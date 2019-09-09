13 уголовных дел: генпрокурор готов арестовать Порошенко

Глава Генпрокуратуры Украины Руслан Рябошапка ответил утвердительно на вопрос журналиста «РБК-Украина», представляет ли он себя человеком, который приходит в Верховную раду и просит об аресте экс-главы Украины Петра Порошенко.

«Не просит, а требует. Нет разницы: бывшие президенты, народные депутаты или кто-то еще. Перед законом все равны. Скажем так, рука не дрогнет из-за кого угодно, кто есть в парламенте», — заявил Рябошапка.

Издание отмечает, что Порошенко — единственный депутат в нынешнем созыве украинского парламента, который ранее был лидером страны.

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Ранее парламентарии приняли закон о снятии депутатской неприкосновенности. Изменения, которые будут внесены в конституцию Украины, начнут действовать с января 2020 года.

Однако с принятием документа не все народные избранники согласны. Так, депутат от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Василий Нимченко заявил, что партия будет оспаривать в конституционном суде принятие этого закона. По его словам, он был принят с нарушениями. Однако в президентской партии «Слуга народа» утверждают, что все процедуры выполнены в соответствии с законом, передает РИА «Новости».

Ранее, 6 сентября, стало известно, что экс-замглавы администрации бывшего президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов собирается добиваться возбуждения новых уголовных дел в отношении Порошенко и его ближайшего окружения.

«У меня есть новый объем информации о ближайшем окружении Порошенко и нотариусах, которые совершали разные сделки, представляли интересы. Я это не могу пока анонсировать. Это будет следующий этап. Это будут новые преступления. Я бы взял еще неделю-две на доработку этого материала», — такой анонс своих действия сделал Портнов в эфире телеканала NewsOne.

Юрист отметил, что уже можно вынести первые подозрения Петру Порошенко по уже заведенным делам, так как для этого нет никаких препятствий.

В пятницу, 6 сентября, пресс-секретарь государственного бюро расследований Анжелика Иванова сообщила, что бывший украинский лидер Петр Порошенко фигурирует в 13 уголовных делах.

«Сейчас есть 13 уголовных производств, которые расследуются госбюро из-за возможных правонарушений со стороны представителей бывшей власти, в том числе и Петра Порошенко», — приводит слова Ивановой РИА «Новости». Ранее она утверждала, что его фамилия значится в 12 уголовных делах.

При этом представитель госбюро не стала уточнять, в каких конкретно делах фигурирует бывший глава государства.

В то же время, как утверждает адвокат Петра Порошенко Игорь Головань, его подзащитный имеет статус свидетеля в пяти уголовных делах. «Это известное мне пятое уголовное производство, в котором он вызван в качестве свидетеля... Мы знаем, что он является свидетелем, поскольку вызывался как свидетель в пяти производствах», — заявил адвокат.

Между тем, представитель госбюро также отмечала, что Петр Порошенко не явился на допрос 6 сентября. Кроме того, Анжелика Иванова добавила, что госбюро расследований вручило экс-лидеру Украины пять повесток на другие допросы в качестве свидетеля, передает РИА «Новости».

«По состоянию на сейчас есть повестки на допрос Петра Порошенко в уголовных делах государственного бюро расследований на 10, 13, 18, 27 сентября и 3 октября», — рассказала пресс-секретарь. Незадолго до этого она сообщала, что Порошенко не явился и на предыдущий допрос по делу о злоупотреблении властью и должностными полномочиями, который должен был состояться во вторник, 3 сентября.

В пятницу экс-президент страны не явился в госбюро из-за того, что повестка ему была вручена несвоевременно. «В соответствии с законом, повестка вручается за три дня до даты явки. В соответствии с тем же кодексом, первый день не учитывается. Я посчитал — если повестка датирована третьим числом, а вызов на шестое число, трехдневный срок нарушается... Это уважительная причина неявки», — пояснил адвокат бывшего главы государства.

По его словам, допрос должен был состояться по делу о вмешательстве в работу судей.