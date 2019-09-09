Губернаторы в один тур: кто победил в регионах

8 сентября в России прошел единый день голосования — избирательные кампании различного уровня состоялись в 85 субъектах федерации.

На муниципальном уровне лидерство — за «Единой Россией», однако партия сдала позиции в Хабаровском крае, где год назад губернатором стал кандидат от ЛДПР Сергей Фургал. По итогам нынешнего голосования либерал-демократы взяли большинство и в местном законодательном органе.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, комментируя результаты муниципальных выборов, заявил, что партия «жахнула на этих выборах всех». «Прогнозы горе-социологов и политологов [о возможном проигрыше ЕР] рассыпались», — добавил он.

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Политик обратил особое внимание на тот факт, что «Единая Россия» получила большинство мест, причем именно по партспискам, почти во всех регионах, где проходили выборы.

При этом «Единая Россия» восстановила свои позиции даже там, где она терпела поражения в прошлом году. По словам Турчака, таково положение ЕР в Хакасии, где в ходе кампании 2018 года пост главы региона занял представитель КПРФ Валентин Коновалов.

«Мы получили большинство в иркутской городской думе, это большинство устойчивое, которое позволит нам сформировать фракцию уставного большинства, то есть больше двух третей.

Для нас это важно — важно в регионе, где исполнительную власть региона представляет политическая партия КПРФ. И, что очень важно, «Единая Россия» получила в два раза больше мандатов в иркутской городской думе, чем КПРФ», — добавил Турчак.

Выборы губернаторов в один тур

В 16 российских регионах избиратели определили своих губернаторов. Еще в одном — Ингушетии — руководитель республики был избрал местным народным собранием.

До голосования некоторые эксперты предупреждали об определенных рисках «сложных кампаний» в ряде регионов, где победитель мог быть не определен одним туром. Речь идет о Республике Алтай, Астраханской и Вологодской областях. Однако на данный момент известно, что во всех 16 субъектах федерации, где проходили губернаторские кампании, второго тура не будет. Везде лидируют действующие губернаторы или временно исполняющие обязанности глав регионов.

В частности, врио губернатора Астраханской области, самовыдвиженец Игорь Бабушкин побеждает на выборах главы региона с 75,64% голосов после обработки 100% протоколов.

Его ближайший конкурент — депутат Госдумы Николай Арефьев (КПРФ) — набирает лишь 11,81%.

В Санкт-Петербурге после обработки 98,93% протоколов лидирует врио губернатора города Александр Беглов — он набирает 64,47% голосов. Его ближайший соперник Надежда Тихонова («Справедливая Россия») — 16,86%.

В Оренбургской области Денис Паслер («Единая Россия») получил поддержку 65,94% избирателей (обработано 100% протоколов). В Курской Роман Старовойт (ЕР) набрал 81,07%. В Республике Алтай побеждает врио главы республики Игорь Хорохордин (ЕР). В Липецкой области губернатором избран Игорь Артамонов (ЕР) — 67,29%. В Курганской области — самовыдвиженец Вадим Шумков (80,86%). В Волгоградской области — Андрей Бочаров (ЕР, 76,81%). В Башкирии — Радий Хабиров (ЕР, 82,02%). В Забайкалье — самовыдвиженец Александр Осипов (89,61%). В Ставропольском крае — Владимир Владимиров (ЕР, 79,65%). В Челябинской области — самовыдвиженец Алексей Текслер (69,31%).

Явка на совести

Средняя явка по стране на выборах 8 сентября составила 41,2% — это обобщенная цифра по голосованию в органы государственной власти в административных центрах субъектов РФ. «Если сравнивать с выборами в единый день голосования в 2018 году, тогда явка на таких же выборах составила 37,6%», — заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова журналистам.

До этого Памфилова рассказала, что наибольшая явка была зафиксирована на муниципальных выборах в Магасе (Ингушетия) — 73,5%, самая низкая — в Благовещенске, где она составила 15,08%.

Впрочем, глава ЦИК отметила, что в большей степени ее волновала достоверность подсчета голосов, а не сколько людей дошли до избирательных участков. «Я очень индифферентно отношусь к явке. Я считаю, что все те, кого интересует своя судьба и дальнейшее развитие, те приходят, остальные пусть обижаются на себя», — подчеркнула Памфилова.

В то же время некоторые политики связывают низкую явку с неудобной датой голосования. В частности, с данным заявлением выступил лидирующий на выборах мэра Новосибирска действующий глава города Анатолий Локоть (КПРФ). Явка в в его городе составила 19%, и связано это как раз с тем, что единый день голосования проходит в сентябре, что неудобно и избирателям, и самим кандидатам, уверен он.