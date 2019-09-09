Киев готов: когда соберется «нормандская четверка»

Президент Украины Владимир Зеленский готов принять участие во встрече стран «нормандского формата» по урегулированию ситуации в Донбассе — Украины, Германии, Франции и России — в нынешнем месяце, заявил глава украинского МИД Вадим Пристайко.

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«Мы планируем в ближайшее время провести эту встречу в «нормандском формате». По меньшей мере, президент Зеленский готов это сделать даже не в декабре, а готов это сделать в этом месяце», — сказал дипломат.

Днем ранее в телефонном разговоре президента России Владимира Путина с французским коллегой Эммануэлем Макроном был подтвержден взаимный настрой на продолжение конструктивной совместной работы в рамках «нормандского формата».

«Президент России отметил целесообразность тщательной подготовки повестки дня очередного саммита «нормандской четверки», а также проработки тех решений, которые могут быть одобрены лидерами по итогам такой встречи», — сообщает пресс-служба Кремля.

Российский лидер также акцентировал внимание на необходимости выполнения Киевом договоренностей, достигнутых в ходе предыдущих встреч на высшем уровне в Париже и Берлине в 2015 и 2016 годах, включая разведение сил и средств на согласованных участках линии соприкосновения и закрепление в письменном виде «формулы Штайнмайера».

Программа президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей

(на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик) на временной основе в день выборов и на постоянной основе — после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов, передает РИА «Новости».

В этой связи глава МИД России Сергей Лавров поприветствовал приверженность украинского лидера решению вопроса о разведении сил и средств на линии соприкосновения через работу «нормандского формата», передает ФАН.

«Мы отметили с российской стороны весьма и весьма позитивные заявления президента Украины Владимира Зеленского», — подчеркнул министр, выразив надежду, что по итогам заседания начнется отвод военных из тех регионов, которые были согласованы еще три года назад, а затем и на всем протяжении линии соприкосновения.

В Кремле подчеркнули, что «нормандский» разговор лидеров четырех государства должен быть максимально предметным, чтобы иметь результативные положительные последствия.

«В целом подтверждается политическая воля на возобновление работы в «нормандском формате» на высшем уровне, но президент каждый раз подчеркивает необходимость субстантивной подготовки к такой встрече с тем, чтобы она была максимально результативной», — уточнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Чуть ранее в телефонной беседе с Зеленским Путин также указал на необходимость продолжения всесторонней подготовительной работы с тем, чтобы очередная встреча в «нормандском формате» была результативной и реально способствовала выполнению имеющихся договоренностей на высшем уровне, прежде всего минского «комплекса мер».

Соединенные Штаты поддерживают нынешний формат нормандской группы, в рамках которой проходят переговоры по ситуации на юго-востоке Украины, но при этом

Вашингтон готов присоединиться к переговорам в случае необходимости,

заявил в ходе визита в Вильнюс специальный представитель США по Украине Курт Волкер.

«У нас очень плодотворное сотрудничество со всеми из них (участниками «нормандского формата» — Германией, Россией, Украиной и Францией, — «Газета.Ru».) Если есть необходимость в более расширенном формате, мы, конечно же, присоединимся. В то же время мы полностью поддерживаем «нормандский формат», — пояснил дипломат.

Таким образом он прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского о том, чтобы включить в «нормандскую четверку» США и Великобританию, передает НСН. Пресс-секретарь Совета Европы Дэниел Хольтген заявил, что генсек СЕ Турбъерн Ягланд полностью поддерживает заявления Путина и Макрона о переговорах в «нормандском формате» для урегулирования кризиса на Украине.