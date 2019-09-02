Премьер Грузии объявил об отставке. LIVE

Председатель фракции «Консерваторы» Гига Букия оценил отставку Бахтадзе. По его словам, в решении политики «нет ничего особенного».

«Бахтадзе считает, что у него закончились ресурсы на этой должности. Большинство примет решение и назначит нового премьер-министра», — сказал Букия.

Он также не стал уточнять, займет ли данный пост Георгий Гахария.