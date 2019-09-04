Новое правительство Италии: Сальвини потопили связи с Россией

Итальянская Демократическая партия и популисты из «Пяти Звезд» заявили, что им удалось сформировать новый кабинет, «прекратив политический кризис в Италии».

Формирование кабинета означает, что Италии не нужно будет идти на досрочные выборы, которые могли бы ухудшить и без того тяжелую экономическую ситуацию в стране.

Новое правительство должно приступить к работе 5 сентября, заявил Уго Дзампетти, глава пресс-службы президента республики Серджо Маттарелла.

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Партии представили коалиционное соглашение, где планированию бюджета на 2020 год уделяется уделяется основная часть. Как отмечает Reuters, обе политические силы договорились, что бюджет будет сбалансированным, но с учетом требований рынка.

Заявления вызвали позитивную реакцию в ЕС, так как в союзе беспокоятся о дальнейшем углублении кризиса в Италии.

Состояние экономики страны вызывает серьезные опасения: у Италии — второй по доле после Греции объем госдолга (132% ВВП). В ЕС не скрывают и неприязнь к «евроскептику» Маттео Сальвини, который бросает вызов евробюрократии.

Таким образом, Риму удалось выйти из политического кризиса, спровоцированного лидером националистической партии «Лига» Маттео Сальвини, который занимал в предыдущем кабинете посты вице-премьера и главы МВД. Сальвини объявил вотум недоверия кабинету, чтобы избавиться от своих партнеров «Пяти Звезд» и пойти на выгодные для него досрочные выборы.

Однако партнеры по коалиции — «Пять Звезд» — сумели переиграть его, начав диалог с Демократической партией, которая находилась у власти в Италии с 2013 по 2018 год. Победителем в этой ситуации стал и технократ Джузеппе Конте, который по-прежнему остается в должности премьера.

В среду, 4 сентября, премьер объявил состав нового кабинета министров. Пост главы минэкономики достался представителю Демпартии социалисту Роберто Гуалтиери, который в настоящее время возглавляет комитет по экономике парламента ЕС. Лидер партии «Пять Звезд» Луиджи ди Майо, который в предыдущем кабинете был заместителем премьера, получил не менее значимый пост — главы МИД.

Политик известен хорошим отношением к России. В феврале он заявил, что правительство страны намерено добиться пересмотра антироссийских санкций.

«Против нашумевших антироссийских санкций мы боремся и будем бороться, но не потому, что мы любим русских или американцев. Мы отстаиваем интересы Италии», — говорил Ди Майо.

Демпартия также получила пост руководителя оборонного ведомства — им стал Лоренцо Гуэрини, которому хорошо знакомы вопросы силовых ведомств. В парламенте Италии он возглавлял комитет по безопасности.

Должность министра внутренних дел, которую Сальвини использовал для получения политических девидентов, теперь будет менее значимым. Ведомство возглавит экс-глава аппарата МВД в 2013-2017 годах Лучана Ламорджезе, технократ, не входящий в партии коалиции.

Сальвини не у дел

Понижение роли МВД, которое при Сальвини фактически стало орудием борьбы против мигрантов, стало символическим ударом по наследию политика. Он не скрывал надежд на укрепление своей власти в результате новых выборов, которые бы позволили ему сформировать свой кабинет вместе с близкими по духу правыми политическими силами. Уверенность ему придавало то, что на недавних выборах в Европарламент партия «Лига» пришла первой, оставив далеко позади партнеров из «Пяти Звезд».

Стоит отметить, что положение Сальвини сегодня не блестящее. На него и его партию оказала влияние публикация американским порталом Buzz Feed материала о том, что его партию якобы финансировала Россия.

В статье сообщалось, что осенью 2018 года помощник Сальвини Джанлука Савоини встречался в Москве с россиянами, одним из которых якобы был крупный топ-менеджер в сфере госинвестиций. Речь шла о финансовой помощи «Лиги» в преддверии выборов в Европарламент.

Сальвини отрицает получение каких либо средств от Москвы, хотя никогда не скрывал симпатий к российскому лидеру Владимиру Путину. Политик ранее заявлял, что будет налаживать отношения с Москвой и называл Путина «великим президентом». «И я говорю это потому, что я так думаю, а не потому, что они заплатили мне, как думают некоторые газеты», — говорил Сальвини.

При этом, несмотря на проигрыш, эксперты отмечают, что Сальвини опирается на поддержку итальянской «улицы», а потому его не стоит списывать со счетов. Как ранее отмечала в беседе с «Газетой.Ru» специалист по Италии, доцент Высшей школы экономики Елена Алексенкова, Сальвини способен вывести толпу на улицы против своих противников.