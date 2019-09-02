Меркель в минусе: немецкие националисты укрепили позиции на выборах

В прошедшее воскресенье, 1 сентября, в Германии прошли местные выборы. По предварительным данным, в двух землях свои позиции значительно укрепила националистическая партия «Альтернатива для Германии».

Несмотря на то что в Саксонии лидируют христианские демократы (ХДС, 32,1%), а в Бранденбурге — социал-демократы (СДПГ, 26,2%), «АдГ» по сравнению с предыдущими выборами смогла удвоить и даже утроить свои результаты. В Саксонии националисты набрали 27,5%, в Бранденбурге — 23,5.

Прирост поддержки для правых действительно существенный. Сравнивая результаты «АдГ» в Саксонии и Бранденбурге с итогами выборов 2014 года, очевидно, что электоральные показатели партии значительно выросли. В 2014 году в первой земле «Альтернатива» набрала 9,7% голосов, во втором — 12,2%.

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И этот результат можно считать достаточно успешным для партии, потому что отрыв от остальных конкурентов достаточно силен. В первом случае в земельный парламент пройдут еще «Левые» (10,4%), СДПГ (8%) и «Зеленые» (8,6%). В Бранденбурге «АдГ» проходят ХДС (15,6%), «Левые» (10,7%), «Зеленые» (10,8%).

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Йорг Мойтген, комментируя предварительные итоги выборов, уже заявил, что единственный победитель на этих выборах — партия, которую он представляет.

«Очевидно, что единственный победитель на этих двух выборах — это «Альтернатива для Германии».

Все остальные партии явно в минусе, кроме «Зеленых», которые получили небольшой плюс, но много меньше, чем прогнозировалось», — сказал Мойтген.

ХДС в Саксонии потеряла 7,4% по сравнению с 2014 годом, СДПГ в Бранденбурге — 5,7%.

При этом националисты из «Альтернативы для Германии» чрезвычайно популярны в землях, которые ранее входили в состав ГДР, и это продиктовано тем, что на востоке ФРГ жизненные стандарты по-прежнему серьезно отстают от западных земель, а лозунги партии против иммиграции привлекают небогатое население этих территорий.

В том, что уровень жизни востока и запада Германии различаются, многие винят канцлера ФРГ Ангелу Меркель, которая пребывает у власти в этой стране уже 13 лет.

Как ранее отмечала The New York Times, Меркель не удалось «стать посланцем восточных немцев».

Победы в Саксонии и Брандербурге — не первые политические успехи «Альтернативы для Германии». Осенью 2018 года националистическая партия впервые прошла в земельный парламент земли Гессен, в то время как ХДС и СДПГ потеряли существенное количество голосов избирателей. Осенью того же года «АдГ» также смогла провести значительное количество депутатов и в парламент Баварии.

В настоящее время партия представлена в половине парламентов немецких земель.

В 2017 году партия по-настоящему стала общегерманской сенсацией, когда сумела провести 94 депутата в бундестаг. «Альтернатива для Германии» основана в 2013 году, включает представителей самых разных взглядов — от либеральных до консервативных. Все они объединены патриотическими идеями в духе Германии времен канцлера Отто фон Бисмарка. При этом у истоков партии стояли отнюдь не маргинальные личности, а университетские профессоры и даже один из редакторов респектабельной Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Основатели партии прославились в разное время своей оппозицией введению евро, а также «евроскептизмом». Многие из них были вдохновлены идеями книги «Германия. Самоликвидация» политика и финансиста Тило Саррацина, в которой тот обрушился с резкой критикой на немецкий мультикультурализм.

Стоит отметить, что лидеры «Альтернативы для Германии» были нередкими гостями в России. В апреле 2016 года один из лидеров партии — Маркус Претцель — побывал на Ялтинском экономическом форуме в Крыму, где призвал к отмене санкций против России. «Большинство в Германии относятся к санкциям очень скептически. Они не видят выгоды — ограничения не решили политический вопрос и уж точно не помогли экономике», — говорил он в то время «Газете.Ru». Известно также, что большую роль в победе «АдГ» сыграли и русские немцы.