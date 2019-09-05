«Финализируем»: Путин рассказал об обмене заключенными с Украиной

Президент России Владимир Путин в четверг заявил на Восточном экономическом форуме, что обмен заключенными между Москвой и Киевом был бы хорошим шагом к нормализации отношений двух стран. По его словам, переговоры по данному вопросу находятся на последнем этапе.

«Мы финализируем наши переговоры, обмен будет крупным, масштабным», — сказал Путин. Он также добавил, что достаточно сложно было принимать решения по конкретным людям, которые будут участвовать в обмене между Россией и Украиной.

Путин подчеркнул, что убежден в нормализации отношений двух стран в исторической перспективе.

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Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук ранее заявил о скором завершении переговоров об обмене заключенными между Москвой и Киевом.

«Обмен должен состояться в ближайшие дни. Это очень положительный момент », — сказал Медведчук.

По его словам, переговорный процесс по этому вопросу идет успешно. Он также добавил, что окончательную санкцию на обмен должны дать президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский.

Подвижки есть?

В то же время украинский адвокат Валентин Рыбин заявил, что в настоящее время никаких подвижек по вопросу обмена заключенными нет. Он также добавил, что украинские заключенные ожидают указа Зеленского о помиловании.

При этом обмен заключенными между Россией и Украиной может состояться в эту субботу, 7 сентября — об этом накануне сообщил «Интерфакс» со ссылкой на два дипломатических источника. По их данным, договоренности пока носят временный характер.

«Окончательно дату и условия обмена стороны согласуют в середине недели», — заявил один из источников агентства.

Второй источник также подтвердил, что обмен может пройти до конца недели, вероятно — 7 сентября.

Киев и Москва ведут переговоры по обмену заключенными еще с начала лета. Однако точная дата до сих пор неизвестна. Изначально украинские СМИ сообщали, что передача людей может состояться еще до конца августа. К примеру, «Украинская правда» связывала предстоящий обмен с освобождением руководителя РИА «Новости — Украина» Кирилла Вышинского из-под ареста 28 августа. По мнению аналитиков издания, после этого должна была состояться передача заключенных между Россией и Украиной. Однако в итоге этого не произошло.

Впоследствии в СМИ появлялась различная информация касательно даты возможного обмена. В частности, передача якобы была согласована на 2 сентября, а затем на 5 сентября. Но все эти прогнозы оказались неправильными. Официальных комментариев по возможной дате также нет. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, данная тема является чувствительной.

«Анонсов здесь быть не может. Факт станет известным», — отмечал Песков.

Непонятный формат

В то же время сохраняется интрига и в отношении формата предстоящего обмена. Ряд изданий утверждает, что изначально Москва и Киев планировали провести передачу людей по формуле «30 на 30». При этом в середине июля уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обменялись списками заключенных в России и Украине. В списке от украинского омбудсмена значилось 150 человек, в списке российского омбудсмена — 34.

Однако в конце августа пресс-секретарь генеральной прокуратуры Украины Лариса Сарган в фейсбуке заявила, что обмен будет осуществлен по формуле «35 на 35». К тому же, она связала мероприятие с освобождением Вышинского из-под стражи. Но ее пост был удален буквально через час после публикации.

Москва также не называет формат возможного обмена с Киевом. По словам министра юстиции России Александра Коновалова, речь идет о нескольких десятках украинцев.

«Если говорить именно о людях, которые в эту ситуацию попали, то речь может идти о нескольких десятках человек», — сказал Коновалов.

По его словам, любого гражданина Украины или любой другой страны, с которой у России есть договоренности о передаче осужденных, могут вернуть на родину при соблюдении определенной процедуры. Он также не стал называть точного числа заключенных, которые будут переданы украинской стороне.

В то же время Рыбин в конце августа заявлял, что стороны подготавливают обмен по формуле «33 на 33». По его словам, передача заключенных затягивается по вине украинской стороны. Он также добавил, что Киев включил в списки людей, которые были обменяны еще в 2017 году.

Однако заявление адвоката опроверг Медведчук, он отметил, что Киев и Москва пока не утвердили окончательный вариант обмена.

«Пока что до конца индивидуально по личностям не согласовано. Это мне известно», — сказал Медведчук.

Он также подчеркнул, что не знает, может ли кто-то дискредитировать Зеленского и сорвать процесс обмена пленных между Украиной и Россией.

Помимо даты и формулы, неизвестен и точный список заключенных, которых стороны планируют обменять. По данным «Коммерсанта», в него якобы точно входят задержанные в прошлом году украинские моряки.

Речь идет об инциденте в Керченском проливе, который произошел ноябре 2018 года. Тогда корабли ВМС Украины совершили незаконный пересекли государственную границу России. По данному факту Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Украинские суда были задержаны вместе с экипажами. В Москве данный случай называют провокацией киевских властей.

Кроме того, украинские СМИ утверждают, что Россия намерена передать Украине режиссера Олега Сенцова, который был осужден на 20 лет колонии по обвинению в организации терактов в Крыму.

Однако по информации о возможных участниках обмена нет никакого официального подтверждения. Москва и Киев последовательно воздерживаются от комментариев, но это не мешает появлению различных вбросов. К примеру, в конце августа сотрудница Верховной рады Анна Исламова в фейсбуке заявила, что обмен уже якобы произошел. Ее публикацию даже репостнул генпрокурор Украины Руслан Рябошапка, но впоследствии он удалил запись со своей страницы. Затем данная информация была официально опровергнута офисом президента Украины.