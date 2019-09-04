Последний шанс для Абэ: как Россия и Япония поделят Курилы

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что хотел бы вывести переговоры по мирному договору с Россией на новый уровень на встрече с Владимиром Путиным, сообщает агентство Киодо.

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«Я бы хотел провести встречу с президентом России [Владимиром] Путиным, чтобы способствовать переходу переговоров по мирному договору на новый уровень», — цитирует издание слова Абэ в преддверии его поездки во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Встреча пройдет в четверг в рамках ВЭФ. Форум открылся в среду, продлится до 6 сентября.

Накануне замглавы МИД России Игорь Моргулов отметил, что на переговорах по мирному договору с Японией не обсуждаются вопросы российского военного строительства.

«Не знаю планов нашего военного строительства, но никакого отношения это не имеет к переговорам, которые ведутся по теме мирного договора. На них

вопросы российского военного строительства не обсуждаются», — заявил дипломат.

Россия и Япония долгие годы не могут заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основной проблемой является вопрос принадлежности Курильских островов. Власти Японии претендуют на часть Южных Курил, а именно на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Токио ссылается на Симодский трактат о торговле и границах, который был заключен между Российской империей и Японией в феврале 1855 года. Согласно документу, из Курильских островов Японии отходили Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи, а остальные признавались российскими владениями.

В свою очередь, Россия настаивает, что суверенитет страны над Курильскими островами не подлежит обсуждению. Москва требует проводить переговоры на основе Совместной морской декларации, которая была подписана между Японией и СССР в 1956 году. Документ предполагает возможность рассмотрения передачи японской стороне островов Хабомаи и Шикотана, но только после заключения мирного договора.

Положительные сдвиги в обсуждении мирного договора появились лишь осенью 2018 года. Тогда Россия и Япония договорились ускорить процессы по заключению мира и взяли за основу Совместную декларацию от 1956 года.

Разрешению спора по Южным Курилам мешают действия японской стороны. Токио систематически публикует карты, на которых Итуруп, Кунашир и Хабомаи присутствуют в составе страны. К примеру, подобная карта была размещена на сайте саммита G20, организатором которого выступила Япония. В ответ Москва выразила Токио протест. В соответствующей ноте отмечалось, что Япония злоупотребляет функциями председателя «большой двадцатки» для продвижения необоснованных территориальных претензий к России.

В Токио же считают, что заключение мирного договора «подрывают российские военные учения» на южных Курильских островах. По мнению властей Японии, подобные действия со стороны России являются неприемлемыми. Японское правительство утверждает, что данные острова якобы относятся к северным территориям Японии. Москва же не раз отмечала, что Россия вправе проводить любые военные учения на своей территории.

Напряженности в отношениях России и Японии прибавляют протесты Токио касательно визитов российских чиновников на Южные Курилы. Японская сторона заявляет, что подобные поездки «несовместим с позицией Японии».

Несмотря на проблемы, стороны не отказываются от переговоров по мирному договору. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, в настоящее время ситуация вокруг соглашения «не тупиковая».

«Все упирается в нежелание наших японских коллег признать итоги Второй мировой войны, тем самым препятствуя подписанию мирного договора», — говорил Лавров.

Россию волнует сильная зависимость Японии от США, отмечал глава МИД РФ, она проявляется в присутствии американских сил на японских островах.

При этом в политическом поле Японии оптимистично настроены по поводу заключения мирного договора с Россией. По мнению депутата верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки, Москва и Токио смогут урегулировать данный вопрос.

«В России нет другого такого политика, как Путин, который был бы также заинтересован в Японии. Среди японских политиков кроме [премьер-министра Японии Синдзо] Абэ также нет людей, которые были бы настолько хорошо знакомы с ведением дипломатии с Россией. Поэтому только они вдвоем могут решить эту проблему», — уверен Судзуки.

Однако у Абэ остается не так много времени для того, чтобы сдвинуть процесс переговоров с мертвой точки. Дело в том, что срок премьера на посту председателя Либерально-демократической партии заканчивается уже через два года, и если стороны не смогут найти новый подход — вопросом мирного договора будет заниматься уже следующий глава правительства Японии.

В то же время Путин в конце июня заявил, что Россия не будет отдавать Курильские острова.

«Таких планов у нас нет», — отмечал президент РФ.

Он также подчеркивал, что у властей России есть обширная программа по развитию Дальнего Востока, в том числе инфраструктуры Южных Курил.