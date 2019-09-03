Порошенко помог Зеленскому: депутатов лишили неприкосновенности

Верховная рада одобрила внесение изменений в конституцию, касающихся лишения депутатов неприкосновенности. Для принятия инициативы необходимо было получить 300 голосов. Из 404 депутатов инициативу поддержали 373 члена парламента. «Против» никто не высказался, трое воздержались. 27 депутатов от «Оппозиционной платформы — За жизнь» и один внефракционный депутат отказались голосовать.

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Об отмене депутатской неприкосновенности президент Украины Владимир Зеленский говорил еще в своей инаугурационной речи. Этот вопрос имеет для главы государства особое значение — реализации этого обещания от него ждут в первую очередь. Именно поэтому на заседании во вторник депутаты первым делом приступили к рассмотрению этой инициативы.

29 августа состоялось первое заседание нового состава Верховной рады, которое продлилось 16 часов. Тогда 363 депутата в первом чтении поддержали проект о внесении изменений в конституцию.

«Испания, Австрия, Канада, США, Германия — это не полный список стран, где у парламентов нет иммунитета. Уважаемые депутаты, сделайте то, что вы обещали людям долгие годы, — сказал Зеленский в ходе заседания во вторник. — Снятия неприкосновенности хотят 90% украинцев. И я не советую вам проверять, сколько человек придут сюда завтра, если вы не снимете неприкосновенность».

Разговоры о снятии депутатской неприкосновенности идут на Украине уже не первый год. Эту инициативу внес в парламент в 2017 году Петр Порошенко. Речь идет о том, чтобы исключить из конституции пункт 80 статьи, который предоставляет неприкосновенность парламентариям с 2020 года. Однако Верховная рада прошлого созыва так и не довела процесс до конца.

Выступая 3 сентября в парламенте, Петр Порошенко, лидер «Европейской солидарности», подчеркнул, что партия поддержит проект.

«Я благодарен, что для рассмотрения был взят именно мой законопроект. Я всегда был сторонником отмены неприкосновенности. Если мы идем в Европейский союз, это наше обязательство адаптировать его под европейское законодательство, — заявил Порошенко, выступая с трибуны. — Фракция «Европейская солидарность» будет голосовать за этот законопроект, который был внесен мной, пятым президентом Украины».

Теперь конституция Украины подразумевает лишь отсутствие у депутатов юридической ответственности за голосования и высказывания в парламенте.

«Оппозиционная платформа» выступила против инициативы сразу по нескольким причинам. Во-первых, депутаты напомнили про нарушение регламента при рассмотрении проекта. Когда Петр Порошенко внес инициативу на рассмотрение в Раду, конституционный суд Украины (КСУ) добавил несколько замечаний к проекту, что, согласно регламенту, формально запрещает дальнейшее рассмотрение. Кроме того, члены «Оппозиционной платформы» указывают и на другие факторы.

Член партии Михаил Папиев в разговоре с украинским изданием «Страна.ua» отметил, что КСУ имеет право отменять законы только по причине нарушения процедуры их принятия, что и может произойти с инициативой Петра Порошенко: «Должен быть вывод комитета, две недели на внесение поправок, а потом выходить на голосование. В другом случае — это полное нарушение регламента».

В ходе заседания депутат от «Оппозиционной платформы» Василий Нимченко также предостерег, что снятие неприкосновенности может стать новым рычагом давления на политиков.

«Этот институт — неприкосновенности — должен уйти в историю. Но за что на нас завели дело? За то, что мы внесли законопроект по миру в Донбассе. Поэтому надо все выверить. Это позорно использовать законопроект Порошенко. А нарушения процедур послужат основаниями для отмены закона», — сказал депутат.

После голосования он также сообщил журналистам, что «Оппозиционная платформа» обратится в конституционный суд, чтобы оспорить результаты голосования.

3 сентября депутаты Рады рассматривают также и другие законопроекты, которые могут поменять работу парламента. В частности, на повестке дня стоят законопроекты о сокращении числа депутатов до 300, о предоставлении законодательной инициативы народу, о праве главы государства назначать руководителей Национального антикоррупционного бюро Украины и Государственного бюро расследований.