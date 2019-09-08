«Предатели и преступники»: в Киеве рассказали про обмен заключенными

Бывший главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос рассказал про уголовные дела 13 из 35 заключенных, которых Киев передал Москве в ходе обмена, прошедшего утром в субботу, 7 сентября, в украинском аэропорту «Борисполь».

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По словам украинского силовика, по каждому приговору ««предатели и преступники» полностью признали свою вину и просили президента Украины о помиловании.

«Если кратко, то военные прокуроры провели досудебное расследование, осуществили процессуальное руководство и поддержали государственное обвинение в отношении 13 из 35 человек, переданных сегодня Украиной Российской Федерации в обмен на наших моряков и других граждан», — указал Матиос.

В основном в списке указаны украинские военные, которые за последние пять лет переехали жить или в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики, или на территорию России и, по мнению бывшего военного прокурора, делились служебной информацией с российскими госорганами. Эти действия Матиос назвал «подрывной деятельностью» в отношении Украины.

Среди тех, кто прилетел из Киева во «Внуково», был и руководитель портала РИА «Новости Украина» Кирилл Вышинский. По словам журналиста, он чувствует себя хорошо.

«О здоровье я подумаю завтра, пока я наполнен адреналином. Во мне все бурлит. За последние недели я никогда так не нервничал. Звонят разные люди, поздравляют, говорят разные слова. Я переполнен адреналином», — сказал журналист, сойдя с трапа самолета.

О том, что обмен заключенными можно считать завершенным, ранее сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«Историческая широкомасштабная гуманитарная акция по возвращению граждан России и Украины в свои семьи состоялась.

Тридцать пять человек и тридцать пять человек с другой стороны прошли границу, все контрольные пункты», — указала омбудсмен.

Она отметила, что этому дню предшествовал «огромный трехлетний труд большого количества людей».

«После того, как состоялся разговор между президентами Украины и России 11 июля, впервые мы почувствовали конструктив, и взаимный диалог стал получать четкие очертания», — сказала Москалькова.

Она также предложила заключить соглашение по заключенным между Россией и Украиной. По ее словам, межгосударственное соглашение должно регулировать правовое положения россиян и украинцев, желающих вернуться домой, передает ФАН.

Москалькова уточнила, что соглашение позволит прекращать уголовное преследование россиян и украинцев на паритетных началах. Завершение обмена между государствами подтвердили и в Кремле.

«Да, обмен состоялся. Мы приветствуем и рады, что российские граждане вернулись домой», — сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В то же время украинский режиссер Олег Сенцов, вернувшийся на родину в рамках обмена удерживаемых лиц между Россией и Украиной, начал с того, что поблагодарил всех, кто был причастен к его освобождению, передает НСН.

Также он выразил надежду, что вскоре освободят остальных заключенных и они смогут вернуться домой. При этом ранее осужденный в России за терроризм Сенцов заявил, что украинская сторона и Россия не будут состоять в дружеских отношениях.

«Даже с освобождением последнего пленного наша борьба не заканчивается. До победы еще очень далеко»,

— подчеркнул бывший заключенный.

По его словам, российская сторона является сильным врагом, который не планирует сдаваться.

После обмена украинский лидер Владимир Зеленский позвонил главе России Владимиру Путину – политики дали позитивную оценку освобождению и передаче удерживавшихся на Украине и в России лиц.

«Акцентирован прежде всего гуманитарный аспект этой акции, имеющей большое значение для нормализации и оздоровления двусторонних отношений. Условлено о дальнейших контактах», — говорится в комментарии Кремля.

Председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев считает, что телефонный Путина и Зеленского является «добрым признаком». Об этом он написал в фейсбуке.

«Судя по всему, диалог себя оправдывает», — добавил сенатор.

Он отметил, что после выборов на Украине у страны улучшилась способность договариваться.

«Добрый признак. Надеемся на лучшее», — заключил парламентарий.

Глава Белого дома Дональд Трамп поздравил Россию и Украину с проведенным обменом.

«Россия и Украина только что провели масштабный обмен заключенными. Очень хорошие новости, возможно, первый гигантский шаг к миру. Поздравляю обе страны!» – написал президент США в своем твиттере.

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал состоявшийся обмен заключенными ключевым шагом в возобновлении переговоров. Он приветствовал такое решение и добавил, что диалог между Москвой и Киевом должен продолжиться в ближайшие недели.