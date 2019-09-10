Дума разберется с Любой: комиссия изучит вмешательство в выборы

Деятельность Алексея Навального и юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь будет изучена комиссией по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ в связи с прошедшими 8 сентября выборами.

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Соответствующее поручение дал спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании нижней палаты 10 сентября. В ходе заседания лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Алексей Навальный был завербован американскими спецслужбами во время своей учебы в Йельском университете.

«Давайте поручим комиссии, чтобы изучила все эти вопросы. Вы говорили о том, что Навальный завербован в Йельском университете. Пускай комиссия разберется, — предложил Володин. — Пускай с этой Любой [Соболь] разберется комиссия».

В 2010 году Алексей Навальный в течение полугода участвовал во всемирной стипендиальной программе Йельского университета. Программа его обучения подразумевала изучение политики и «расширение международного взаимопонимания».

8 сентября в ходе единого дня голосования в Москве прошли выборы депутатов Московской городской думы. По итогам обработки 100% протоколов 26 мест заняли самовыдвиженцы, кандидаты от партии КПРФ победили в 13 округах, от партии «Яблоко» попали все три зарегистрированных кандидата, еще три места заняла «Справедливая Россия».

Ключевым стало поражение лидера московских «единороссов» Андрея Метельского, вице-спикера Мосгордумы, секретаря московского отделения партии «Единая Россия». Он работает депутатом уже 18 лет, и это было его пятое выдвижение. Примечательно, что лидер столичных «единороссов» участвовал в выборах как самовыдвиженец в округе №15. Победу в этом районе одержал коммунист Сергей Севастьянов.

Явку на этих выборах нельзя назвать высокой — всего 21,77%. Правда, такой показатель можно считать устоявшейся тенденцией: в 2014 году он был и того ниже — 21,04%.

Впрочем, несмотря на низкую явку, к выборам в Мосгордуму было приковано пристальное внимание. Массовые отказы в регистрации стали толчком к протестной волне, прокатившейся по столице этим летом. Любовь Соболь стала одним из кандидатов, которым было отказано в регистрации.

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России была создана в августе после соответствующих обвинений официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в адрес Германии и США.

3 августа в Москве прошла несанкционированная акция протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. На Бульварное кольцо столицы, по оценкам МВД, вышло около 1,5 тыс. человек, при этом задержаны были около тысячи человек. О желании принять участие в акции ранее заявляли более 5 тыс. человек.

Как минимум 18 человек получили травмы в ходе задержаний, некоторых били резиновыми дубинками.

Представитель российского МИДа вскоре заявила, что американская дипмиссия опубликовала маршрут прохождения несогласованной акции «Вернем себе право на выборы», состоявшейся 3 августа в Москве. По ее словам, маршрут «хождений, так называемой прогулки» был опубликован «попунктно», и только в самом конце публикации находился призыв не посещать акцию протеста.

Захарова заявила, что «90% этой информации как раз-таки призывало людей подключиться к этому мероприятию».

«Мы все материалы, безусловно, доведем официальным путем до посольства США в Москве и не только до посольства. Я думаю, что руководство США будет весьма удивлено тем, как их дипломаты вмешиваются в российские внутренние дела», — заявила она.

Кроме того, представитель внешнеполитического ведомства заявила, что пресс-секретарь посольства США в России публично прокомментировала итоги несанкционированной акции, указав на нарушения Конституции РФ.

Захарова отметила также, что немецкое издание Deutsche Welle призывало россиян выходить на «прогулку по Бульварному». По мнению представителя МИД, призыв оказался «феноменальным» проколом.