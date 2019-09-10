«Убийство парламентаризма»: Рада приняла закон об импичменте

Верховная рада приняла закон, устанавливающий процедуру импичмента президента Украины. Законопроект, предложенный президентом Владимиром Зеленским, поддержали 245 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

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«Верховная рада Украины может устранить президента Украины с поста в порядке импичмента исключительно в случае совершения им государственной измены или иного преступления», — говорится в тексте документа.

Согласно законопроекту, основанием для инициирования импичмента является письменное представление, которое подписали большинство депутатов от конституционного состава Рады (то есть половина депутатов плюс один голос — 226). Если парламент поддерживает представление, в Раде создается временная следственная комиссия, которая проверяет обоснованность доказательств и готовит предложения относительно проекта постановления об обвинениях в отношении главы государства.

При этом президент Украины имеет право на не более пяти защитников, а также должен присутствовать на заседании по рассмотрению выводов комиссии. В случае принятия постановления об обвинении главы государства Рада обращается в конституционный суд и верховный суд для получения соответствующих выводов.

Если конституционный и верховный суды поддерживают обвинения в адрес президента, депутаты путем тайного голосования принимают решение о смещении главы государства. Однако для утверждения постановления, оно должно набрать не менее трех четвертей голосов от конституционного состава Рады.

Данный законопроект стал одной из первых инициатив, предложенных Зеленским новому составу парламента. После принятия закона в Раде, он будет направлен на подпись президенту Украины. Если Зеленский решит подписать закон, он вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

В то же время, оппозиционные партии в Раде считают, что закон об импичменте был принят с грубыми нарушениями. С данным заявлением, в частности, выступил депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич.

«Фракция «Слуги народа» решила проголосовать за этот закон в целом, не дав возможность другим народным депутатам Украины внести свои поправки», — заявил парламентарий.

По его словам, «Оппозиционная платформа — За жизнь» предложила Раде дать возможность депутатам внести изменения в законопроект.

«К сожалению, мы не были услышаны. Закон проголосован с грубым нарушением регламента. Могу сказать, что конституционная процедура не только не выдержана — она нарушена, и этот закон принят против норм конституции Украины», — подчеркнул Шуфрич.

Заявление депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» поддержали даже его оппоненты из «Европейской солидарности». По мнению сопредседателя фракции Артура Герасимова, закон был принят с грубым нарушением украинского законодательства.

«Это ведет к двум последствиям: первое и очень серьезное — это убийство парламентаризма, второе, и, возможно, в этом задумка, — чтобы процедуры импичмента не было… такой способ принятия таких законов — это прямой путь к отмене закона», — считает Герасимов.

Он также добавил, что закон об импичменте президента якобы осознанно был принят с нарушениями регламента.

Критика оппозиционных фракций связана с тем, что данный законопроект лишь сегодня был принят в первом чтении. По мнению парламентариев, Рада не должна была принимать закон в целом в тот же день.

Однако в правящей партии «Слуга народа», которая обладает большинством в Раде, отвергают все обвинения оппозиции. Депутат от партии Галина Янченко заявила, что закон был принят без нарушений.

«Мы рассматривали этот один законопроект, были выступления от фракций, были выступления от депутатов, была возможность поставить вопрос. Все было рассмотрено в рамках действующего регламента», — отметила Янченко.

По ее словам, регламент позволяет принимать закон за основу и в целом, если есть такая необходимость. «Если законопроект, в принципе, взвешенный и готовый к принятию, его можно принимать за основу и в целом», — подчеркнула Янченко.