Мексика опаснее России: Трамп потратил деньги Пентагона на стену

Президент США Дональд Трамп выделит дополнительные $3,6 млрд на строительство стены на границе с Мексикой. Половина из них — $1,8 млрд — будут перенаправлены с внутренних проектов Пентагона. На примерно такую же сумму будут урезаны и военные мероприятия за рубежом.

Реклама

В число последних войдет и Европейская инициатива сдерживания — комплекс мер, которые, по словам американских чиновников, должны были упреждать и предотвратить «российскую угрозу». $771 млн планировалось потратить на модернизацию и строительство новых аэродромов и военных плацдармов, а также на обучение и тренировки американского военного контингента.

Теперь эти деньги пойдут на «стену Трампа», точнее, на 11 «военных строительных проектов на границе с Мексикой» общей протяженностью около 300 км. Слово «стена» в документации не используется. По словам Марка Эспера, эти сооружения предотвратят нелегальное проникновение через границу и позволят перенаправить потоки мигрантов в официальные пункты ее пересечения.

«Проект снизит потребность в личном составе министерства обороны в зонах возведения и позволит перенаправить его на загруженные отрезки границы, где заграждений нет», — сказал глава Пентагона в своем официальном письме председателю комитета сената США по вооруженным силам Джеймсу Инхофу.

Как сообщает CNN, строительство должно начаться в течение 135 дней, в первую очередь на него пойдут средства, отведенные с зарубежных проектов Пентагона. Против проекта уже выступили представители демократической партии из комитета сената США по ассигнованиям. Они направили Марку Эсперу письмо с просьбой предоставить дополнительную информацию по проекту.

С критикой решения выступил и лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер, который заявил, что порывы Трампа «ослабляют национальную безопасность».

«В дополнение к средствам, украденным из экономики штатов и местной экономики по всей стране, президент Трамп забирает 771 миллион долларов из Европейской оборонной инициативы. Эта программа, которую затребовали командующие нашими вооруженными силами, спланирована таким образом, чтобы реагировать на российскую агрессию в Европе», — заявил Шумер.

По мнению Шумера, отвод денег Пентагона на стену — «пощечина» вооруженным силам США, поскольку ранее президент Трамп утверждал, что за пограничные сооружения заплатит Мексика.

Не менее острой оказалась дискуссия по поводу приостановки внутриамериканских проектов. Сильнее всего уменьшится финансирование преимущественно испаноязычного Пуэрто-Рико — отсюда на южную границу США «уйдут» почти 400 млн долларов. Большая часть этих средств была связана с восстановлением острова после урагана Мария, обрушившегося на регион два года назад.

Тогда местное правительство обвинило Трампа в «недостаточном сочувствии» к жителям Пуэрто-Рико по сравнению с пострадавшими на континентальной части США. В число обвинителей вошла мэр островной столицы Кармен Юлин Круз.

Недавно Трамп напомнил о тех событиях в преддверии урагана Дориан, приближавшегося к острову. В своем твиттере президент заявил, что силы внутренней безопасности уже готовы помочь, и в этот раз жителям острова, в том числе Круз, стоит их поблагодарить.

«Пуэрто-Рико — одно из самых коррумпированных мест на земле, их политики либо продажны, либо некомпетентны. — чуть позже уточнил Трамп — «и кстати, я — лучшее, что когда-либо случалось с Пуэрто-Рико». Кармен Юлин Круз раскритиковала проект Пентагона по финансированию стены на границе с Мексикой, назвав ее «храмом расизма».

Значительно уменьшится и финансирование военной академии США в Уэст-Пойнте. Одно из крупнейших высших учебных заведений американских сухопутных войск не досчитается более 160 млн долларов.

Упомянутые $3,6 млрд стали не первым случаем, когда Трампу удалось направить на проект стены средства Пентагона. В середине лета президент США с одобрением отнесся к решению Верховного суда разрешить использовать для ее строительства дополнительные $2,5 млрд.

«Большая победа по стене. Верховный суд отменяет решение нижестоящего суда и позволяет продолжить строительство стены на южной границе. Большая победа для безопасности на границах!» — написал Трамп в своем твиттере.

Конфликт президента и конгресса по поводу финансирования стены ведется с конца прошлого года. Изначально в бюджете для ее строительства было заложено всего лишь $1,4 млрд, но Трамп решил эту проблему, объявив на границе режим чрезвычайного положения.