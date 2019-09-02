Ребрендинг «Грузинской мечты»: кто станет новым премьером

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе 2 сентября объявил о своей отставке.

Реклама

«Цель и основной мандат моей кандидатуры на посту премьер-министра Грузии в 2018 году состояли в том, чтобы создать и внедрить стратегические рамки развития страны, которые в последующие годы обеспечили бы достижение наших государственных целей, превратились бы в руководство для развития страны. Рамки стратегического развития созданы, внедрены, и, соответственно, я принял решение покинуть пост, поскольку считаю, что к этому времени я уже выполнил свою миссию», — написал Бахтадзе в своем фейсбуке.

При этом политик сообщил, что останется членом правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». Кроме того, говоря об отставке, Бахтадзе постарался подчеркнуть, что его уход не связан с конфликтами или противоречиями внутри партии. Премьер, в частности, выразил благодарность председателю «Грузинской мечты», олигарху Бидзине Иванишвили, который считается безусловным лидером не только партии, но и всей страны.

Грузинских журналистов новость об отставке премьера не застала врасплох. Слухи о столь серьезных кадровых перестановках в правительстве ходят с середины августа. Тогда же Бахтадзе, анонсируя новую предвыборную программу, напрямую сказал о готовящихся перестановках в правительстве.

«Мы представим в парламенте обновленную программу. Соответственно, состав команды будет зависеть от этой программы. Мы ориентированы на результаты, — заявил Бахтадзе. — Соответственно, любая позиция укомплектуется именно в соответствии с этой программой».

Кроме того, политик опять же подчеркнул, что внутри партии никаких разногласий нет, а все перестановки произойдут по естественным причинам.

«Я был, есть и буду членом команды «Грузинской мечты». Что касается изменений, мы одна команда, и это живой процесс», — отметил премьер.

1 сентября состоялось заседание правящей партии, на котором и обсуждался этот вопрос. На встрече присутствовал сам Бахтадзе, председатель парламента Арчил Талаквадзе, министр внутренних дел Георгий Гахария и, конечно, Бидзина Иванишвили.

После заседания лидер парламентского большинства Гия Вольский отказался сообщать подробности, однако подчеркнул, что все принятые решения сопровождались согласием со стороны всех участников процесса.

Теперь «Грузинская мечта» в течение двух недель должна предложить нового премьер-министра и его кабмин — вместе с Бахтадзе сложить полномочие должно и его правительство. Судя по всему, этот процесс внутри правящей партии твердо решили выставить исключительно в положительном свете — никаких конфликтов и разногласий.

К слову, предыдущая смена правительства сопровождалась противоположными обстоятельствами. В июне 2018 года Георгий Квирикашвили, занимавший на тот момент пост премьер-министра, объявил об отставке из-за разногласий с Иванишвили, после чего к власти и пришел Мамука Бахтадзе.

Тогда бывший посол США в Грузии Кеннет Яловиц заявил, что «деятельность правительства, похоже, направляется извне».

«Я уверен, что господин Иванишвили руководствуется добрыми намерениями и хорошими идеями, но он не является премьер-министром и не должен находиться над процессом. Однако, похоже, именно это и происходит», — сказал он «Голосу Америки».

Учитывая, что уже через год состоятся парламентские выборы — главное политическое событие в Грузии — отставка премьер-министра выглядит как один из первых и главных шагов в рамках предвыборной кампании «Грузинской мечты».

Если в 2016 году команда Иванишвили в одиночку заполучила парламентское большинство, то в 2020-ом ситуация может измениться. Позиции «Грузинской мечты» уже не так сильны, как четыре года назад, что продемонстрировали президентские выборы прошлого года. Правящая партия поддержала Саломе Зурабишвили, однако конкуренцию ей составил кандидат от оппозиционного «Единого национального движения» — Григол Вашадзе. В первом туре Зурабишвили удалось обогнать противника с небольшим перевесом — всего на 0,9%.

В июле грузинские СМИ опубликовали результаты исследования Международного республиканского института (IRI). На тот момент за «Грузинскую мечту» готовы были отдать голоса 26% избирателей, а за «Единое национальное движение» — 22%.

Старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Вадим Муханов отмечает, что к кадровым перестановкам Бидзина Иванишвили прибегает не в первый раз. Как правило, таким способом олигарх пытается усилить свои позиции и позиции «Грузинской мечты».

«Уход премьер-министра — это не первая отставка людей, близких к Иванишвили, но и не последняя, потому что периодически, надо признать, самый влиятельный человек Грузии проводит ротацию своей команды, — отмечает эксперт в разговоре с «Газетой.Ru». —

Это связано, во-первых, с определенным ребрендингом «Грузинской мечты». Во-вторых, с желанием правящей партии что-то изменить, ее рейтинг падает, падает личный рейтинг Иванишвили. И, кроме того, представители правящей партии видят, что они потихонечку начинают проигрывать на улицах Грузии. Понятно, что это один из шагов. Все эти шаги носят компромиссный характер и направлены на снижение острого градуса сейчас в грузинском обществе».

Сейчас руководители партии всячески демонстрируют, что члены политического объединения не держатся за власть, и, добившись своих целей, освобождают дорогу тем, кто может сделать большее для страны.

Впрочем, вопрос, кто займет место Бахтадзе, остается открытым. Но здесь «Грузинская мечта» имеет равные шансы как на успех, так и на тотальное поражение, которое может повлечь за собой провал на выборах.

На сегодняшний день журналисты называют двух политиков, которые могут стать преемниками Мамуки Бахтадзе. На смену премьеру может прийти министр регионального развития и инфраструктуры Майя Цкитишвили. При таком развитии событий она станет первой женщиной, занимающей пост премьера в стране, к тому же, при первой женщине-президенте (Саломе Зурабишвили).

«Это маловероятно, потому что там есть некий гендерный фактор. Мне кажется, что Иванишвили, поставив президентом страны женщину, не будет ставить женщину премьер-министром. Если посмотреть, как у него складываются отношения с Саломе Зурабишвили, то тоже эти отношения нельзя назвать идеальными. — считает Муханов. — Деятельность Зурабишвили сегодня его не во всем удовлетворяет. Это можно заметить по его интервью, когда он делал достаточно колкие замечания».

Однако главным претендентом на должность считается министр внутренних дел Георгий Гахария, и именно его назначение может пошатнуть позиции «Грузинской мечты», которая с 2012 года чувствует себя вполне уверенно.

Инцидент с участием депутата Госдумы Сергея Гаврилова в заседании Международной ассамблеи православия, когда тот — по приглашению грузинской стороны занял место спикера грузинского парламента — вызвало в стране волну массовых протестов. В первую ночь силовики применяли слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. Около 250 человек пострадали, задержаны были более 200 протестующих.

Действия правоохранительных органов вызвали еще большее возмущение граждан. Оппозиция выдвинула четыре требования: отставка спикера парламента, освобождение всех задержанных в ходе протестов, переход на пропорциональную избирательную систему и отставка главы МВД Георгия Гахария.

Первые уступки последовали уже на следующий день — спикер парламента Ираклий Кобахидзе покинул свой пост. Вскоре правительство приняло решение провести следующие парламентские выборы по пропорциональной системе, причем снизив проходной барьер до нулевого.

Однако отставка Гахарии оказалась для властей неприемлемой. «Сегодня его отставка в прямом смысле была бы предательством родины», — заявлял Иванишвили в июле.

В «Грузинской мечте» июньские события расценили как попытку государственного переворота со стороны оппозиции. Гахария же стал тем героем, предотвратившим столь ужасный для власти сценарий, который уже не раз случался в постсоветской Грузии.

«Отставка Гахарии означала бы, что министерства внутренних дел больше не существует. Когда происходит насилие, атака на основной государственный институт — парламент — и полиция не может его защитить, то, безусловно, министр внутренних дел должен взять на себя ответственность и уйти в отставку. Но он смог это сделать… Он сумел и защитил государство от нового государственного переворота», — заявлял Иванишвили.

Параллельно с этим в Тбилиси в течение нескольких дней собирались активисты, требующие отставки главы МВД. Правда, акции протеста постепенно все же затихают, однако, как общество отреагирует на назначение Гахарии на пост премьера, вместо его отставки, неизвестно. Впрочем, при реализации такого сценария протестующие, можно сказать, добьются выполнения своих требований — Георгий Гахария покинет должность главы МВД.

«Гахария — человек из силового блока, его фигура носит некий символизм для Иванишвили. Здесь, если бы он пошел на поводу у критиков, это показало бы, что он фактически сдается, — отмечает Вадим Муханов. — Нет пока стопроцентной уверенности, что его назначение состоится, пока это напоминает такой определенный слив на предмет зондажа — прозондировать реакцию и интерпретацию в грузинском обществе, в грузинском общественном сознании. То есть, как общество среагирует на подобное назначение. Пока реагирует не очень хорошо, поэтому пока мы видим только отставку правительства, назначений пока нет».

Если правящая партия сделает ставку на Георгия Гахарию, то это будет означать, что Иванишвили ставит во главе правительства сильного политика, способного на решительные действия и твердый отпор оппозиции. Эти черты глава МВД и продемонстрировал в ходе июньских протестов.

«В любом случае, если подобное назначение состоится, это будет говорить, что Иванишвили не готов дальше уступать оппозиции и в данном случае это некая красная линия, которую он переходить не будет. С другой стороны, это месседж противникам, что вот, пожалуйста, ряд неприятных фигур ушли, Гахария — это уже человек, которому я доверяю, он дальше будет сидеть на той позиции, которая означает некий контроль над ситуацией в Грузии», — считает эксперт.

Кандидатуру на пост премьера «Грузинская мечта» назовет завтра, консультации по назначении министров продолжатся. При этом с одобрением предложенных кандидатов проблем возникнуть не должно — партия Иванишвили имеет твердое большинство в парламенте.