СБУ срывает обмен? Как Москва и Киев идут на сближение

Обмен заключенными между Россией и Украиной оказался под угрозой срыва, поскольку сотрудники Службы безопасности Украины не выдали к обмену одного из россиян — рассказал адвокат осужденных граждан РФ Валентин Рыбин.

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«В пункте сбора лиц, которые участвуют в обмене, присутствуют практически все, по списку, согласованному ранее. В пункте сбора находятся все люди, которых помиловал президент Украины своим указом. Однако, в одном из украинских СИЗО остался один гражданин РФ, которого СБУ почему-то не доставила», — пояснил юрист.

Позднее стало известно, что речь идет о Руслане Гаджиеве. Он был осужден на 15 лет. Его не оказалось в списке помилованных президентом Украины Владимиром Зеленским.

Обмен заключенными Россия и Украина начнут 7 сентября, сообщает ранее «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник. По его словам, переговоры о списках будут вестись до самого начала процесса. Изначальная формула обмена «35 на 35» может быть скорректирована, отметил собеседник агентства.

«В списки для выдачи Украине были включены 24 моряка, задержанных в результате инцидента в Керченском проливе, и еще 11 заключенных, в числе которых украинский режиссер Олег Сенцов», — заявил источник.

По его словам,

Киев собирается передать Москве главного редактора «РИА Новости — Украина» Кирилла Вышинского, а также экс-военнослужащих вооруженных сил Украины Максима Одинцова и Александра Баранова, ранее осужденных за дезертирство и измену.

Кроме того, России намерены выдать свидетеля по делу о крушении Boeing MH17 Владимира Цемаха.

Насчет Вышинского, освобожденного украинским судом из-под стражи под домашний арест, ранее сообщалось, что он собирается самостоятельно доказать свою невиновность в суде, поэтому не хочет участвовать в обмене.

Под вопросом остается выдача сотрудников СБУ, задержанных в Керченском проливе, а также осужденных за убийство российских военных в годы первой Чеченской войны украинцев Станислава Клыха и Николая Карпюка.

«У Москвы особая позиция по отношению к этим людям», — отметил источник.

При этом 5 сентября в рамках пленарной сессии Восточного экономического форума президент России Владимир Путин заявил, что стороны близки к завершению переговоров об обмене заключенными. Как сообщает ФАН, российский лидер назвал грядущий обмен «крупным, масштабным и хорошим шагом вперед, к нормализации».

«Мы финализируем наши переговоры, обмен будет крупным, масштабным»,

— сказал Путин.

Он также добавил, что достаточно сложно было принимать решения по конкретным людям, которые будут участвовать в обмене между Россией и Украиной.

Член Совета Федерации Алексей Пушков указал, что обмен задержанными между Москвой и Киевом положительно повлияет на атмосферу между двумя странами, а также будет снята крупная эмоциональная проблема.

«Именно этому долго пыталась помешать команда Порошенко, игравшая судьбами людей, как пешками, ради нагнетания вражды к России», — заключил сенатор.

Один из участников обмена – украинский режиссер Олег Сенцов был задержан российскими правоохранительными органами в Крыму весной 2014 года по подозрению в терроризме.

В августе 2015 года был приговорен к 20 годам колонии по обвинению в координировании диверсионной группы экстремистской организации «Правый сектор» (организация запрещена в России) и подготовке к проведению террористических актов на территории Крыма.

Что касается Вышинского, то, по данным СБУ, весной 2014 года он уехал в Крым, где с подчиненными журналистами изготавливал информационные материалы о вхождении Крыма в состав России, а

после возвращения в Киев вместе с несколькими журналистами проводил деятельность по информационной поддержке самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

По версии украинского следствия, ежемесячно Вышинский получал для проведения такой деятельности по €53 тыс., а всего за месяц на его счета поступало около €100 тыс., которые переводились из России через Сербию на Украину.

В ноябре прошлого года украинские военные суда «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» вошли со стороны Черного моря в российские территориальные воды у берегов Крыма, тем самым нарушив государственную границу РФ. В ФСБ указали, что корабли ВМС Украины опасно маневрировали и не подчинялись требованиям.

По словам представителей ВМС Украины, российские пограничные катера типа «Соболь» и ПСКР «Дон», а также катера типа «Мангуст» и МПК «Суздалец» якобы осуществили откровенно агрессивные действия против двух украинских малых бронированных артиллерийских катеров и рейдового буксира.

Позднее украинские моряки признались в сознательной провокации и были арестованы по ходатайству российских спецслужб в рамках уголовного дела по факту нарушения госграницы РФ, передает НСН.