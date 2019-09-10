«Наглец и хам»: Порошенко не явился на допрос в ГБР

Бывший президент Украины Петр Порошенко в очередной раз не пришел на допрос в государственное бюро расследований (ГБР) страны. По словам его адвоката Игоря Голованя, бывший украинский лидер не явился из-за работы в Верховной раде.

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«Государственное бюро расследований почему-то не учитывает календарь пленарных заседаний Верховной рады... Они должны понимать, что работа в парламенте — это уважительная причина неявки на допрос», — заявил Головань.

По его словам, он передал следователям письменные показания Порошенко. Однако адвокат не уточнил, по какому именно делу.

Нет Порошенко — нет допроса

Порошенко систематически пропускает допросы в ГБР с середины августа. Головань объясняет отсутствие экс-президента занятостью в парламенте или тем, что следователи несвоевременно передают соответствующие повестки.

Госбюро в ответ на прогулы Порошенко опубликовало даты, в которые бывший лидер Украины должен явиться на допрос. По словам пресс-секретаря ведомства Анжелики Ивановой, ему были направлены повестки на 13, 18, 27 сентября и 3 октября.

Говоря об уголовных делах, в которых фигурирует экс-президент, она отметила, что всего есть 13 уголовных дел, которые расследуются относительно возможных незаконных действий бывшего руководства Украины.

Иванова также заявила, что в трех уголовных делах Порошенко проходит как свидетель. Однако она не уточнила статус бывшего украинского лидера в других уголовных производствах.

Адвокат Порошенко же настаивает, что экс-президент имеет статус свидетеля в пяти уголовных делах. «Мы знаем, что он является свидетелем, поскольку вызывался как свидетель в пяти производствах», — подчеркнул Головань.

К слову, после проигрыша на майских президентских выборах Порошенко явился только на два допроса в ГБР. Бывший президент ответил на вопросы следователей по делу о продаже завода «Кузница на Рыбальском» и уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала «Прямой».

Полиграф и генпрокурор как причина прогулов

Третий допрос должен был состояться в начале сентября, но Порошенко на него не пошел, сославшись на занятость в Раде. Работу в парламенте действительно можно назвать веской причиной.

Однако экс-лидера Украины также мог остановить характер допроса — следователи рассчитывали, что Порошенко ответит на их вопросы по делу о злоупотреблении властью и служебными полномочиями.

Речь идет о расследовании инцидента, который произошел в 2016 году. Тогда Порошенко отменил решение одного из глав местной администрации Николаевской области. Власти региона планировали передать 1,5 га земель сельскохозяйственного назначения в земли запаса государственной собственности, но Порошенко выступил против. Впоследствии администрация Николаевской области предоставила эту землю в бесплатное пользование.

Кроме того, следователи ГБР собирались допросить Порошенко с применением полиграфа, соответствующее разрешение ведомству предоставил районный суд Киева. Однако для данной процедуры также требуется согласие самого бывшего президента, но отказ от детектора лжи может негативно отразиться на репутации Порошенко, который пообещал ответить перед народом Украины.

Не благоволят Порошенко и нынешние власти Украины. Недавно генпрокурор страны Руслан Рябошапка даже не исключил ареста экс-президента.

«Нет разницы: бывшие президенты, народные депутаты или кто-то еще. Перед законом все равны. Скажем так, рука не дрогнет из-за кого угодно, кто есть в парламенте», — отмечал Рябошапка в интервью «РБК-Украина».

При этом у генпрокурора действительно появилась такая возможность после того, как Верховная рада в сентябре приняла закон о снятии депутатской неприкосновенности.

Данный законопроект Зеленский продвигал еще в ходе своей апрельской предвыборной кампании. Этот документ был одной из первых инициатив президента, которую он внес в Верховную раду после своей майской инаугурации. Зеленский вплоть до принятия закона всячески настаивал на его необходимости.

В то же время эксперты утверждают, что правительству Украины следует отреагировать на неявку Порошенко на допросы. По словам бывшего депутат Верховной рады Владимира Олейника, экс-президента следует доставить в ГБР с помощью конвоя.

«На мой взгляд, пора бы уже к нему применить закон, то есть посылать не повестки, а конвой. Но здесь есть процедура, необходимо вносить представление в парламент, чтобы можно было к нему (Порошенко) применить принудительный привод. То есть придет участковый, возьмет его за шиворот и приведет туда, куда надо», — говорит Олейник «Газете.Ru».

По его словам,

депутатский иммунитет Порошенко будет действовать только до 1 января 2020 года. Он также добавил, что экс-президент обязан приходить на допросы, даже если они выпадают на дни заседания в Раде.

«Наглец и хам, потому что до этого говорил, что президент, гарант конституции, всех учил уму-разуму, что надо закон соблюдать и так далее. И вот теперь показывает такое отношение к законам. В парламенте без него обойдутся, а если нет — надо вызывать его в субботу, воскресенье или после работы», — отмечал Олейник.

Осудят ли Порошенко?

Несмотря на уголовные дела, в которых фигурирует Порошенко, вызовы на допрос, угрозы со стороны генпрокурора и отмены депутатской неприкосновенности, экс-президент не покидает Украину.

Эксперты считают, что Порошенко не боится уголовного преследования из-за наличия своеобразной защиты. По словам главы Украинского института анализа и менеджмента политики (УИАМП) Руслана Бортника, у экс-президента есть серьезное лобби на Западе.

«Безусловно, есть серьезное лобби на Западе. Сама правовая система на Украине очень серьезно коррумпирована и дезорганизована, поэтому вероятность привлечения бывшего украинского лидера к ответственности — 20%, не более того. Это очень сложно будет сделать», — говорил Бортник «Газете.Ru».

Привлечение Порошенко к ответственности на Украине, скорее всего, сведется к давлению на его финансовые активы, отмечал эксперт. Бортник также подчеркивал, что расследование, вероятно, приведет к разделу активов бывшего президента, а не его тюремному заключению.

Сам же Порошенко не раз говорил, что против него не возбуждали уголовных дел. По его словам, эта информация якобы является неправдой. «Против Петра Порошенко не открыто ни одного уголовного дела. Я подчеркиваю, что не существует ни одного факта, что якобы Петр Порошенко нарушил закон», — отмечал экс-президент.

План побега Порошенко

Несмотря на заявление Порошенко, украинские СМИ уверены в наличии у бывшего президента плана для побега. Elise Journal еще в конце июня сообщал, что Порошенко рассчитывает сбежать в Европу, а именно — в Великобританию или Бельгию. Экс-президент намерен создать общественную организацию и «поехать продвигать» интересы Украины.

При этом издание «Страна.ua» в апреле узнало о наличии у Порошенко нескольких поддельных паспортов, с помощью которых он инкогнито путешествовал по зарубежным странам, еще будучи президентом Украины.

К слову, ГБР даже возбудило дело в отношении Порошенко из-за его выезда на отдых на Мальдивы в 2018 году по якобы поддельным документам. Пока неизвестно, в каком статусе экс-президент проходит по данному производству.