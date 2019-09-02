Премьер Грузии объявил об отставке. LIVE

Председатель фракции «Консерваторы» Гига Букия оценил отставку Бахтадзе. По его словам, в решении политики «нет ничего особенного».
«Бахтадзе считает, что у него закончились ресурсы на этой должности. Большинство примет решение и назначит нового премьер-министра», — сказал Букия.
Он также не стал уточнять, займет ли данный пост Георгий Гахария.
В то же время Бахтадзе отметил, что Грузии как никогда нужна полная консолидация.
«Я уверен, что только это является единственной формулой успеха. Еще раз большое спасибо всему грузинскому обществу! Я верю, что вместе мы сможем все! Пусть Господь благословит Грузию», — написал Бахтадзе в фейсбуке.
Лидер парламентского большинства Георгий Вольский заявил, что завтра, 3 сентября, станет известно имя нового премьер-министра Грузии. «Все станет известно после того, как закончатся заседания политического совета и парламентского большинства», — сказал Вольский.
Между тем жители Грузии требовали отставки кабмина еще в июне. Причиной стал разгон демонстрантов у здания парламента в Тбилиси. Массовые протесты начались в стране после участия депутата Госдумы России Сергея Гаврилова и прочих делегатов в 26-й сессии Генассамблеи Международной ассамблеи православия (МАП) в Тбилиси. Тогда Гаврилов сел в кресло спикера парламента, что негативно восприняли жители страны.
По данным местных СМИ, премьером Грузии могут стать министр внутренних дел страны Георгий Гахария или министр регионального развития и инфраструктуры Майя Цкитишвили. При этом Гахария не только возглавляет МИД Грузии, но и является вице-премьером страны.
«Цель и основной мандат моей кандидатуры на посту премьер-министра Грузии в 2018 году состояли в том, чтобы создать и внедрить стратегические рамки развития страны, которые в последующие годы обеспечили бы достижение наших государственных целей, превратились бы в руководство для развития страны. Рамки стратегического развития созданы, внедрены», — подчеркнул Бахтадзе.
Бахтадзе говоря о своей отставке, высказался о выборах 2020 года в Грузии. По его словам, они должны быть соревнованием за программы и идеи. Он также призвал, чтобы не играть на негативных моментах.
В настоящее время выдвинуть кандидата на пост премьера может выдвинуть партия «Грузинская мечта», которая получила наивысший результат на прошлых выборах.
В течение двух недель после ухода премьера парламент должен выразить доверие новому претенденту на пост, его составу кабмина и программе. При этом представители правительства Бахтадзе продолжат исполнять свои обязанности до утверждения нового состава правительства.
«Я принял решение покинуть пост, поскольку считаю, что к этому времени я уже выполнил свою миссию. Для меня это было большой честью выполнять обязанности премьер-министра Грузии по защите интересов нашей страны. Я был и буду членом команды «Грузинская мечта» и преданным солдатом нашей страны», — заявил Бахтадзе.
Доброе утро, дорогие читатели «Газеты.Ru»!
Сегодня премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил об уходе в отставку. Он был главой грузинского правительства с июня 2018 года. До этого он занимал пост министра финансов. По закону после отставки премьера слагает полномочия весь кабмин.
«Газета.Ru» будет внимательно следить за происходящем в режиме онлайн.