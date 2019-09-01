Ради мира: Зеленский и Пенс обсудили военную помощь США

В рамках мероприятий, посвященных 80-й годовщине начала Второй Мировой войны, которые проходили в Польше, президент Украины Владимир Зеленский встретился с вице-президентом США Майком Пенсом.

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В ходе беседы украинский лидер заявил, что он и его команда делают все для разрешения конфликта в Донбассе, передает УНИАН. Кроме того, он выразил признательность США за оказываемую Киеву финансовую и военную помощь.

Администрация Трампа в 2017 году одобрила продажу Украине летального оружия, сделав шаг, на который до этого администрация Барака Обамы никак не могла решиться. Правда, затем Белый дом заморозил $250 млн на военную помощь Украине, вызвав этим раздражение американских законодателей и адвокатов Украины в США, которые утверждают, что подобное финансирование имеет решающее значение для «сдерживания России».

Пенс напомнил Зеленскому о крепких отношениях между Украиной и США. По его словам, Америка выступает за территориальную целостность Украины, включая ее законные, по версии Вашингтона, требования на Крым. Он также подчеркнул, что США поддерживают Украину в ее борьбе с «российской агрессией». «Я могу вас заверить, что отношения между США и Украиной никогда не были крепче», — добавил Пенс.

Это была первая встреча Зеленского со вторым человеком в США после его избрания президентом. Правда, Зеленский рассчитывал встретиться с американским президентом Дональдом Трампом, однако последний отменил поездку в Польшу из-за надвигающегося на США урагана. Не исключено, что Трамп и Зеленский могут пересечься на Генеральной ассамблее ООН в конце сентября.

В памятных мероприятиях по случаю 80-летия начала Второй Мировой войны в Польше участвовало 250 официальных лиц из 40 стран. Россию — правопреемницу СССР — польские власти решили не приглашать. Официальный представитель МИД Польши Шимон Шинковский заявил, что Москву не позвали на мероприятия, так как на нем присутствуют страны-члены ЕС, «Восточного партнерства» и НАТО. Россия ни в одну из этих организаций не входит.

Нежелание видеть представителей Москвы на мероприятии вызвало критику со стороны российских официальных лиц и политических деятелей. Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал это решение «ущербным» и свидетельствующим о попытках перечеркнуть историческую память. Он отметил, что это недопустимо, и оскорбляет память павших.

«Нравится кому‑то Россия или не нравится, но ее решающая роль во Второй Мировой войне признана всеми народами мира», — заявил Володин.

Член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич в ответ на решение Варшавы назвал «современные критерии», которыми руководствуются польские власти, конъюнктурой. «Думаю, что это даже оскорбительно для страны, понесшей в той войне тяжелейшие людские и материальные потери», — заявил Клинцевич, которого цитирует РИА «Новости».

Министр обороны Сербии Александр Вулин также осудил решение Польши не приглашать Россию и Сербию на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, вместо России и Сербии Польша пригласила на мемориальные мероприятия страны, которые вызвали возникновение войны. «Можем лишь сказать, что они сами выбрали свою сторону, а Сербия никогда не была на неправильной стороне», — подчеркнул Вулин.

Из постсоветских стран на мероприятии присутствовали представители Грузии и Азербайджана. Тбилиси представлял президент Саломе Зурабишвили, Баку — замглавы МИД Махмуд Мамедгулиев.

Не приехали на мероприятия представители властей Армении. По словам главы МИД этой страны Зограба Мнацаканяна, это принципиальный вопрос для Еревана. «Наши деды воевали в советской армии против нацизма. У нас колоссальный вклад в общую победу, и тогда, вместе с другими, мы защищали нашу общую большую родину (СССР)», — заявил Мнацаканян.

Принимать приглашение не стал и Минск. «Освобождение Восточной и Центральной Европы, окончательный разгром нацизма на территории Германии стали возможны благодаря героическим усилиям всей многонациональной Красной армии.

При этом в Варшаву не были приглашены Казахстан, страны Центральной Азии, Россия», — заявили в руководстве Белоруссии.

Германия была представлена президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, который заявил, что Берлин берет на себя ответственность за преступления Второй Мировой. По его словам, немцы допустили геноцид в Польше. Он отмечает, что эту часть истории нельзя забыть. «Мы принимаем ту ответственность, которую дает наша история», — цитирует ТАСС слова Штайнмайера.

От Германии ждут и практических действий. Польский президент Анджей Дуда заявил, что в ближайшее время страна потребует репараций за ущерб, нанесенный в годы войны.

По словам политика, в Польше для этой цели была создана парламентская комиссия по репарациям. В ближайшее время она представит доклад по этому вопросу. «Война, о которой мы говорим сегодня, нанесла огромный ущерб в Польше», — заявил Дуда.