В Крым «на танках»: Сенцов рассказал о своих планах на будущее

Российский парламентарий от крымского региона Наталья Поклонская заявила, что режиссеру Олегу Сенцову можно не пытаться ехать в Крым «на танках», передает РИА «Новости».

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«Если так говорит, значит боится. Порядочные и простые люди к нам едут нормально, не в танках. А преступникам и террористам скажу, что им ни один танк мира не поможет, не стоит пытаться», — сказала она агентству.

Ранее украинский режиссер Олег Сенцов, который ранее был осужден за подготовку теракта в Крыму, заявил, что вернется на полуостров «только на танках», передает «Интерфакс».

«Касаемо Крыма — вернусь туда только на танках, но пока не можем… Не нужно мои слова воспринимать буквально», — сказал Сенцов на совместной с общественным активистом Александром Кольченко пресс-конференции в Киеве.

В субботу, 7 сентября, Сенцова, Кольченко и еще 33 человека, которые ранее фигурировали в уголовных делах, возбужденных в России, российские власти передали в Киев в рамках взаимного обмена между странами.

Крымский политолог Александр Форманчук сказал в разговоре с ФАН, что жители региона были возмущены освобождением Сенцова. «Для крымчан «фактор Сенцова» является очень болезненным. Мягко выражаясь, мы восприняли его освобождение с раздражением. Потому что его вина была доказана, он действительно готовил террористический акт. Есть люди, которые давали свидетельские показания», — вспоминает собеседник агентства.

Между тем эксперт обратил внимание на то, что вина осужденных, переданных Украине была подтверждена в суде. В то время как граждане, которых Киев передал Москве, по мнению Форманчука, фактически являлись политическими заключенными.

«Его вина доказана, и то, что он сегодня, вернувшись на Украину, использует такую агрессивную риторику, для нас это не новость. <…> Он остается врагом Крыма и считает, что «проблему» Крыма можно решить только военным путем», — продолжил политолог комментировать слова Сенцова.

Собеседник агентства добавил, что российский президент старается наладить отношения с Украиной.

«Я понимаю, что президент продемонстрировал добрую волю не для личного блага Сенцова, а для того, чтобы послать сигнал [президенту Украины Владимиру] Зеленскому, в том плане, что если он хочет реальных компромиссов, придя на смену [экс-главе государства Петру] Порошенко, то должен считаться с нами», — сказал Форманчук, отметив, что обмен Сенцова на журналиста Кирилла Вышинского является «неравноценным», так как в отличие от ситуации с Сенцовым, вину Вышинского не доказали.

Во время встречи с журналистами кинорежиссер также отметил, что намерен жить в Киеве и снимать кино.

«Я собираюсь заниматься двумя прекраснейшими вещами на земле: снимать кино и жить», — рассказал Сенцов журналистам, добавив, что к нему в Киев приехали дочь, а также его сын с бабушкой (матерью режиссера).

В то же время он отметил, что ранее не был публичной личностью, но «но так получилось, что жизнь вывела», из-за этого он чувствует ответственность перед Украиной и ее народом. Сенцов пообещал, что будет делать для них все, что в его силах.

Также, как передает УНИАН, Олег Сенцов в ответ на вопрос о передаче «ценного свидетеля» по делу о крушении в 2014 году в Донбассе пассажирского самолета, летевшего рейсом МН17, Владимира Цемаха заявил о том, если президент Украины Владимир Зеленский пошел на этот шаг, значит это было необходимо.

«Мне трудно вообще эту ситуацию комментировать. Я вообще не любитель комментировать чужие действия. Есть президент, человек, которого Украина наделила полномочиями, есть доверие, процент был самым высоким. Это значит, что люди доверяют этому человеку», — подчеркнул кинорежиссер, предположив, что Зеленский знает больше, чем остальные. «Если он принял такое решение — значит в этом была необходимость», — добавил он.

При этом Сенцов отметил, что впервые фамилию Цемаха услышал в самолете, когда летел из Москвы в Киев. В то же время, по словам Олега Сенцова, на Украине свободное общество, которое может высказать свое мнение и спорить по тому или иному поводу, передает агентство.

Также на пресс-конференции Сенцов отметил, что день его освобождения — это один из немногих дней, ради которых стоит жить. Однако при этом режиссер обратил внимание, что накануне взаимного одновременного обмена между Россией и Украиной он был спокоен.

«Когда дело уже подошло к обмену, мне уже сказали, что ребята там, в «Лефортово», я еще неделю был в Лабытнангах. 28 августа меня перевезли. Когда я понял уже, что что-то уже вот-вот близко, я понял, что будет обмен, я сам себе удивлялся — я был совершенно спокоен, абсолютно никакого волнения, ожидания, переживания», — поделился он своими эмоциями с журналистами.

Обмен по формуле «35 на 35» прошел между двумя государствами 7 сентября. На Украину были отправлены, в частности, режиссер Олег Сенцов и 24 моряка, которых ранее арестовали в России за нарушение госграницы. Среди вернувшихся в Россию были журналист Кирилл Вышинский и свидетель по делу о крушении МН17 в 2014 году Владимир Цемах.