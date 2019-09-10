Гостайны не выданы: Лавров о своей встрече с Трампом

В мае 2017 года на встрече главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова с американским лидером Дональдом Трампом никакие государственные секреты не были выданы, заявил глава внешнеполитического ведомства.

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Российский министр указал, что «не хочет комментировать слухи», связанные с экс-сотрудником администрации российского президента Олегом Смоленковым. Лавров отметил, что может «комментировать только факты».

«Вы упомянули о моей встрече с президентом Трампом в мае 2017 года в Белом доме. Так вот, никто в ходе этой беседы никому никаких государственных или даже негосударственных секретов не выдавал», — приводит слова политика ТАСС.

При этом он отметил, что никогда не встречался со Смоленковым, которого СМИ назвали информатором США. «Насчет этого гражданина, сегодня был сделан комментарий пресс-службы Кремля. Я его никогда не видел, никогда с ним не встречался, не следил ни за его карьерой, ни за его передвижениями. И слухи я не хочу комментировать», — заявил Лавров в ходе пресс-конференции, которая прошла 10 сентября.

Ранее американский телеканал CNN сообщил, ссылаясь на источники в американской администрации, что в 2017 году спецслужбы США якобы вывезли из России своего информатора, близкого к Кремлю. Все это, по сообщению СМИ, проходило якобы в рамках секретной операции.

По информации телеканала, шпионом был «одним из самых высокопоставленных осведомителей под прикрытием, работавшим внутри российского руководства». «Экстренная эвакуация» этого человека, имя которого CNN не называет, потребовалась из-за того, что американский лидер Дональд Трамп якобы небрежно обращался с секретными документами.

После этого заявления различные СМИ выразили предположение, что этим «информатором» мог быть Олег Смоленков, который якобы работал в российском посольстве в США и в аппарате правительства России.

При этом официального подтверждения, что речь шла именно о Смоленкове нет. В то же время сам президент США отметил, что не располагает информацией об этой истории с «американским информатором» в России.

При этом, как передает РИА «Новости», Дональд Трамп поддержал ЦРУ, которое не стало отрицать сам факт произошедшего и назвало «спекуляциями» заявления о том, что решение об эвакуации «информатора» было принято из-за президента Соединенных Штатов.

Между тем в Кремле рассказали, что Олег Смоленков ранее работал в администрации российского главы Владимира Путина, но был несколько лет назад уволен, передает РИА «Новости».

«Действительно, Смоленков работал в администрации президента, но несколько лет назад был внутренним распоряжением уволен, его должность не относилась к категории высших должностных лиц, так называемых указных должностей», — рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, добавив, что работа Смоленкова при этом не предусматривала прямых контактов с президентом страны.

«Все эти рассуждения американских СМИ о том, кто кого экстренно вывозил, от кого спасал и так далее — это, сами понимаете, такой жанр pulp fiction — «криминального чтива», — цитирует агентство слова представителя Кремля.

Кроме того, по словам Пескова, у руководства страны нет вопросов к контрразведке. На уточняющие вопросы журналистов пресс-секретарь главы государства отказался отвечать. «Естественно, всю информацию о работниках администрации президента представить просто невозможно», — пояснил Песков.

Тем временем в Совете Федерации эту историю со «шпионом» посчитали фейком. Такое мнение выразил сенатор Франц Клинцевич, по предположениям которого, телеканал «выполнял заказ по очередной попытке дискредитации Трампа».

«Разумеется, все это откровенный фейк, причем в довольно топорном исполнении. Время «Штирлицев» безвозвратно прошло, если оно когда-то существовало вообще, и ни о каком американском информаторе, работавшем «внутри российского руководства» в принципе не может быть речи», — написал член Совфеда в фейсбуке.

«Прежде всего, на мой взгляд, мы имеем дело с очередной попыткой дискредитировать президента США Дональда Трампа, представив его в качестве какого-то неумехи, способного развалить своими неловкими действиями чуть ли не всю агентурную сеть США», — добавил Клинцевич.