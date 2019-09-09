Именем королевы: Джонсон разгоняет парламент. LIVE

В то же время Джонсон считает, что соглашения с Евросоюзом можно достичь до 18 октября. Об этом он сказал сегодня, 9 сентября, после встречи с ирландским коллегой Лео Варадкаром.
«Не скажу, что мы можем сделать все сегодня, но я верю, что соглашения можно достичь к 18 октября. Давайте попробуем сделать это вместе», — премьер Великобритании.
При этом если Джонсон проигнорирует закон, обязывающий кабмин отложить Brexit, если сделка с Брюсселем не будет достигнута до 19 октября, ему может грозит судебное разбирательство и даже тюремный срок.
Лидер Лейбористской партии Джереми Корбин заявил, что Джонсон обязан нести ответственность перед парламентом.
«Это необыкновенно, что у нас есть премьер-министр, который собирается бросить вызов парламенту», — добавил Корбин.
Правительство Джонсона рассматривает несколько планов, которые должны позволить ему законным путем обойти действие закона об отсрочке Brexit, отмечает Daily Telegraph. По его данным, премьер, в частности, намерен убедить ЕС не соглашаться на новую отсрочку.
Против данного закона выступает Борис Джонсон, он уже пообещал, что Великобритания покинет ЕС 31 октября, несмотря на сопротивление парламента.
«Мы выйдем из ЕС 31 октября, и я уверен, что парламентарии поймут, что это мудрое решение, основанное на уважении результатов демократического референдума. Меня совершенно не пугает то, что может произойти в парламенте, так как я считаю, что британский народ хочет, чтобы мы заключили сделку с ЕС и покинули сообщество 31 октября», — заявил премьер.
Между тем, в Великобритании вступил в силу билль, обязывающий правительство отсрочить Brexit. Этот закон запрещает британскому правительству инициировать выход Лондона из состава Евросоюза без сделки с Брюсселем.
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Сегодня в парламенте Великобритании проходит последнее заседание перед приостановкой работы органа законодательной власти. Британский парламент будет закрыт до 14 октября. Данное решение принял премьер-министр страны Борис Джонсон. Как ожидается, депутаты могут проголосовать за роспуск парламента.
«Газета.Ru» будет внимательно следить за заседанием британского парламента и рассказывать вам о происходящем в режиме онлайн.