От борца до диктатора: ушел из жизни Роберт Мугабе

В Зимбабве скончался бывший президент Роберт Мугабе, который правил этой страной почти 40 лет. Интеллектуал и борец за независимость в начале своего правления, он превратился в одного из самых одиозных диктаторов мира и впоследствии был свергнут своими ближайшими соратниками.

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Политик ушел из жизни в возрасте 95 лет после долгой болезни сообщает «Би-би-си». Как глава одной из богатейших ресурсами стран Африки Мугабе прошел по проторенному пути многих лидеров континента. Получив религиозное образование и будучи сильным переговорщиком он сделал себе имя как борец против британского колониального владычества.

В 1980 году он возглавил Зимбабве, став первым премьер-министром независимого государства. В 1987 году он упразднил свой пост и назначил себя президентом.

Первые годы правления Мугабе были отмечены реформами, улучшившими экономическое положение страны. Политика с удовольствием принимали у себя главы ведущих государств, а премьер-министр Великобритании Маргарет Тетчер даже заявляла, что Мугабе «интеллектуальнее» борца против апартеида Нельсона Манделы.

Относительный мир между африканским населением и белыми фермерами, по-прежнему трудившимися в Зимбабве и сопротивлявшимися господству коренного населения, был достигнут именно благодаря соглашению между правительством Великобритании и Зимбабве.

Еще в 1979 году, за год до объявления независимости Зимбабве от Великобритании, англичане заключили с зимбабвийцами соглашение, согласно которому новые власти африканской страны должны были выкупать за деньги земли у фермеров (потомков британцев-поселенцев). При этом средства на компенсации должен был выделять сам Лондон. К 1980 году в Зимбабве было более 4000 фермеров.

Однако в начале 2000-х — во время правления в Британии правительства лейбористов Тони Блэра — зимбабвийские чиновники обвинили бывшую метрополию в том, что она не выделяет деньги. В результате власти африканского государства начали притеснять белых фермеров, желая передать их земли местным жителям без компенсаций. Ситуация спровоцировала жесткие столкновения и самозахват земли вооруженными радикалами.

За почти 40 лет пребывания на посту президента Мугабе неоднократно обвиняли в коррупции, расизме и нарушении прав человека. В 2000 году он начал в Зимбабве кампанию, цель которой заключалась в изгнании из страны потомков колонизаторов, которые продолжали контролировать экономику государства и владели большей частью плодородных земель.

В ходе реализации этого решения белых изгоняли с ферм, в том числе и насильственными методами. В ответ на эти меры ЕС и США ввели санкции против Мугабе и его соратников. По экспертным оценкам, санкции обошлись Зимбабве в $42 млрд.

На фоне попыток изгнания из страны белых фермеров в Зимбабве ускорилась инфляция. В итоге в июле 2008 года национальная валюта обесценилась более чем на 230 миллиона процентов. При правлении Мугабе зимбабвийцы стали миллиардерами, оставаясь при этом за гранью бедности и не в состоянии платить за что-либо.

В последние годы режим Мугабе превратился в откровенную диктатуру, а сам президент начал мешать даже ближайшим соратникам. Особенно ненавидимой стала супруга президента Грейс Мугабе. Простых жителей страны она раздражала показной роскошью.

Грейс Мугабе вышла замуж за президента Зимбабве в 1996 году и вскоре после этого приобрела прозвище Гуччи Грейс за свою расточительность. Так, например, в 2003 году она потратила $120 тыс. на небольшой шопинг в Париже.

При этом именно ее президент и собирался в последние годы сделать своим преемницей. Сама Грейс цинично заявляла, что жители проголосуют даже за «труп Мугабе».

В ноябре 2017 года Мугабе был свергнут при поддержке военных и руководства собственной партии, которая выдвинула своим лидером вице-президента страны Эммерсона Мнангагву.

Мнангагва — один из ключевых политиков в истеблишменте страны. Долгое время он являлся одним из видных деятелей правящей партии. Во время войны против колониального правления он вел партизанскую борьбу и оказался в тюрьме, где подвергался жестоким пыткам. Правда, политик и сам славится достаточно жестоким нравом, за который заслужил прозвище Крокодил. В ноябре 2017 года он был избран президентом страны.