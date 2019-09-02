«Опыта никакого»: новую главу минобра Украины высмеяли за ошибки

Пользователи сети высмеяли нового министра образования Украины Анну Новосад за ошибки, допущенные ею в тексте, написанном на украинском языке. Публикацию с ошибками 29-летняя чиновница разместила в своем фейсбуке.

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Внимание на ошибки обратила юрист Татьяна Монтян. Она указала на незнание министром Новосад «элементарных» правил постановки предлогов, окончаний в дательном падеже и орфографии слова «госбюджет». Кроме того, министр допустила ряд синтаксических и стилистических помарок и описок.

В тексте Новосад сообщает, что ей необходимо сформировать команду для развития на Украине науки и инноваций, а кроме того — работать над бюджетом на следующий год и развивать новую украинскую школу.

Ряд пользователей объяснил ошибки министра тем, что Новосад является носителем русского языка. Другие комментаторы заявили, что подобные ошибки — «позор и неуважение к украинцам».

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в разговоре с ФАН также высмеял нового украинского министра образования. По его мнению, Новосад после такого конфуза должна уйти в отставку, но «вряд ли это произойдет».

«Анне Новосад всего 29 лет, опыта никакого, а она ведь министр не только образования, но и науки. А ведь у нее даже нет полного высшего образования. Она всего лишь бакалавр — это неполное высшее образование, все остальное — какие-то западные соросовские организации, которые я считаю абсолютно несерьезными. И вот она стала министром», — заявил экс-депутат «Партии регионов».

Стоит отметить, что Новосад получила степень магистра по европеистике в Маастрихтском университете в Нидерландах. В Минобрнауки Украины она работает с 2014 года. В 2017 году Новосад была назначена на должность гендиректора директората стратегического планирования и европейской интеграции.

В конце прошлой недели Верховная рада Украины утвердила новое правительство страны в составе 15 министров и двух вице-премьеров.

При этом количество ведомств сократилось: министерство аграрной политики объединили с минэкономики, энергетики — с министерством экологии, а ведомство по делам молодежи и спорта — с министерством культуры. Слияние произошло также с министерством по делам ветеранов и по вопросам неподконтрольных территорий.

Как стало известно, минэкономразвития, торговли и сельского хозяйства возглавил Тимофей Милованов. Назначение на пост вице-премьера по вопросам евроинтеграции получил дипломат и бывший постпред Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба.

Уточняется, что большая часть кабмина – новички или без большого опыта в политике и госуправлении.

Из прежнего состава правительства на том же месте остались лишь глава МВД Арсен Аваков и министр финансов Оксана Маркарова. Новым премьер-министром Украины стал 35-летний юрист Алексей Гончарук.

В разговоре с НСН Владимир Олейник заявил, что новые украинские министры имеют проамериканскую ориентацию и неопытны.

«Первое, что бросается в глаза — впервые люди слышат эти фамилии. Они себя нигде не зарекомендовали на разных должностях, тот же Гончарук, как говорят, управлял самым большим коллективом из пяти человек. У них нет опыта. Второе. Говорят о том, что эти люди, в основном, сориентированы на США, и большинство из них — птенцы гнезда Сороса, получали очень серьезную поддержку грантами. Вероятно, это будет временное правительство», — убежден бывший депутат.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, предупредил новых министров и депутатов об опасностях, поджидающих их в будущем.

«Не дай бог, вы войдете в историю как парламент, который просуществовал меньше всего — один год. Фактически это ваш, наш испытательный срок», — предостерег украинский президент, выступая в Раде.