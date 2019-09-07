Допроса мало: Нидерланды требуют от России выдать Цемаха

Генпрокуратура Нидерландов просит российские власти выдать жителя самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Цемаха, который ранее был передан в Москву в рамках обменного процесса между Украиной и Россией.

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»Генеральная прокуратура теперь потребовала от России выдать Цемаха», — пишет газета Algemeen Dagblad.

Между тем правительство Нидерландов выразило сожаление в связи с включением Цемаха в обменный список, говорится в записке нидерландского министра иностранных дел Стефа Блока, которую он направил парламенту.

«Правительство выражает глубокое сожаление тем, что Цемах был включен в списки. Это означает, что в настоящее время он находится в России», — приводит ТАСС слова записки министра.

В тексте документа отмечается, что Нидерланды ранее просили украинскую стороны не включать свидетеля по делу о крушении в 2014 году малазийского боинга Владимира Цемаха в списки по обмену заключенными и осужденными между Россией и Украиной. Однако киевские власти смогли лишь ненадолго перенести обменный процесс, что «позволило прокуратуре еще раз допросить Цемаха». Но несмотря на это, министр считает участие Цемаха в обмене «крайне прискорбным».

«Правительство [Нидерландов] вновь указывает на то, что Россия, как ожидается, будет сотрудничать [с расследованием]», — передает слова Блока «Интерфакс» со ссылкой на сообщения иностранных СМИ.

После встречи с прибывшими на Украину освобожденными гражданами страны президент Владимир Зеленский рассказал журналистам, что перед отправкой в Россию Цемаха вновь допросили.

«Я не буду называть фамилии европейских лидеров, с которыми мы проговорили время для всех следственных действий. Мы все это сделали. Все, что от нас попросили. Это было сложно. Я боялся, что из-за этого может сорваться обмен»,— цитирует украинского лидера «Украинская правда».

Несколькими днями ранее прокуратура Нидерландов действительно обращалась к украинским властям с просьбой не отправлять «ценного свидетеля» по делу о крушении МН17 на территорию России. Генпрокурор Нидерландов Фред Вестербеке, который возглавляет международное расследование этого дела, заявил, что у следствия появилась новая информация, которая позволяет изменить статус Цемаха со свидетеля на подозреваемого, передает газета NRC Handelsblad. Однако, что из себя представляет эта «недавно появившаяся информация», генпрокурор говорить не стал.

Бывшего командира ПВО республиканского ополчения Владимира Цемаха, как заявили его родственники, похитили в конце июня из собственной квартиры. Как сообщалось в соцсетях, мужчину перевезли, минуя блокпосты, в инвалидном кресле под видом парализованного. После этого его арестовали.

Дочь Цемаха Мария ранее отмечала, что ее отца незаконно вывезли из-за того, что в 2014 году, когда случилась трагедия с малазийским воздушным судном, он работал начальником ПВО в городе Снежное Донецкой области, вблизи которого и произошло ЧП.

Однако, по ее словам, он не может дать украинским спецслужбам никакой ценной информации, так как не имеет никакого отношения к крушению самолета. «Он не был на позициях, какие комментарии он может дать? Конкретно отцу им вменить нечего», — приводит РИА «Новости» слова Марии Цемах.

Согласно конституции Украины, как и России, страны не могут выдавать своих граждан третьим государствам. Но соглашение о международном сотрудничестве, которое было подписано между Украиной и Нидерландами в 2017 году, позволяет голландским компетентным органами допрашивать украинцев в режиме видеоконференции.

Крушение малазийского самолета, летевшего по рейсу МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, произошло в июле 2014 года. Тогда погибли все находящиеся на борту 298 человек. Расследованием занялась Объединенная следственная группа (JIT), в которую вошли несколько государств, включая Малайзию, Нидерланды и Украину.

По мнению следствия, пассажирский самолет был сбит из ЗРК «Бук». Это оружие, уверены в JIT, принадлежало 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска, в связи с чем международная группа настаивает на причастности России к этой трагедии. Однако у участников расследования нет конкретных доказательств. Киевские власти, в свою очередь, обвиняют ополченцев. Но те утверждают, что у них нет такого вооружения, которое могло бы сбить самолет на такой высоте.

В то же время, Минобороны России отрицает причастность Москвы к крушению пассажирского лайнера. Неоднократно обращали внимание на голословность обвинений и предвзятость расследования российские дипломаты. Ранее отмечалось, что Москва может признать результаты расследования только в том случае, если примет в нем непосредственное участие.