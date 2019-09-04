Провал Джонсона: депутаты переносят Brexit. LIVE

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил, что ЕС не должен допустить изменений в соглашении о Brexit.
«Достигнутый мир и Соглашение Страстной пятницы могут оказаться под угрозой в случае появления жесткой границы на острове Ирландия. Поэтому мы не должны отступать от занятых позиций по соглашению о выходе Великобритании из ЕС», — сказал Варадкар.
По его словам, Ирландия готова способствовать осуществлению «упорядоченного Brexit».
Между тем судья Верховного суда Шотландии признал законным решение Джонсона о приостановке работы парламента с 9 сентября. В конце августа соответствующее прошение премьер-министра одобрила королева Великобритании Елизавета II. Согласно требованию Джонсона, работа британского парламента будет прекращена до 14 октября.
Депутаты должны проголосовать за законопроект об отсрочке Brexit перед обсуждением досрочных выборов, считает Корбин.
«Если Джонсон хочет провести выборы, он должен сначала дождаться утверждения нового закона по Brexit», — заявил лидер Лейбористской партии.
В то же время Еврокомиссия намерена сегодня представить развернутый план финансовой помощи производителям из стран ЕС в случае «жесткого» Brexit. Новые меры защиты будут распространяться на фирмы, рабочих и фермеров. Для их реализации будут задействованы средства из Фонда солидарности ЕС.
При этом Джонсон накануне заявил, что глава лейбористов Джереми Корбин на протяжении двух лет настаивал на проведении досрочных выборов.
«Я не хочу выборов, но если депутаты проголосуют за то, чтобы остановить переговоры и добиться еще одной бессмысленной отсрочки Brexit, то это будет единственная возможность, чтобы разрешить эту проблему», — отметил премьер.
Теневой «министр по вопросам Brexit» Кир Стармер заявил, что Лейбористская партия не поддержит Джонсона, который настаивает на проведении досрочных выборов в случае принятия законопроекта об отсрочке Brexit.
«Мы не собираемся плясать под дудку Джонсона. Мы не будем голосовать», — подчеркнул Стармер.
Источники «Би-би-си» утверждают, что всем противникам Джонсона придется уйти из партии независимо от того, как они проголосуют по законопроекту, который позволяет законодателям перехватить контроль за ходом Brexit.
Дело в том, что перед голосованием около 20 депутатов-консерваторов, включая бывшего главу британского минфина Филипа Хаммонда, заявили о том, что займут сторону оппозиции и будут голосовать против правительства. По данным «Би-би-си», парламентарии будут исключены из правящей партии.
Рассмотрение данного законопроекта можно назвать первым поражением правительства Джонсона в Палате общин британского парламента. Лояльным главе кабмина членам правящей в меньшинстве Консервативной партии не удалось остановить инициативу оппозиции.
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Сегодня в парламенте Великобритании рассматривается законопроект об отсрочке выхода страны из состава Евросоюза. Инициатива открывает возможность для того, чтобы перенести дату Brexit на более поздний срок и заблокировать возможность выхода без сделки с Брюсселем. Против законопроекта активно выступает премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
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