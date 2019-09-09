Именем королевы: Джонсон разгоняет парламент. LIVE

В то же время Джонсон считает, что соглашения с Евросоюзом можно достичь до 18 октября. Об этом он сказал сегодня, 9 сентября, после встречи с ирландским коллегой Лео Варадкаром.

«Не скажу, что мы можем сделать все сегодня, но я верю, что соглашения можно достичь к 18 октября. Давайте попробуем сделать это вместе», — премьер Великобритании.