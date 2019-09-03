Предатель в партии: Джонсон потерял большинство в парламенте

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 3 сентября потерял рабочее большинство в парламенте. Это произошло после того, как ряды Консервативной партии покинул экс-министр юстиции страны Филипп Ли, он заявил, что присоединился к проевропейски ориентированной фракции «Либеральных демократов» (ЛД). Об этом пишет Financial Times.

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«Либеральные демократы» рады сообщить, что депутат парламента от избирательного округа Брэкнелл Филипп Ли присоединился к партии», — говорится в заявлении ЛД.

Примечательно, что это произошло перед ключевым голосованием по Brexit.

Решение Ли в целом не стало неожиданным. Более того, консерваторы ожидали такого исхода, поскольку еще летом 2019 года он ушел в отставку с министерского поста из-за несогласия с подходами правительства к Brexit. В частности, Ли обвинял кабмин в попытке ограничить роль парламента в процессе выхода Великобритании из ЕС.

Теперь же политик заявил, что «больше не может служить интересам страны и избирателей в своем округе в качестве парламентария от Консервативной партии», поскольку новый кабинет готов к «жесткому варианту» Brexit, то есть к выходу без сделки, а это, по мнению политика, не входит в интересы Великобритании.

Чтобы обеспечить подготовку к варианту Brexit без сделки, Джонсон на прошлой неделе объявил о приостановке работы парламента до 14 октября. То есть после летних каникул в начале сентября депутаты вышли на работу, и уже 9 сентября их деятельность будет прекращена. Королева Великобритании Елизавета II удовлетворила просьбу премьера.

Сам же Джонсон 3 сентября в парламенте заявил, что больше не будет умолять Евросоюз о еще одной отсрочке.

«[Депутаты] хотят заставить нас умолять Евросоюз о еще одной бессмысленной отcрочке [по Brexit]», — сказал Джонсон, комментируя попытки парламентариев объявить незаконным Brexit без соглашения.

Многие наблюдатели полагают, что таким образом Джонсон пытается помешать парламентариям сорвать «жесткий» Brexit, однако сам глава правительства утверждает, что у депутатов будет достаточно времени, чтобы обсудить условия выхода государства из Европейского союза.

Перспективы «жесткого» Brexit серьезно беспокоят Британию. В сложившихся обстоятельствах Борис Джонсон демонстрирует завидный оптимизм. Он требует от парламента доверия и призывает депутатов не препятствовать его планам. По мнению премьера, готовность уйти 31 октября сделает Евросоюз более сговорчивым переговорщиком.

Отсутствие сделки действительно нанесет урон обеим сторонам, однако, как заявлял глава Европейского совета Дональд Туск, «экономический ущерб понесут все страны ЕС, но особенно сама Британия».

Доля правды в словах политика действительно есть. Евросоюз — главный торговый партнер Лондона. 60% экспорта Великобритании идет именно в ЕС. Если Британия выйдет без сделки, то потеряет доступ к торговле с 27 странами, в то время как 27 стран потеряют доступ к торговле с одной. При этом стоит также учитывать, что экономические потери не будут равномерно распределены между членами ЕС.

По предварительным прогнозам, отсутствие сделки обойдется Соединенному Королевству в 250 млрд фунтов, в последующие 15 лет ВВП упадет на 10%.

Конфедерация британской промышленности ранее заявила, что выход из ЕС с соглашением необходим для защиты экономики и рабочих мест. В противном случае Brexit затронет 24 из 27 областей экономики Великобритании.

Однако главной проблемой, тревожащей британских политиков, останется разделение границы между Ирландией и Северной Ирландией. Все товары, пересекающие границу, должны будут подвергаться тщательной проверке, что при сегодняшнем огромном трафике неизбежно приведет к крайне долгим ожиданиям на границе.

Более того, на поверхность может всплыть несколько забытый вопрос ирландского сепаратизма. Северная Ирландия и Шотландия в 2016 году вообще высказались против выхода из ЕС. А на последствия от «жесткого» Brexit эти регионы и вовсе не подписывались.

Первый министр Шотландии Никола Стерджен после встречи с Джонсоном уже заявила, что шотландский парламент продолжит обсуждать пути к независимости, когда вернется из отпуска, учитывая новые обстоятельства, вызванные Brexit.

Параллельно с этим премьер-министр Ирландии Лео Варадкар посылает однозначные сигналы в сторону своих соседей.

«Североирландцы должны будут покинуть Евросоюз в составе Соединенного Королевства, несмотря на то что в большинстве своем они голосовали против Brexit на референдуме 2016 года, — говорил он в июле. — Думаю, разумно предположить, что после этого в Северной Ирландии начнут больше задумываться об идее объединения острова».