«Очень ценный»: раскрыты подробности вербовки шпиона-чиновника

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) завербовало высокопоставленного российского чиновника еще несколько десятков лет назад. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники.

Завербованный россиянин был одним из наиболее ценных информаторов Лэнгли (штаб-квартира ЦРУ — «Газета.Ru»).

Именно этот агент помог спецслужбам США с расследованием мнимого вмешательства в выборы президента США и взлома серверов Национального комитета Демократической партии.

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Источники сообщили NYT, что карьера чиновника шла в гору, и он получил доступ в Кремль. Агент передавал ЦРУ «ценные, но противоречивые» сведения, передает ФАН.

В 2016 году вся предоставленная им информация была проверена. Спустя несколько месяцев в Лэнгли стала вызвать беспокойство безопасность российского информатора, и было решено эвакуировать его из России. Поначалу россиянин отказался, из-за чего ЦРУ предположило, что он может быть двойным агентом. Тем не менее, через пару месяцев он согласился бежать.

Ранее сообщалось, что «самым важным шпионом США» мог быть сотрудник аппарата правительства России Олег Смоленков. Чиновник вместе с женой и тремя детьми уехал летом 2017 года в отпуск в Черногорию.

После этого россиян никто не видел. При этом на сайте газета The Washington Post есть информация о приобретении Смоленковым дома за $925 тыс. в городке Стаффорд в штате Виргиния.

Согласно одной из версий, Смоленков служил в посольстве России в Вашингтоне, когда должность посла занимал Юрий Ушаков — сейчас помощник президента РФ по международным делам. После возвращения в Россию, Смоленков продолжал пользоваться доверием Ушакова, имевшего прямой доступ к президенту Владимиру Путину.

В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Смоленков, действительно, работал в администрации президента, но несколько лет назад был уволен внутренним распоряжением.

«Эта должность [которую занимал Смоленков] не предусматривает вообще как таковых контактов с президентом [России]», — сообщил Песков в ответ на вопрос, бывал ли американский агент на совещаниях с главой государства.

Информация о предполагаемой личность шпиона стала известна после того, как телеканал CNN сообщил об эвакуации из России «шпиона наивысшей важности».

Президент США Дональд Трамп в свою очередь заявил журналистам, что ему ничего неизвестно о вывозе американскими спецслужбами из России в 2017 году «высокопоставленного осведомителя», передает НСН.

Трамп сослался при этом на ЦРУ, «которое обладает всей полнотой информации». Между тем, в разведслужбе не отрицают сам факт вывода своего секретного агента, однако там назвали спекуляцией заявления о том, что операция по эвакуации была проведена из-за «неумения президента держать язык за зубами».

Как сообщает «Коммерсантъ», в российских государственных структурах оценили ущерб от деятельности американского агента Смоленкова. Есть разные данные: по мнению одних собеседников газеты, его работа была, скорее, технической — закупки, организация поездок. Он вряд ли мог сообщить что-то, «кроме расхожих слухов», полагает один из источников.

Однако другие источники полагают, что Смоленков, близкий к Ушакову, мог иметь доступ к важным сведениям из Кремля.

Кроме того, высокопоставленный источник в МИД России назвал «бредом и паранойей» сообщение CNN. В частности, он раскритиковал слова о встрече Трампа в Белом доме с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и тогдашним послом РФ Сергеем Кисляком в 2017 году. Американский телеканал передавал, что Трамп обсуждал с ними сверхсекретные разведданные, предоставленные израильскими спецслужбами.

Источник заявил, что «сложно комментировать» часть сообщения, связанную с «очень ценным агентом» и переадресовал этот вопрос ЦРУ.

«Что касается встречи Лаврова и Трампа, то такого бреда CNN еще не придумывала. Чистой воды паранойя», — добавил он.

В последнее время в СМИ оказывается все больше информации о шпионских скандалах и арестах. В декабре 2018 года оперативники ФСБ задержали в Москве американского гражданина Пола Уилана. Иностранный шпион пытался получить от гражданина России флешку с информацией, которая является гостайной, - списком сотрудников одной из российских спецслужб, передает НСН.