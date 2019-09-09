Раздел мира: как Макрон использует Россию

9 сентября в Москве глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан и французский министр обороны Флоранс Парли встретились со своими российскими коллегами Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу. Таким образом, Париж и Москва возобновили формат «2+2» — результат договоренностей президента Франции Эммануэля Макрона и российского лидера Владимира Путина в ходе их августовской встречи. Заседания в этом формате, к слову, не проводились уже пять лет.

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Стороны, судя по всему, результатом встречи остались довольны.

«Формат «2+2» — это хорошая возможность проанализировать ключевые проблемы современности во всей их полноте, как с дипломатического, так и с военно-политического угла, и, где это возможно, попытаться выходить на совместные или скоординированные шаги. И сегодня мы наметили целый ряд направлений, по которым такое продвижение считаем вполне возможным и необходимым», — подчеркнул Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров.

Среди тем, которые обсудили представители Франции и России, сюрпризов не оказалось.

Макрон спасает Украину

Ключевым направлением, во многом определяющим дальнейшее развитие отношений между странами, по-прежнему остается Украина. От желания Эммануэля Макрона вывести российско-французское сотрудничество на новый уровень зависит далеко не все. Париж не может закрыть глаза на затянувшийся конфликт в Донбассе, а также крымский вопрос.

Однако Кремль уже не раз подчеркнул, что принадлежность Крыма — тема, которая не подлежит обсуждению, соответственно, на этом направлении Западу не приходится ничего ожидать. А вот проблему Донбасса решить еще можно, учитывая, что на Украине полностью сменилась власть, которая отныне демонстрирует стремление закончить войну.

Ориентир в этом вопросе известен — это минские соглашения, именно от их реализации, причем двусторонней, зависят и отношения Запада с Россией, и отношения России и Украины. Первый шаг уже сделан — 7 сентября Киев и Москва обменялись заключенными.

«Не может идти речи о долгосрочном взаимодействии с Россией, если не изменится к лучшему ситуация на Украине. Мы констатировали за последние месяцы значительный прогресс, значительные подвижки, — сказал глава МИД Франции по итогам сегодняшних российско-французских консультаций. — Освобождение в субботу 70 пленных, — я считаю, что это является конкретным результатом, который так поощряла Франция, и я считаю, что необходимо воспользоваться сложившимся климатом для полного выполнения минских соглашений».

К слову, столь долгожданное и важное событие амбициозный французский лидер может косвенно записать в список своих достижений. Когда 19 августа Макрон принял в своей резиденции Владимира Путина, зарубежные СМИ писали, что президент Франции решил примерить роль главного посредника между сторонами, которые никак не могут договориться.

Завершение войны в Донбассе — довольно привлекательное достижение для политика, который желает стать лидером в Европе.

В любом случае ситуация сдвинулась с мертвой точки, о чем и заявили главы МИД в ходе сегодняшней встречи.

«Мы надеемся, что это добрый знак (обмен пленными), который позволяет рассчитывать на то, что параллельно с урегулированием в Донбассе и российско-украинские отношения будут нормализовываться», — сказал Лавров в ходе встречи с французским коллегой.

Переговоры президентов и последовавшее за ними возобновление формата «2+2» проходили на фоне предложения украинского президента Владимира Зеленского организовать встречу «нормандского формата». С данным призывом он выступил в начале августа. По мнению Зеленского, срочная необходимость переговоров обусловлена эскалацией конфликта в Донбассе.

Соответственно, возобновление «нормандского формата», в который входят Россия, Франция, Германия и Украина, — следующий шаг, которого ждет весь мир. Эта тема обсуждалась в ходе встречи Путина и Макрона, и Франция, судя по всему, довольна теми результатами, который последовали после переговоров двух лидеров.

«Мы бы хотели, чтобы в ближайшие дни в Париже была организована новая встреча на высшем уровне в рамках «нормандского формата», — сказал Ле Дриан на совместной пресс-конференции с Лавровым.

К слову, накануне встречи состоялся телефонный разговор между Путиным и Макроном, в ходе которого стороны — что предсказуемо — обсудили состоявшийся обмен заключенными и возможность проведения встречи в «нормандском формате».

Российский лидер призвал серьезно подготовить повестку саммита, а также проработать решения, которые могут быть приняты по итогам встречи.

«Оба президента подтвердили, что нынешняя динамика может позволить в ближайшие недели созвать саммит в «нормандском формате» в Париже, чтобы добиться прогресса в выполнении минских договоренностей», — отмечается в заявлении Елисейского дворца.

Макрон спасает Иран

Круг тем, фигурирующих в повестке отношений Франции и России, не ограничивается Украиной. Выход США из ДРСМД и СВПД вынуждает Париж прощупывать почву в другом серьезном вопросе — стратегическая стабильность.

«Мы подробно остановились на ситуации в сфере стратегической стабильности, сложившейся после выхода Соединенных Штатов из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Наша позиция на этот счет известна, она неоднократно подтверждалась президентом Путиным. Мы не будем размещать такие системы в тех регионах, где не появятся аналогичные системы американского производства», — сказал Лавров в ходе пресс-конференции.

Что же касается ядерной сделки, то здесь для Макрона также имеется большой простор для реализации амбиций. Выход Вашингтона из СВПД, а также его запрет на приобретение нефти у Ирана застал Европу врасплох, задача европейских участников сделки — Великобритании, Франции и Германии — сохранить договор. Западные лидеры называют соглашение «ключевым достижением глобальной организации ядерного нераспространения», которое «отвечает всем интересам безопасности».

«Иран должен остаться в соглашении, и мы должны сделать все, чтобы он в нем остался», — заявлял президент Франции в мае.

Британия, судя по всему, еще долго не сможет принимать ключевое участие в международных вопросах. Сегодня Соединенное Королевство находится в глубоком политическом кризисе из-за сложившейся ситуации с Brexit. Что же касается Германии, то здесь Макрон хотел бы перехватить пальму первенства у Ангелы Меркель, которая, к слову, не спешит с «перезагрузкой» в отношениях с Россией.

Первый шаг в решении этого вопроса Эммануэль Макрон уже сделал, чего Иран ждет от европейских партнеров уже больше года. Французский лидер предложил Вашингтону частично разрешить европейским компаниям приобретать нефть у Тегерана или же предоставить Ирану кредитную линию на $15 млрд, чтобы обеспечить его возвращение к полному соблюдению СВПД.

Параллельно с этим Франция запустила переговорный процесс по ядерной сделке с Россией, что свидетельствует о запланированном сотрудничестве Парижа и Москвы в сфере безопасности. Россия полностью поддерживает Иран и возлагает ответственность за сложившуюся ситуацию на США и бездействующую Европу.

Шаги по сохранению ядерной сделки обсуждались в понедельник главами МИДов, в воскресенье — в ходе телефонного разговора и 19 августа в ходе личной встречи президентами.

Сергей Лавров на пресс-конференции рассказал, что в ходе встречи со своим французским коллегой они договорились продолжать взаимодействие, направленное на сохранение СВПД.

«Этому плану, по нашему обоюдному убеждению, нет разумной альтернативы, мы приветствуем — и это было подтверждено в телефонном разговоре президента Владимира Путина и Эммануэля Макрона, который состоялся вчера, — мы приветствуем инициативные шаги, которые предпринимает Франция, ее президент по нахождению договоренностей, которые позволили бы сохранить в полном объеме СВПД при обеспечении заложенных в этот план законных экономических интересов ИРИ», — сказал Лавров в ходе пресс-конференции.

Предложение Макрона к Белому дому глава российского МИДа уже одобрил в начале сентября. Более того, он рассказал, что французский президент обсуждал свой план с Владимиром Путиным во время их встречи.

«Президент Путин поддержал настрой французского лидера при понимании, что эта инициатива направлена на выполнение СВПД в полном объеме без каких-либо довесков и без каких-либо изъятий и что любые дополнительные идеи, которые могут в этой связи возникать, должны обсуждаться отдельно, не затрагивая обязательства всех сторон по СВПД», — говорил Лавров 2 сентября.

Макрон спасает Европу

Еще одну причину, по которой Макрон решил сделать шаги навстречу России, французский президент назвал сам в ходе встречи с Путиным.

«Все те, кто говорят, что это [сближение] не даст ничего, не берут в расчет тот факт, что, если мы позволим всему идти в том же направлении, мы подтолкнем такую великую державу, как Россия, либо к изоляции, либо к привилегированному диалогу с Китаем, либо к новой геополитике, которая будет не в наших интересах», — сказал президент Франции 19 августа.

27 августа Макрон заявил, что западному доминированию может прийти конец. По его словам, это связано с глобальными геополитическими переменами, так как сейчас укрепляются позиции других стран.

«Китай выдвинулся в первые ряды, а Россия добивается большего успеха в своей стратегии», — отметил Макрон, добавив, что необходимо прояснить отношения с Россией, чтобы на Европейском континенте была безопасность и стабильность.

По мнению Макрона, Европа и РФ должны совместно делать «что-то полезное», иначе Россия выберет в союзники Китай. Как отметил французский лидер, без построения новых отношений с Россией невозможно построить новую архитектуру безопасности в Европе.

«Мы выражали свое желание возобновить амбициозную и плотную работу в двустороннем формате, — подчеркнул в понедельник Жан-Ив Ле Дриан. — Президент Франции имеет свое позитивное видение двустороннего диалога, и мы надеемся, что российская сторона также готова пойти нам навстречу и работать в том же самом русле».