали по мажоритарной системе — мандаты получают те, кто одержал победу в своем округе.

26 мест получили самовыдвиженцы, в 13 округах победили кандидаты от партии КПРФ, партия «Яблоко» приведет в Мосгордуму всех троих зарегистрированных кандидатов, еще три места взяла «Справедливая Россия». Одно из этих мест должен был занять Александр Соловьев.

Явку на выборах нельзя назвать высокой — всего 21,77%. Правда, такой показатель можно считать устоявшейся тенденцией: в 2014 году он был и того ниже — 21,04%.

В начале июля Всероссийский центр исследования общественного мнения (ВЦИОМ) проводил опрос, результаты которого показали, что большинство москвичей равнодушно относятся к выборам в Мосгордуму.

89% опрошенных отметили, что у них отсутствует интерес к этому политическому событию, а 77% заявили, что не обсуждают эту тему с окружающими.

Впрочем, несмотря на низкую явку, к выборам в Мосгордуму было приковано пристальное внимание из-за массовых отказов кандидатам в регистрации, которые, в свою очередь привели к протестной волне, прокатившейся по столице этим летом.

Стоит отметить, что 22 депутата, одержавших победу в своих округах, получили поддержку оппозиции — за них призывали голосовать несистемные оппозиционные политики. Впрочем, однозначно оценить влияние такой поддержки сложно, поскольку большинство кандидатов, за которых призывала голосовать оппозиция, — члены КПРФ. При этом не везде такая поддержка сыграла положительную роль.

В частности, в 30-м округе основная борьба, казалось, разворачивалась между самовыдвиженцем Романом Юнеманом и представителем коммунистов Владиславом Жуковским. Однако в итоге они набрали примерно одинаковое количество голосов, а мандат — с незначительным отрывом — достался Маргарите Русецкой.

Ключевым стало поражение лидера московских «единороссов» Андрея Метельского — вице-спикера Мосгордумы, секретаря московского отделения партии «Единая Россия». Он работает депутатом уже 18 лет, и это было его пятое выдвижение. Примечательно, что лидер столичных «единороссов» участвовал в выборах как самовыдвиженец в округе №15. Победу в этом районе одержал коммунист Сергей Севастьянов.

Не смогла выбиться в лидеры и проректор НИУ ВШЭ Валерия Касамара. Она также участвовала в выборах как самовыдвиженец, однако называла себя человеком из «команды Собянина». Проректор ВШЭ проиграла в 45-ом округе члену «Справедливой России» Магомету Яндиеву, его победу Касамара обосновала поддержкой чеченской диаспоры.