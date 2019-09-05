«Обсудим с Путиным»: как Малайзия разберется с делом MH17

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что достаточных оснований для обвинения России в атаке на Boeing 777 рейса MH17 не было представлено. Соответствующее заявление политик сделал на Восточном экономическом форуме.

«Мы сомневаемся в этом. Как незаинтересованное лицо я могу сказать, что некоторые результаты расследования не кажутся мне правильными, как и многим людям в Малайзии», — подчеркнул малайзийский премьер.

Он предложил сформировать «нейтральный орган» для расследования катастрофы, чтобы убрать политический фактор. Мохамад добавил, что антироссийские выпады со стороны расследователей связаны с общим ухудшением отношений между Западом и Москвой.

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Как сообщает НСН, Махатхир Мохамад также заявил, что готов поднять тему сбитого самолета на переговорах с президентом России Владимиром Путиным.

Он добавил, что Малайзия вовлечена в расследование гибели рейса «Малайзийских авиалиний», но как-то повлиять на сложившуюся ситуацию в настоящий момент не в состоянии.

Мохамад уже не в первый раз заступается за Россию, говоря о крушении Boeing MH17. В июне он назвал расследование трагедии «политически мотивированным».

«Мы очень расстроены, потому что с самого начала это стало политическим вопросом, заключающимся в том, как обвинить Россию в правонарушении», — подчеркнул политик.

Малайзийский премьер добавил, что российскую сторону обвинили еще до начала расследования катастрофы. Кроме того, он потребовал более весомых подтверждений. «До сих пор нет никаких доказательств, только слухи», — подытожил малайзийский премьер.

Незадолго до этого представитель Совместной следственной группы (JIT) Вильберт Паулиссен заявил, что у России есть «вся информация» о крушении самолета, но Москва якобы отказывается помогать следствию.

«Мы знаем — у нас сейчас есть информация и доказательства, что Российская Федерация имеет отношение к этой трагедии, к этому преступлению, в той или иной степени», — отметил он.

Паулиссен также заявил, что «отсутствие доказательств не является доказательством их отсутствия». По его словам, ракетная установка «Бук» была переброшена из России.

За пару недель до этого Махатхир Мохамад заявлял, что Нидерланды бездоказательно обвиняют Россию.

«Мы знаем, что ракета, которая сбила самолет, была российского типа, но она также могла быть сделана на Украине. <...> Похоже, [идея] концентрировалась на том, чтобы попытаться возложить вину на русских», — заявил политик.

Авиакатастрофа Boeing 777 Malaysia Airlines произошла в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года в 16:20 по местному времени. Самолет следовал рейсом MH17 по маршруту Амстердам — Куала-Лумпур. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту судна, большинство из них были гражданами Нидерландов, среди них — много детей.

После публикации итогов работы нидерландской следственной группы официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Москва разочарована отсутствием изменения в расследовании крушения Boeing MH17.

По мнению МИД РФ, выводы прокуратуры Нидерландов подтверждают предвзятость и политическую подоплеку этого дела.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков подчеркнул, что российские зенитные ракетные комплексы «Бук-М1-2» не пересекали границу между Россией и Украиной, равно как и зенитно-ракетные комплексы других моделей и систем. Ракета, которой был сбит самолет, действительно была сделана в Москве — но еще во времена СССР. После развала Советского союза эта ракета оказалась в воинской части, расквартированной на территории Украины.

Противоречие в предварительных результатах расследований крушения подогревается также независимыми экспертами. В середине лета немецкий частный детектив Йозеф Реш сообщил, что располагает сведениями, позволяющими назвать виновников трагедии. Однако, передает ФАН, представители JIT отказались от помощи Реша. Тем не менее, Канберра готова будет рассмотреть обращение немецкого детектива, если таковое поступит в распоряжение австралийского правительства.