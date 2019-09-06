«Еще не понял, куда попал»»: Зеленского пригласили в Крым

Украинский президент Владимир Зеленский до сих пор находится в образе своего персонажа из сериала «Слуга народа» — школьного учителя истории Василия Голобородько. Такое мнение выразил глава Республики Крым Сергей Аксенов в эфире телеканала «Крым 24».

«Он в том же образе находится и, по-моему, он еще не понял, куда он попал», — заявил крымский глава. Он подчеркнул, что Зеленскому стоит выйти из образа Голобородько и начать решать «проблемы простых людей».

Аксенов посетовал, что Зеленский не оправдал возложенных на него надежд, что, будучи представителем шоу-бизнеса, он будет «по-другому вникать и мыслить».

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Наконец, глава Крыма предложил президенту Украины самостоятельно приехать на полуостров и спросить у крымчан, хотят ли они возвращаться под власть Киева.

«Услышьте ответ и примите то, что вам люди говорят», — подытожил Аксенов.

В свою очередь, член Совета Федерации РФ от Крыма Сергей Цеков в разговоре с НСН заявил, что Киев занимается самообманом, потому что большинство украинских политиков уже смирились, что Крым не вернуть.

«Зеленский просто повторяет то, что говорят его предшественники. Он не может переступить через этот стереотип и объективно оценить ситуацию. Если ему удастся это сделать, тогда он будет настоящим государственным деятелем. Сохранив при этом уровень поддержки граждан. <...> Все-таки здравомыслящих людей на Украине больше, чем националистов одурманенных», — заявил российский сенатор.

Он также предложил провести на Украине опрос населения, чтобы понять, что украинцы на самом деле думаю по поводу Крыма.

В середине августа офис президента Украины Владимира Зеленского начал разработку стратегии по возвращению Донбасса и Крыма под контроль Киева. Украинские власти намерены ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда, а также привлечь к ответственности виновных в преступлениях в Донбассе и в Крыму.

Возвращение Крыма в состав Украины — один из главных мотивов в политической программе Владимира Зеленского. Еще во время предвыборной гонки он назвал Крым одной из главных своих целей — наряду с прекращением вооруженного конфликта на Донбассе.

Аналогичное заявление Зеленский сделал в мае в своей инаугурационной речи. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на это подчеркнул, что вопроса о присоединении полуострова к Украине «не существует и существовать не может», так как Крым является одним из субъектов РФ.

Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил в конце августа, что возвращение Крыма под украинскую юрисдикцию — это «домашняя работа», которую необходимо выполнить за полгода.

«Мы имеем на это полгода. Я нацелю дипломатическую службу на этот полугодичный срок», — заявил глава МИД Украины, передает ФАН.

Ранее политический советник украинского лидера Никита Потураев заявил, что никаких уступок по вопросу принадлежности Крыма «в обмен» на мир в Донбассе Зеленский делать не собирается.

«Зеленский никогда не пойдет на размен Крыма на Донбасс и наоборот. Как это ни назови, это все равно было бы ошибкой», — подчеркнул он.

По мнению Потураева, такой шаг был бы предательством тех граждан Украины, кто по-прежнему сохраняет украинские паспорта, проживая в Крыму и на территориях самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Крым и Севастополь вошли в состав России на правах субъектов федерации в марте 2014 года после государственного переворота на Украине и общенародного референдума на полуострове. В ходе голосования «за» вступление в состав России высказались более 95% из проголосовавших 80% избирателей полуострова. Украина, Европейский союз и США отказались признавать российский суверенитет над Крымом и ввели санкции.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что крымский вопрос закрыт, а сами крымчане сделали «свой исторический выбор».