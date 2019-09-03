Игра с огнем: почему Китай не может разобраться с Гонконгом

1 октября состоится главный государственный праздник Китая — День образования Китайской Народной Республики, это будет 70-я годовщина КНР. Правда, в этом году событие будет омрачено для китайских властей. Праздничное настроение Пекину испортили гонконгские протестующие, которые, судя по всему, не намерены сдаваться.

Реклама

Массовые протесты длятся почти три месяца, и градус напряжения не сбавляется. 2 сентября десятки тысяч студентов и учащихся средних школ не явились на занятия, устроив бойкот. Молодые люди вышли на очередную массовую акцию в Китайском университете Гонконга. Всего в ней приняли участие около 30 тыс. человек.

Требования протестующих не меняются: полностью отозвать рассмотрение закона об экстрадиции, прекратить использование термина «массовые беспорядки» в отношении протестов 12 июня, освободить арестованных в ходе протестов, расследовать действия правоохранительных органов, а также ввести прямые всеобщие выборы главы администрации района и в законодательное собрание.

Участники акции выдвинули перед администрацией ультиматум — выполнить все требования в течение двух недель, либо протесты усилятся. При этом основное условие недовольных граждан власти Гонконга отчасти все же выполнили. Рассмотрение соглашения об экстрадиции, позволяющего выдачу Пекину подозреваемых в нарушении китайских законов, было отложено бессрочно. Однако тот факт, что акции не утихли, а разразились с еще большей силой, продемонстрировал, что законопроект стал лишь поводом для массовых протестов.

О мирных шествиях в случае с Гонконгом говорить не приходится. Если 9 июня люди вышли на марш, не прибегая к насилию, то к сентябрю ситуация достигла критической точки. На улицах Гонконга регулярно происходят столкновения, причем не только с полицией, но и между гражданами.

Протестующие бросают в сотрудников правоохранительных органов бутылки с зажигательной смесью, камни и кирпичи. Полицейские, в свою очередь, отвечают слезоточивым газом, водометами, дубинками и даже резиновыми пулями, а 25 августа со стороны сотрудник правоохранительных органов сделал первый предупредительный выстрел.

Гонконг входит в состав КНР и до 2047 года имеет особый статус. Однако совместное существование Гонконга и Пекина нельзя назвать безоблачным. При этом Специальный административный район Китая обладает достаточно широкой автономией — КНР отвечает за внешнюю политику и оборону, в то время как Гонконг имеет собственную экономическую и юридическую системы, самостоятельно определяет законодательство и все внутренние вопросы.

Автономия от Китая стала для Гонконга принципиальной темой, а посягательство на независимость вызывает у жителей района болезненную реакцию.

Взаимоотношения, основанные на принципе «Одна страна — две системы», стали поводом для гордости правительства Китая. Однако в День образования КНР председатель республики Си Цзиньпин уже не сможет произнести речь о достоинствах китайской модели. События в Гонконге вызывают серьезные опасения у Пекина.

Во-первых, Китай не может напрямую вмешаться и повлиять на конфликт. Во-вторых, протесты в Гонконге могут стать примером для других регионов КНР, например Тайваня и Тибета.

Если Пекин пойдет на прямое вмешательство, то это лишь усугубит недовольство граждан. Кроме того, за событиями в Гонконге и реакцией КНР следит весь мир. Китай же, выступающий за дипломатичное решение всех международных конфликтов, просто не может себе позволить прибегнуть к силовым методам урегулирования ситуации.

Другие мировые лидеры не перестают напоминать Пекину о пристальном внимании к гонконгским протестам, чем вызывают раздражение Китая.

3 сентября официальный представитель канцелярии по делам Гонконга и Макао Госсовета КНР Ян Гуан заявил, что западные политики, которые критикуют действия полиции, хотят «создать проблему для Китая».

«Я бы хотел предостеречь этих господ с Запада, Гонконг — это китайский Гонконг, иностранное вмешательство в дела Гонконга абсолютно недопустимо. Они уже использовали эти «фокусы» в других местах, оставив после себя лишь людские страдания, но в Гонконге и на китайской земле эти трюки не сработают, это все напрасные мечты, пора бы уже очнуться», — добавил он.

Ранее официальный представитель китайского МИДа Хуа Чуньин вовсе обвинила США в разжигании беспорядков.

«Тот, кто играет с огнем, только обожжется. В истории уже было так много уроков. Мы рекомендуем США прекратить опасные попытки вытащить каштан из пламени», — заявила она.

В таких обстоятельствах Пекину необходимо действовать с осторожностью. Он не раз осуждал протестующих, заявляя, что их действия граничат с терроризмом. Китаю приходится разбираться с ситуацией чужими руками — администрации и полиции Гонконга.

Когда же столкновения достигли пика, власти КНР прибегли к более решительным, но все же осторожным действиям — демонстрации своей силы.

Так, например, в начале августа в Китае вышел видеоролик, в котором показано, как солдаты тренируются разгонять уличные протесты при помощи огнестрельного оружия.

29 августа на улицы Гонконга прибыла китайская военная автомобильная техника. В городе также постоянно находится гарнизон Народно-освободительной армии Китая, который, однако, не вмешивается в события. В тот же день КНР провел ежегодную ротацию войск гарнизона.

В Гонконге периодически появляются слухи, что власти Китая могут ввести армию или же привлечь военных под видом полицейских. Однако Пекин отрицает эту информацию.

Вероятно, власти КНР недооценили июньские демонстрации и замерли в надежде, что волна протестов постепенно сойдет на нет, а отсрочка рассмотрения закона об экстрадиции успокоит недовольных граждан. Теперь же и Пекин, и Гонконг не знают, как действовать. Если правительство пойдет на все уступки протестующих, то это чревато повторением событий в других регионах КНР. Демонстрировать слабость Си Цзиньпину все же не хотелось бы.

С другой же стороны, если Китай пойдет на силовое вмешательство, то он потеряет репутацию главного дипломата на международной арене.