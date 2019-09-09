«Не прерогатива»: почему Путин не встретил выданных Киевом заключенных

Президент России Владимир Путин сделал все, чтобы осуществился обмен заключенными между Москвой и Киевом, а его неприезд во Внуково встречать прилетевших с Украины освобожденных людей непринципиален – пояснил представитель Кремля Дмитрий Песков.

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«Путин свою часть пути прошел для того, чтобы этот обмен мог состояться, и это является главным, а не приезд или неприезд в аэропорт», — приводит ФАН слова пресс-секретаря российского лидера.

7 сентября Москва и Киев одновременно обменялись ранее удерживаемыми лицами по формуле «35 на 35». В Россию прибыли главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский и свидетель по делу о крушении малазийского Boeing в Донбассе Владимир Цемах.

На Украину отправились осужденный в России за терроризм режиссер Олег Сенцов и 24 украинских моряка, которых задержали в ноябре прошлого года по обвинению в нарушении российской государственной границы в Керченском проливе.

Подготовка обмена задержанными активизировалась после смены президента Украины. Несколько недель назад стали активно проводиться переговоры и оформление юридических процедур в отношении участников процесса.

«Историческая широкомасштабная гуманитарная акция по возвращению граждан России и Украины в свои семьи состоялась.

Тридцать пять человек и тридцать пять человек с другой стороны прошли границу, все контрольные пункты», — указала уполномоченный при президенте РФ по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Она отметила, что этому дню предшествовал «огромный трехлетний труд большого количества людей».

После обмена заключенными между Москвой и Киевом президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого условились, что это первый шаг, за которым будут следовать другие освобождения.

«Дана позитивная оценка освобождению и передаче удерживавшихся на Украине и в России лиц. Акцентирован прежде всего гуманитарный аспект этой акции, имеющей большое значение для нормализации и оздоровления двусторонних отношений», — прокомментировали беседу в Кремле.

Также Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Стороны дали позитивную оценку освобождению и передаче удерживавшихся на Украине и в России лиц как важной гуманитарной акции. Политики выразили надежду, что это будет способствовать нормализации российско-украинских отношений.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия надеется, что отношения страны с Украиной станут лучше. По его словам, все были довольны состоявшийся обменом удерживаемых лиц между странами. Он считает, что это был добрый знак.

«Акция приветствовалось всеми без исключения нашими и украинскими партнерами»,

— добавил дипломат.

Министр подчеркнул, что этот шаг может послужить началу нормализации отношений российской и украинской сторон, а режим, который ввел экс-глава Украины Петр Порошенко, останется в прошлом.

«Мы надеемся, что это добрый знак, который позволяет рассчитывать на то, что… российско-украинские отношения будут нормализовываться», — заключил глава российского внешнеполитического ведомства.

Глава Белого дома Дональд Трамп назвал обмен «первым гигантским шагом к миру». Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон назвал обмен важным и выразил надежду на то, что впоследствии с семьями встретятся и другие украинские граждане, которые сейчас находятся в заключении.

Президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский пояснил, что в реакция Вашингтона на сближение Москвы и Киева по ряду вопросов в данном случае особо показательна, передает НСН.

«Я бы все-таки обратил внимание не на слова Болтона, поскольку они последовали после заявления Трампа. Он после обмена поздравил и Россию, и Украину, с этим очень важным шагом на пути к дальнейшим событиям и прекращению конфликта. Это самое значительное высказывание из США от лица президента в каком-то положительном русле. До этого оттуда шла только самая беспощадная критика России, требования освободить Крым, санкции из-за Донбасса», — сказал он.