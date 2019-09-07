«Гигантский шаг к миру»: Трамп об обмене между Россией и Украиной

Американский лидер Дональд Трамп поздравил Россию и Украину с проведенным обменом заключенными, который состоялся в субботу, 7 сентября.

«Россия и Украина только что провели масштабный обмен заключенными. Очень хорошие новости, возможно, первый гигантский шаг к миру. Поздравляю обе страны!» – написал президент США в своем твиттере.

Ранее Москва и Киев одновременно обменялись ранее удерживаемыми лицами по формуле «35 на 35». В частности, в Россию вернулись журналист Кирилл Вышинский и свидетель по делу о крушении малазийского боинга в Донбассе Владимир Цемах. Однако главному редактору РИА «Новости Украина» предстоит еще являться в украинский суд по первому требованию. Вышинский хочет доказать свою невиновность. «Это главная сейчас для меня задача», — подчеркивал он. Суд по инкриминируемым ему статьям еще впереди, передает РИА «Новости».

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На Украину прибыли, в частности, режиссеру Олег Сенцов, а также 24 моряка, которых задержали в ноябре прошлого года по обвинению в нарушении государственной границы у Керченского пролива. Всех прибывших в Киев украинский президент Владимир Зеленский поприветствовал лично.

Подготовка обмена задержанными активизировалась после смены президента Украины. Несколько недель назад стали активно проводиться переговоры и оформление юридических процедур в отношении участников процесса.

Это событие также отметил и спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. Он выразил надежду, что на дальнейшее продолжение обменного процесса и на прогресс в выполнении Минских договоренностей.

«Очень приятно видеть возвращение украинских моряков домой и обмен заключенных между Украиной и Россией! Надеюсь, это даст толчок к дальнейшему обмену заключенными, обновленному прекращению огня и прогрессу в направлении полного выполнения Минских соглашений», — приводит слова Волкера в своем посольство США на Украине.

Прокомментировали обмен и в Госдепартаменте США. «Мы приветствуем (состоявшийся) обмен. Мы рады видеть признаки более активного диалога между Россией и Украиной... Мы призываем Россию немедленно освободить всех других украинцев, включая крымских татар, которые незаконно удерживаются в тюрьме», — сказал РИА «Новости» представитель американского Госдепа. Однако он не уточнил, о каких конкретно гражданах Украины идет речь.

Между тем президент Франции Эмманюэль Макрон выразил мнение, что состоявшийся процесс обмена задерживаемыми является решающим шагом для возобновления конструктивного диалога.

«Президент Республики приветствует обмен заключенными, произошедший сегодня между Россией и Украиной. Это решающий шаг в возобновлении конструктивного диалога, который должен продолжиться в ближайшие недели», — говорится в сообщении, которое распространил Елисейский дворец.

В коммюнике также отмечается, что Франция и Германия «активизируют свои усилия» в рамках «нормандского формата», чтобы достигнуть прогресса и реализовать политический аспект минских договоренностей.

Тем временем во французском министерстве иностранных дел увидели в обмене заключенными и осужденными гражданами России и Украины желание стран возобновить диалог, говорится в заявлении главы ведомства Жан-Ива Ле Дриана.

«Я приветствую решение России и Украины осуществить сегодня обмен 70 человек, удерживаемых одной или другой стороной. Этот обмен включает 24 украинских моряков, заключённых в России с морского инцидента в Керченском проливе 25 ноября 2018 года, об освобождении которых Франция не переставала просить и с семьями которых я встречался в Киеве 30 мая», — говорится в распространенном документе. Кроме того, отмечается, что министр особенно рад тому, что моряки возвращаются «к своим близким».

«Речь идет о жесте, который показывает волю России и Украины к возобновлению диалога. Он послужил восстановлению атмосферы доверия между сторонами в рамках переговоров в «нормандском формате», — написано в сообщении. В заявлении также говорится, что теперь люди могут надеяться на то, что непрекращающемуся в течение пяти лет конфликту «наступит конец».

В свою очередь канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что обмен между Россией и Украиной полон надежды. «Этот новейший обмен пленными между Россией и Украиной стал полным надежды сигналом. Рада за украинских моряков и Олега Сенцова, которые наконец смогут вернуться домой», — заявила политик.

Кроме того, она призвала страны усиленно работать над реализацией минских соглашений, которые были заключены между странами-участницами «нормандской четверки» — Украиной, Францией, Россией и Германией. «Имеет смысл продолжать в полную силу работать над реализацией минских договоренностей. Правительство ФРГ готово к этому», — отметила Меркель.