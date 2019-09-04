Провал Джонсона: депутаты переносят Brexit. LIVE

При этом Джонсон накануне заявил, что глава лейбористов Джереми Корбин на протяжении двух лет настаивал на проведении досрочных выборов.

«Я не хочу выборов, но если депутаты проголосуют за то, чтобы остановить переговоры и добиться еще одной бессмысленной отсрочки Brexit, то это будет единственная возможность, чтобы разрешить эту проблему», — отметил премьер.