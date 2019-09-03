Красная карточка: украинского эксперта выгнали из студии

Известного своими антироссийскими взглядами украинского политолога Вячеслава Ковтуна прогнали со съемок программы «Кто против?» на телеканале «Россия 1». Сообщается, что ведущий программы Сергей Михеев показал эксперту красную карточку и выгнал его из студии.

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Перед этим Ковтун плохо высказался по поводу прессы Германии. Он резко ответил главреду немецкого журнала World Economy Александру Сосновскому, сообщавшему о поставках оружия из ФРГ на Украину.

«Да пошла она в жопу, эта немецкая пресса!» — не сдержался украинский политолог. После того, как Ковтун покинул студию, Сосновский иронично заявил, что его визави «назвал то, чем сам является».

Ковтун, хотя и известен как «телевизионный русофоб», вызывает раздражение даже у украинских националистов. В декабре 2018 года украинского политолога внесли в базу «Миротворец», где собраны данные о «врагах Украины».

Ковтун попал в базу данных сайта за «осознанное участие в антиукраинских пропагандистских российских акциях за материальное вознаграждение». По ряду неподтвержденных данных, за участие в эфирах он может получать несколько сот тысяч рублей.

Иностранных экспертов уже не в первый раз выгоняют с эфиров российских телепередач.

В апреле телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского эксперта Якуба Корейбу. Конфликт случился во время эфира программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». Обстановка накалилась до предела, когда речь зашла о том, должна ли Польша нести ответственность за события Второй мировой войны.

После того, как польский политолог обвинил СССР в невмешательстве в геноцид польских евреев, Соловьев позвал охрану и потребовал вынести Корейбу и сжечь его стул, передает НСН.

Спустя неделю после изгнания Корейбы с «России 1» ведущий телепередачи «Время покажет» на «Первом» Антон Кузичев прогнал российского эксперта Александра Сытина. В эфире обсуждали пожар в соборе Парижской Богоматери, который сравнили с трагедией в Одессе в 2014 году, когда при поджоге Дома профсоюзов погибли почти 50 человек.

Сытин призвал не сравнивать ущерб «важнейшей культурной ценности Европы» с «ликвидацией малоценного человеческого материала» в Одессе. После чего ведущий Анатолий Кузичев попросил его удалиться.

Однако вскоре Сытин вернулся на телепрограмму. Как сообщает ФАН, ведущий Артем Шейнин заявил, что политолог извинился за свои слова. «Сытин сегодня утром в эфире нашей программы извинился», — подчеркнул он.

В июне украинский эксперт Всеволод Непогодин был навсегда отстранен от участия в программе «60 минут» на канале «Россия 1». Во время прямого включения из Донецка Непогодин начал показывать похабные жесты главе пресс-службы Народной милиции ДНР Даниилу Безсонову. Ведущая программы Ольга Скабеева заявила, что за оскорбление оппонента и жителей Донбасса украинский «так называемый эксперт» в эфире больше не появится.

Ранее телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии украинского эксперта Андрея Метлева из-за полемики на тему «голодомора».

Соловьев и его со-ведущий Сергей Михеев отстаивали точку зрения, что «голодомор» — это фальшивка», которую украинские власти используют для политического давления на Россию.

Украинский эксперт Метлев перебил ведущего и заявил, что фальсификация не исключает самого «голодомора». Телеведущий столь же эмоционально отреагировал: «Свободен, я тебе говорю. Мне это надоело: стоит, что-то бубнит. Иди в унитаз покричи».

Осенью 2018 года Ольга Скабеева попыталась выгнать из студии лидера движения «Новая Россия» Никиту Исаева за приравнивание коммунизма к фашизму. Скабеева заявила, что такое восприятие советского прошлого — это «личная проблема» эксперта, а также назвала его позицию «одиозной». После этого Исаев начал кричать, а Скабеева попросила его покинуть студию и назвала его идиотом.