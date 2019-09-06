«На любом языке»: депутаты Украины предлагают смягчить закон о языке

Внефракционные депутаты Верховной рады внесли на рассмотрение законопроект, согласно которому парламентарии могли бы свободно выбирать язык, на котором они хотят выступать на заседаниях перед коллегами. Текст документа размещен на сайте Рады.

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Депутаты предлагают установить в регламенте Верховной рады такое предписание, согласно которому заседания законодательного органа, его комитетов и комиссий велись бы на государственном языке.

Но непосредственный оратор из числа народных избранников мог бы самостоятельно выбрать язык, на котором он будет выступать перед парламентом.

В случае необходимости, отмечают авторы законопроекта, аппарат Верховной рады должен обеспечить его перевод на государственный язык. При этом, согласно документу, проекты законов, других нормативных актов вносятся на рассмотрение на государственном языке.

Кроме того, народные избранники предложили предоставлять выбор языка вещания теле- и радиокомпаниям Украины. По мнению украинских политиков, СМИ должны сами определять, вести им программы на государственном языке или на языке нацменьшинств.

Язык печатных средств массовой информации определяется, как предлагают парламентарии, их учредителями в соответствии с учредительными документами. Также на выбор рекламодателя должны размещаться рекламные объявления, сообщения и другие формы аудио- и визуальной рекламной продукции.

Ранее предыдущий созыв Верховной рады в последние дни своей работы принял закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который за пять дней истечения своих полномочий украинский экс-президент Петр Порошенко успел подписать.

В соответствии с этим документом, все органы государственной власти Украины должны использовать только украинский язык. Также на нем следует говорить всем жителям страны, находясь в общественных местах.

Из-за этого противоречивого закона возникает много споров, в том числе и в Верховной раде. Так, 14 августа между новоизбранными депутатами завязался конфликт из-за использования русского языка.

Причиной спора стало русскоязычное выступление сопредседателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадима Рабиновича, передает РИА «Новости». Такое обращение к коллегам не понравилось члену партии Порошенко «Европейская солидарность» Ирине Геращенко.

Она посчитала, что Рабинович, говоря на русском языке в стенах парламента, нарушает закон, поскольку народные избранники должны выступать в Раде исключительно на украинском языке.

В свою очередь глава партии украинского лидера Владимира Зеленского «Слуга народа», а ныне спикер законодательного органа Украины, Дмитрий Разумков призвал Рабиновича впредь использовать только украинский.

«Языком работы Верховной рады, ее органов и должностных лиц является государственный язык. <…> Обращаюсь ко всем действующим и будущим народным депутатам [с просьбой] не нарушать регламент Верховной рады.

Если мы будем дальше нарушать регламент, я буду вынужден просить аппарат [Рады] выключать микрофон», — предупредил Разумков.

При этом он отметил, что «в кулуарах, в кабинетах, в туалетах, в кафе» парламентарии могут говорить на любом языке. При этом сам Рабинович уверен, что он не нарушал украинское законодательство.

Между тем ранее сам Разумков заявлял, что не будет повсеместно использовать исключительно украинский язык. По его словам, он будет говорить по-русски везде, кроме официальных выступлений, и то — только потому, что использовать «мову» предписывает принятый недавно скандальный закон о языке.

«Исключительно на украинском, наверное, не буду никогда говорить, потому что у нас человек имеет право говорить и на русском, и на украинском, и на английском. А некоторые наши коллеги говорят и на семи языках», — заявил он, добавив, что исключительное использование украинского языка будет «неправильным, неэффективным и некорректным».

Тем не менее Разумков сдержал свое обещание, и на одном из заседаний нового созыва Верховной рады он выключил микрофон депутату «Оппозиционной платформы — За жизнь» Олегу Волошину, который начал свое выступление с фраз на русском языке.

Как передают «Украинские новости», инцидент произошел, когда депутаты задавали вопросы претенденту на кресло вице-спикера Рады Руслану Стефанчуку. Волошин успел только заявить, что имеет право выступать на языке своих избирателей, как микрофон отключился. После того, как парламентарий заговорил по-украински, Разумков дал ему возможность закончить реплику.