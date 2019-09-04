«Нет правовых оснований»: Deutsche Welle не пойдет в Госдуму

Представители немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle решили не участвовать в заседании комиссии Государственной думы по расследованию вмешательства иностранных агентов во внутренние дела России. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

«Я не вижу правовой возможности участвовать в заседании вашей комиссии представителю Deutsche Welle», — заявил официальный представитель компании Йоханнес Хоффман. По его словам, телерадиокомпания DW — субъект публичного права Германии, поэтому отвечать в таком виде может только перед немецкими органами власти.

При этом Хоффман обратился к российским парламентариям с предложением самостоятельно приехать в Берлин или Бонн, чтобы встретиться с руководством СМИ и «обсудить все вопросы в деталях».

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8 августа Министерство иностранных дел России заявило, что действия немецкой ТРК Deutsche Welle недопустимы — якобы журналисты русскоязычного издания призывали в соцсетях москвичей участвовать в несогласованной акции протеста.

Позиция МИДа РФ была приведена временной поверенной в делах Германии в России Беате Гжески.

«Акцентировали, что такие эскапады СМИ идут вразрез с нормами профессиональной журналистской этики и представляют собой попытку вмешательства германской медиакорпорации во внутренние дела России», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Российские дипломаты подчеркнули, что если подобная ситуация повторится, то Москва будет действовать в рамках законодательства РФ.

Депутат Госдумы Василий Пискарев, возглавляющий комиссию по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России, заявлял, что немецкие журналисты Deutsche Welle вполне могут принять участие в заседании комиссии.

«Мы хотим истины, а истины можно достигнуть только таким образом: не путем переписок, а путем живого общения», — передает слова парламентария ФАН.

Пискарев подчеркнул, что DW публикует информацию для россиян, интересы которых и представляет думская комиссия.

7 августа руководитель фрaкции ЛДПР Влaдимир Жириновский зaявил о необходимости провести зaседaния комитетов по безопaсности, по междунaродным делaм, по информaционной политике и приглaсить предстaвителей тех стрaн, чьи посольствa вмешaлись в события в РФ.

«Я убежден, что Госдумa должнa в ближaйшее время отреaгировaть, провести зaседaния комитетов по безопaсности, по междунaродным делaм, по информaционной политике и приглaсить предстaвителей тех стрaн, чьи посольствa грубо вмешaлись в события в России», — заявил Жириновский, его слова передает НСН.

Ранее официальный Берлин выразил обеспокоенность большим количеством задержанных на несогласованной акции протеста 3 августа.

«Сотни участников снова были арестованы на демонстрациях в Москве. Аресты были отнюдь непропорциональными мирному характеру протестов», — говорится в заявлении немецкого внешнеполитического ведомства.

МИД Германии выразил мнение, что власти РФ якобы нарушают взятые на себя международные обязательства, ставя под сомнение свободу и честность выборов, вмешиваясь в «гарантированное право на мирные собрания и свободу слова». Кроме того, немецкие дипломаты заявили, что Россия должна «эффективно» защищать права своих граждан.

Немецкое внешнеполитическое ведомство призвало как можно скорее освободить всех мирных демонстрантов и включить в избирательные списки всех независимых кандидатов в Мосгордуму, выполнивших необходимые требования.

Накануне официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что Россия направит официальные обращения к США и Германии из-за публикаций по поводу несогласованной акции протеста в Москве.

Захарова отметила также, что немецкое государственное издание Deutsche Welle призывало россиян выходить на «прогулку по Бульварному». По мнению представителя МИД, призыв оказался «феноменальным» проколом.