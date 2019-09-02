Путин об иркутской чиновнице: «Она непорядочный человек»

Президент России Владимир Путин раскритиковал заявление, сделанное, предположительно, руководителем управления пресс-службы и информации правительства Иркутской области Ириной Алашкевич о том, что лишившиеся домов из-за наводнения жители города Тулун являются «алкашней, бичевней и быдлом».

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«Если она так сказала – то она непорядочный человек. Я не хочу выражаться нецензурными словами [в ее отношении], но она этого заслуживает. Я надеюсь, губернатор примет соответствующее решение», — так глава государства ответил на вопрос журналиста о том, поручит ли он уволить данную чиновницу.

Путин приехал в Иркутскую область для ознакомления с ходом восстановительных работ после паводка. Иркутская область пострадала от проливных дождей, в регионе введен режим ЧС. Глава государства пообещал продолжить внимательно следить за ситуацией, а также добиться реализации всех прав пострадавших из-за стихийного бедствия.

«Я внимательно буду смотреть за тем, что у вас происходит. Добьемся того, что каждый человек, который имеет право, это право реализует», - заявил президент.

Кроме того, он раскритиковал работу мэра пострадавшего от паводка Тулуна Юрия Кариха. Путин назвал работу главы города в ликвидации последствий наводнений некомпетентной. Российский лидер также отметил, что при решении вопросов устранения последствий паводка в Иркутской области возникает много волокиты и управленческих сбоев.

Городские власти планируют расселить уцелевшие во время наводнения частные жилые дома в микрорайоне ЛДК, который не будет восстанавливаться, сообщил Карих.

В округе снесены все дома, а на возвышенности осталось 18 домов, непригодных для жизни из-за сырости и плесени.

Жители обеспокоились этим вопросом, однако власти объяснили свою позицию по этому поводу.

«В том районе действительно есть уцелевшие дома. В следующем году мы планируем их расселить», - сказал Карих.

Отмечается, что до разрешения вопроса, власти будут обслуживать микрорайон.

Ранее глава региона Сергей Левченко заявил, что скандальная аудиозапись иркутской чиновницы является монтажом. По его словам, когда запись речи попала в сети и вызвала скандал, руководство области отдало аудиофайл на экспертизу. В итоге специалисты зафиксировали признаки монтажа. При этом сейчас власти ждут результатов дополнительной проверки.

«Получены предварительные результаты экспертизы, это монтаж. Но я сразу сказал, что должно быть максимально объективно и нужно провести еще одну, а то и две экспертизы. Не меньше недели на это уйдет», — приводит ФАН слова чиновника.

В своей речи «Алашкевич» оскорбила пострадавших от паводка, указав, что сейчас они живут в пунктах временного размещения в гораздо лучших условиях, чем имели у себя в домах. И при этом «чиновнице», судя по всему, не понравилось то, что жители региона благодарили Владимира Путина за «спасение», а не руководство области.

Кстати, главу государства «Алашкевич» в своей речи назвала «царь» — она заявила, что на встречу с Путиным жители Тулуна приехали «царя ублажать».

Также на аудиозаписи высказано негативное мнение об одежде, в которой пострадавшие пришли на встречу с президентом России.

Интересно, что независимая экспертиза, заказанная телеканалом РЕН-ТВ, подтвердила, что голос на скандальной записи принадлежит именно Алашкевич. Специалисты сравнили голос на скандальной записи с другими выступлениями чиновницы. Об этом рассказал начальник Экспертного управления Национального комитета противодействия коррупции России Юрий Макеев.

«Был проведен сравнительный анализ — параметрический, функционально-динамический голосовой активности, аппаратно-программный, аудитивно-лингвистический, четыре слоя исследования. Во всех слоях исследования есть стопроцентные признаки того, что голос на одной записи и на другой записи принадлежит одному и тому же физическому лицу женского пола», — сказал эксперт.

Он также заявил, что — согласно составленному психологическому портрету — голос на записи принадлежит неуравновешенному, нервному, суетящемуся, мало уверенному в себе человеку, передает НСН.

Наводнение в Иркутской области унесло жизни 25 человек, еще семеро числятся пропавшими без вести. Более 100 населенных пунктов, около 11 тысяч домов и 49 дорог оказались подтопленными. Порядка 39 тысяч человек пострадали.