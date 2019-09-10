«У нас не было выбора»: в чем Трамп обвинил Россию и Китай

«У вас нет никакого выбора. Вы должны голосовать за меня. Неужели вы хотите голосовать за кого-то из этих сумасшедших? Они же левые радикалы!» — заявил Трамп, обращаясь к толпе во время предвыборного митинга в штате Северная Каролина. Трамп приехал сюда, чтобы поддержать кандидата в конгресс Дана Бишопа, который противостоит демократам, которых президент США называет «левыми ненавистниками Америки». На сайте Бишопа можно увидеть ролик, где Трамп называет его «отличным кандидатом».

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В речи Трамп коснулся и международной ситуации и заявил, что если Китай «хочет хорошей сделки», они должны понять, что США больше не будут давать им «сотни миллиардов», что стало «стандартной практикой».

В этот же день президент США заявил, что власти страны были вынуждены увеличить военные расходы, в том числе и из-за Китая и России.

Трамп отметил, что страна достигла рекордного уровня финансовой поддержки Вооруженных сил ($716 млрд в этом году и $738 млрд в следующем).

Глава Белого дома также добавил, что американские войска были полностью истощены, и увеличение денежных вложений в армию связано с настроениями в мировой политике.

«У нас не было выбора, мы должны были перестроить наши войска из-за всего того, что происходит сегодня с Китаем, Россией, радикальным исламом, со всем», — сказал Трамп.

Зажигая толпу в своей обычной манере, Трамп даже шутил над своей внешностью и высказался относительно своей прически. По мнению политика, она лучше, чем у большинства его ровесников, однако отметил, что его волосы все-таки не так хороши.

Он также заявил, что был бы готов выступать под дождем. Затем президент США добавил, что так смог бы доказать, что его волосы настоящие. «Скажу я вам, они лучше, чем у большинства моих друзей, которые одного со мной возраста. Намного лучше», — пошутил Трамп.

При этом известно, что Трамп использует свою прическу как маркетинговый ход,

о чем ранее рассказывала «Газете.Ru» американская писательница Гвенда Блэр, автор книги «Трампы. Три поколения строителей и кандидат в президенты». «Возьмите его знаменитую прическу. Многие над этим смеются, а его прическа — это как красный нос клоуна, который дает возможность смеяться. Когда клоун бьет кого-то бейсбольной битой или обливает водой из ведра, вы смеетесь, хотя это может быть очень неприятно. Но вы понимаете, что это все понарошку, и никто не пострадает. Прическа Трампа дает людям возможность над ним посмеяться, даже если он говорит что-то неприятное и обидное», — рассказала автор.

При этом СМИ отметили, что, прибыв в Северную Королину, Трамп отказался от посещения той части штата, которая пострадала от урагана «Дориан».

Представитель Белого дома Джадд Дир объяснил это тем, что президент не сможет объехать пострадавшие районы на автомобильном кортеже или на вертолете, согласно плану.

В 2020 году в штате Северная Каролина пройдет съезд Республиканской партии, который должен выдвинуть Трампа в президенты США.

Ранее СМИ уличили Трампа в манипуляции картой урагана «Дориан». На брифинге в Белом доме Трамп показал карту движения урагана «Дориан», на которой было видно, что кто-то от руки исправил траекторию движения стихии так, чтобы она охватывала и Алабаму. Эти сведения были неверными, маршрут урагана проходил далеко от штата, но когда Трампу об этом сказали, он и не подумал исправлять ошибку.

Предупреждать жителей Алабамы об опасности глава страны начал в твиттере, хотя его прогноз и не соответствовал данным синоптиков, отметили американские телеканалы. Подтвердить его слова должна была карта на брифинге, однако нестыковку быстро заметили.

СМИ со ссылкой на анонимные источники стали сообщать, что глава государства сам сделал изменения на карте фломастером, и окрестили его «повелителем ураганов». На вопросы журналистов, почему карта была изменена, политик ответил, что не знает.