Был в сговоре: в чем обвиняют экс-гендиректора «Рустави-2»

Бывшему гендиректору грузинского телеканала «Рустави-2» Нике Гварамии предъявлены новые обвинения, передает РИА «Новости».

«Гварамия обвиняется в растрате большого количества имущества телекомпании <…> группой по предварительной договоренности и при использовании служебных полномочий», — заявил представитель генпрокуратуры Грузии.

Помимо Гварамии, прокуратура обвиняет также бывшего финансового директора телекомпании Каху Дамению. Гварамия и Дамения должны в пятницу явиться в ведомство для официального предъявления обвинений.

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В свою очередь экс-руководитель телеканала Ника Гварамия написал на своей странице в фейсбуке, что его новый телеканал «Мтавари архи» «все равно выйдет», несмотря на старания прокуратуры.

Однако действия правоохранителей действительно могут помешать его планам. Дело в том, что в начале августа Гварамию обвинили в причинении крупного финансового ущерба «Рустави-2» в то время, когда он работал в СМИ. По версии следствия, будучи на руководящей должности, он действовал в своих интересах, из-за чего бюджет телеканала не досчитался 6 млн лари (более 135 млн рублей).

Помимо этого, в генпрокуратуре республики отмечали, что в 2017 году Гварамия переоформил на себя две квартиры общей площадью 240 кв. м, купленные годом ранее компанией «Интермедиа плюс» за более чем 565 тыс. лари (12,7 млн рублей). После этого экс-гендиректор грузинского телеканала продал их более чем за 602 тыс. лари (13,5 млн рублей).

Если Нику Гварамию признают виновным по всем статьям, то ему может грозить до пяти лет тюрьмы.

О создании своего телеканала «Мтавари архи» Гварамия заявил в середине августа этого года. «Владельцем контрольных акций и директором являюсь я. Композиция этих долей является временной и условной. Вскоре узнаете об инвесторах, здании, частоте, и я очень надеюсь, о счете», — обратил он внимание.

Вслед за этим он предложил уволившимся журналистам телеканала «Рустави-2» работу на своем новом телеканале, который должен начать вещание 9 сентября. Об уходе телеведущие «Рустави-2» Диана Джоджуа и Михаил Сесиашвили объявили в конце августа в прямом эфире выпуска новостей.

«Красные линии пересечены. В «Рустави-2» началась тотальная чистка. Это конец и для меня, конец такого «Рустави-2», который я любил и который ценили зрители. Я сегодня покидаю «Рустави-2», но оставляю надежду, что мы еще увидимся», — сказал Сесиашвили. Журналист отметил, что в течение 12 лет он работал с людьми, которые «создавали свободное пространство в Грузии и лучший телевизионный продукт».

Джоджуа, в свою очередь, отметила, что была ведущей на «Рустави 2» более 13 лет. «Я прощаюсь с вами, увидимся в другом пространстве и на другом канале. Борьба за спасение страны продолжается», — обратилась она к зрителям.

По ее словам, в увольнениях журналистов с телеканала виноват бывший премьер-министр Грузии Бидзине Иванишвили, «который окончательно осуществил оккупацию канала». «У нас отняли свободное слово. Я не буду работать на телевидении, откуда не смогу сказать вам, что реально происходит в стране, которая несется в бездну. Поэтому я покидаю это место, которое было моим вторым домом», — заявила телеведущая.

Свое решение об уходе они приняли после того, как с канала был уволен ведущий авторских программ Георгий Габуния, оскорбивший в начале июля российского президента Владимира Путина и его родителей. Тогда Габуния в прямом эфире передачи «Постскриптум» обратился к Путину, используя нецензурную брань.

Его действия были резко восприняты как в России, так и в Грузии. В частности, на следующий день грузины устроили митинг у здания телеканала, требуя увольнения журналиста и тогдашнего гендиректора телеканала Ники Гварамии.

В России в ответ на поведение телеведущего депутаты предложили ввести санкции против республики, а также привлечь самого Габунию к уголовной ответственности. Однако Владимир Путин отказался вводить ограничительные меры.

При этом сам журналист отказался извиняться за свою речь, считая, что выразил мнение всей Грузии.

«Вся нация напугана. Я не собираюсь извиняться за мат в адрес Путина. Я не хотел, чтобы это оставалось в нашей студии, а хотел, чтобы дошло до адресата. И все увидели, что до адресата дошло. Чем нас держит Россия? Страхом, мы рабы», — заявил ранее Габуния.

В то же время ЕСПЧ признал, что предприниматель Кибар Халваши является полноправным владельцем «Рустави-2». Как только Халваши принялся за руководство, он уволил Гварамию и вместо него назначил гендиректором Паату Салию. Кроме того, были уволены начальник информационной службы Нодар Меладзе и продюсер Георгий Лаперашвили.