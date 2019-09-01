«Глупое положение»: кто не приехал в Польшу на годовщину войны

Ранним утром 1 сентября 2019 года в польском Велюне начались памятные мероприятия, приуроченные к началу самой жестокой войны в истории человечества. 1 сентября 1939 года нацистская Германия напала на Польшу. Именно небольшой городок Велюнь, расположенный в 20 км от польско-германской границы стал первым, куда вошли гитлеровские войска. Вторым объектом нападения стал полуостров Вестерплатте под Гданьском.

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Памятные мероприятия начались с церемонии возложения венков к мемориальному камню на месте разрушенного бомбардировкой костела, а также к уничтоженной нацистами синагоге.

Всего в них участвуют 250 официальных лиц из 40 стран, включая 20 президентов и четырех глав правительств.

На торжествах присутствуют лидеры большинства европейских государства, которые во время Второй Мировой войны воевали по разные стороны фронта. США в Польше представляет вице-президент Майк Пенс. Глава Белого дома Дональд Трамп буквально в последние дни отменил поездку из-за надвигающегося на Америку урагана.

Среди гостей мероприятия и президент Украины Владимир Зеленский. К моменту начала войны Украина входила в состав СССР. Известно, что дед Зеленского воевал с нацистами в составе Красной Армии.

Не приехали на мероприятия представители властей Армении. По словам главы МИДа этой страны Зограба Мнацаканяна, это принципиальный вопрос для Еревана. «Наши деды воевали в советской армии против нацизма. У нас колоссальный вклад в общую победу, и тогда, вместе с другими, мы защищали нашу общую большую родину (СССР)», — заявил Мнацаканян.

По словам министра, у Еревана есть «чувствительный подход» в плане того, как организуются такие мероприятия на разных площадках.

Принимать приглашение не стал и Минск.

«Освобождение Восточной и Центральной Европы, окончательный разгром нацизма на территории Германии стали возможны благодаря героическим усилиям всей многонациональной Красной армии. При этом в Варшаву не были приглашены Казахстан, страны Центральной Азии, Россия»,

— пояснил позицию Белоруссии официальный представитель внешнеполитического ведомства этой страны Анатолий Глаз.

Из лидеров постсоветских стран в Польше присутствуют лишь представители Грузии и Азербайджана. Тбилиси представляет грузинский президент Саломе Зурабишвили, Баку — замглавы МИД Махмуд Мамедгулиев.

Россия — правопреемница СССР — на мероприятиях не присутствует. В Кремле к этому отнеслись негативно, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что любые мемориальные мероприятия в любой стране мира, которые посвящены годовщинам или Великой Отечественной войны, или Второй мировой войны, не могут считаться полноценными без участия России.

Песков отметил, что роль страны в завершении Второй Мировой невозможно переоценить.

В свою очередь, 1 сентября представитель польского МИДа Шимон Шинковский заявил, что Москва не приглашена на мероприятия, так как на нем присутствуют страны-члены ЕС, «Восточного партнерства» и НАТО, куда Россия не входит.

Он также напомнил, что десять лет назад на эти тожества приглашали президента России Владимира Путина, а теперь подход к историческим вопросам изменился, и пригласили его американского коллегу Дональда Трампа. Дипломат при этом заявил, что в России якобы не заинтересованы в сохранении «духа исторической правды».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова коротко прокомментировала отказ Польши приглашать российскую сторону на мероприятия. «В настолько глупое положение официальная Варшава давно себя не загоняла», — написала дипломат в фейсбуке.

В тоже время, экс-президент Польши Лех Валенса негативно высказался по поводу решения нынешних властей республики не приглашать президента России Владимира Путина на мероприятия, приуроченные 80-летию начала Второй Мировой войны.

По мнению Валенсы, российского лидера надо позвать на мероприятия, чтобы тот узнал правду о нападении на Польшу. Как отмечает Валенса, своим решением не приглашать главу российского государства польские власти усугубляют отношения с Россией, которые и без того плохие.

СССР времен Иосифа Сталина, действительно, сыграл неблаговидную роль в событиях 1939 года. Советские войска вошли на территорию Польши с востока и оккупировали часть страны. Однако во времена правления президента СССР Михаила Горбачева СССР официально принес извинения польской стороне, и они были приняты тогдашним польским правительством.

Между тем, подчеркивая негативные страницы отношений двух стран, в Польше стараются убрать из истории страницы освобождения этой страны Красной Армией от гитлеровцев. После событий на Украине 2014 года Варшава начала активно избавляться от советских военных памятников. Всего, по данным российского посольства, с улиц польских городов было убрано более 100 советских военных монументов.

Комментируя эти действия, посол России в Польше Сергей Андреев, напомнил, что во время операции по освобождению этого государства погибло более 600 тыс. советских солдат и офицеров. «Это люди, благодаря которым Польша сегодня существует», — напомнил посол.

Однако, выступая на торжественных мероприятиях, президент Польши Анджей Дуда, заявил, что для его страны Вторая мировая война и ее последствия закончились только в 1989 году. Он также добавил, что Польша не стала свободной по окончании войны, а превратилась в «заложника коммунизма». «Адольф Гитлер и Иосиф Сталин в пакте Молотова-Риббентропа договорились об уничтожении Польши», — сказал Дуда.

Пакт Молотова-Риббентропа, названный так по именам советского и нацистского МИДов, был заключен в августе 1939 года. Он, действительно, устанавливал зоны ответственности Германии и СССР и фактически привел к разделу Польши. При этом ряд историков считает, что пакт был вынужденным и дал Советскому Союзу определенную отсрочку неминуемой войны.

При этом в Варшаве предпочитают не вспоминать аналогичный пакт, заключенный генерал-инспектором Польши Юзефом Пилсудским и нацистским лидером Адольфом Гитлером в январе 1934 года.

Подписание пакта с набиравшим стремительное влияние в Европе лидером нацистов казалось тогдашнему польскому руководству единственной возможностью отсрочить войну. Это стало понятым после того, как Париж отказался пойти на военный союз с Варшавой против нацистской Германии.

«Сегодня поляки смотрят на эти события как на урок политического реализма: надо действовать исключительно в национальных интересах и, как сказал Черчилль, в условиях угрозы для государства быть готовым заключить пакт даже с дьяволом»,

— говорил «Газете.Ru» политолог Якоб Корейба.

В свою очередь, сам Гитлер, как отмечает в своей работе немецкий военный историк Рольф-Дитер Мюллер, в то время рассматривал Польшу как возможного военного союзника в действиях против России.

В своей речи на мероприятиях в Польше президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Германия берет на себя ответственность за преступления Второй Мировой войны. По словам Штайнмайера, немцы допустили геноцид в Польше. Он отмечает, что эту часть истории нельзя забыть.

«Мы принимаем ту ответственность, которую дает наша история»,

— цитирует ТАСС слова Штайнмайера.

На мероприятия в Польше не присутствует и глава Европейского совета, экс премьер-министр Польши Дональд Туск. По его словам, организаторы мероприятий не хотят видеть его там, а он никогда не навязывает свое присутствие, когда знает, что ему не рады. Известно, что Туск, в прошлом лидер партии «Гражданская платформа», фактически стал личным врагом нынешней польской элиты. При этом они опасаются его возможного участия в президентских выборах 2020 года.