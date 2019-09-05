Страна из ничего: в Израиле назвали украинский язык выдуманным

Экс-посол Израиля в России и на Украине Цви Маген считает, что украинские язык и государственность были выдуманы. Соответствующее заявление дипломат сделал в интервью онлайн-телеканалу ITON-TV.

«Украине — нынешней, новой — пришлось из ничего создавать государство», — подчеркнул Цви Маген.

По его словам, до определенного момента «никакой Украины не было», а независимость страны нельзя обеспечить только лишь актом о независимости. Экс-посол Израиля заявил, что Киеву по-прежнему приходится отстаивать «незалежность» Украины. Тем не менее, у украинской державы «есть потенциал», добавил Маген.

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Языковой вопрос и состояние украинского языка очень волнуют власти Украины и отдельных представителей радикального лагеря.

На Украине наступление на русский язык было в полной мере развернуто при экс-президенте Петре Порошенко. 15 мая, за считанные часы до сложения с себя полномочий, он подписал закон о государственном языке.

«Он выверен настолько, чтоб ни одна политическая сила, которая стоит на государственных патриотических позициях, не имела оснований инициировать его пересмотр. Нет оснований», — заявил Порошенко.

При этом все должностные лица страны обязаны разговаривать и писать только на украинском языке при исполнении служебных обязанностей. В личном общении украинский можно не использовать. Религиозные обряды также можно совершать на языках нацменьшинств Украины.

Вместе с этим верховный комиссар Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по делам национальных меньшинств Ламберто Заньер сообщил, что его ведомство вместе с министерством культуры Украины разрабатывает поправки в закон о государственном языке.

«Во-первых, в законе ничего не говорится о защите языков нацменьшинств. Во-вторых, все вопросы об использовании государственного языка решаются довольно жестко — не через систему стимулов и поощрений, а <...> через наказания», — заявил Заньер.

Он подчеркнул, что политика Киева по выделению языков Евросоюза по отношению к прочим языкам является «дискриминационной».

Как сообщает НСН, Заньер отметил, что поправки к закону позволят учесть интересы нацменьшинств страны.

В конце августа экс-президент Петр Порошенко пожаловался на «огромное количество атак» на украинский язык, армию и Православную церковь Украины (ПЦУ), передает ФАН. По его словам, «формула независимости» Украины заключается в трех составляющих: армии, языке и вере.

Стоит отметить также, что относительно возникновения украинской государственности также нет единой позиции, а власти Украины регулярно высказывают теории, мало соотносящиеся с реальной историей страны.

В конце июля президента Украины Владимира Зеленского высмеяли в соцсетях после поздравления украинцев с «Днем крещения Киевской Руси — Украины».

«Стесняюсь даже спросить, какое государство крестил князь Владимир? Киевскую Русь — Украину? Он-то сам знал об этом?» — заявил один из комментаторов.

Другой пользователь указал на то, что никакой Украины во времена Киевской Руси не существовало. Кроме того, Зеленскому посоветовали вернуться в школу и получить пару уроков истории.

«День крещения Киевской Руси — Украины» — это официальное название праздника, придуманного экс-президентом Виктором Ющенко в 2008 году. Он заявлял, что праздник символизирует «преемственность тысячелетней истории Украины», а также украинской нации и государственности.

Наконец, из уст украинских политиков весьма высокого ранга регулярно звучат идеи крайне впечатляющего масштаба. Советник Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев предложил переименовать русский язык, на котором говорят в РФ, в «российский язык». Кроме того, он предложил называть Российскую Федерацию «Московией». По его словам, история «проактивна», а русский язык на Украине «грамматически сильно отличается» от «российской мовы». Эксперты и общественность заявления Потураева встретили критически.