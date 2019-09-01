День памяти: почему Польша не пригласила Россию

Польша не пригласила Россию отмечать 80-летие начала Второй мировой войны, потому, что Варшава хочет вспоминать эту дату в духе исторической правды, а Москва в этом не заинтересована — заявил заместитель главы польского МИДа Шимон Шинковский в эфире радиостанции Radio Maryja.

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«Сложно закрывать глаза на сегодняшнюю политику Российской Федерации. Мы хотим отметить эту трагическую годовщину в духе исторической правды. Россия в этом не заинтересована – это подтверждают последние события», — сказал замглавы МИД.

Он также указал, что Москва не является частью европейского и атлантического объединений.

«Ключ к приглашению гостей на торжества — это отражение нынешнего положения вещей. Приглашены представители Евросоюза, НАТО и Восточного партнерства — Россия не фигурирует ни в одном из этих форматов», — пояснил дипломат.

Президент США Дональд Трамп должен был приехать в Польшу на церемонию. Однако глава Белого дома отменил свой визит из-за приближения к побережью Флориды потенциально разрушительного урагана «Дориан». Вместо этого Польшу посетит вице-президент США Майк Пенс, который выступит с речью на Площади маршала Юзефа Пилсудского – главном парадном месте Варшавы.

«10 лет назад одним из героев мероприятий к годовщине начала Второй мировой войны в Вестерплатте был премьер-министр РФ Владимир Путин. Это в том числе и символическая иллюстрация изменений нашего подхода к историческим вопросам, по сравнению с тем, как мы их видели 10 лет назад», — указал замглавы польского внешнеполитического ведомства.

Он также напомнил, что в Варшаву приглашен президент Украины Владимир Зеленский.

«То, что мы ожидаем в гости президента Украины в такой важный юбилей, является исторической правдой.

Чем больше этой правды и исторической целостности будет отражено в заявлениях президентов, тем лучше. Сегодня Украина — это страна, с которой у нас тесные отношения, хотя на самом деле подход к историческим вопросам является тем фактором, который все еще влияет на эти отношения. И это действительно проблема», — подчеркнул Шинковский.

При этом, комментируя присутствие президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в воскресенье в Варшаве, заместитель главы польского МИДа отметил, что «Германия добилась прогресса в признании своей вины в контексте Второй мировой войны».

«Прогресс носит декларативный характер, мы все еще ожидаем конкретных действий. Таким жестом станет, например, строительство памятника польским жертвам Второй мировой войны в Берлине. Эта инициатива зашла в тупик — юбилей был бы хорошей возможностью возобновить ее. Мы также не забываем, что Польша не получила компенсацию за огромные потери, понесенные во Второй мировой войне», — резюмировал дипломат.

Тремя днями ранее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко не примет приглашение польского коллеги Анджея Дуды посетить 1 сентября мероприятия в память начала Второй мировой войны из-за того, что в Варшаву не приглашен Владимир Путин. Минск будет представлен только белорусским послом.

При этом в июле Варшава пообещала, что в начале следующего года направит Владимиру Путину приглашение на памятные мероприятия, посвященные 75-летию освобождения заключенных нацистского концлагеря Аушвиц, расположенного около польского города Освенцим.

«На мероприятия, которые будут организованы музеем Аушвиц в начале следующего года, приглашение господину президенту Путину будет направлено, поскольку

освобождение лагеря советскими войсками — исторический неоспоримый факт.

Здесь с нашей стороны есть желание сотрудничать», — заявил Блажей Спыхальский, пресс-секретарь президента Польши.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в этой связи указал, что Москва не должна остро реагировать на такое поведение польских властей, передает НСН.

«Мы — великая страна, которая выиграла эту войну, и обращать внимание на идиотские решения, мне кажется, нам просто неправильно. Другое дело, что нам нужно, конечно, при формировании нашего курса на отношения с Польшей все это иметь в виду. У нас, к сожалению, сейчас в мире осталось не так много политиков — мировых лидеров, и эти решения, которые принимает Польша, говорят о том, что там сидят маргиналы, ничего не могут создать, могут только нагадить», — подчеркнул сенатор.

Комментируя происходящее, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что любые мероприятия, посвященные годовщинам Великой Отечественной или Второй мировой войны «без участия России не могут считаться полноценными», передает ФАН.

В феврале нынешнего года польские активисты попросили Трампа помочь в получении Польшей репараций за разрушения, причиненные СССР и Третьим Рейхом во Второй Мировой войне. Петиция с соответствующим обращением появилась на сайте Белого дома.

«Благодаря последовательной политике США, многие страны и народы уже получили причитающиеся им компенсации за Вторую Мировую войну.

Увы, в 1944 году польская нация была брошена под русской оккупацией,

и до сих пор не получила выплат за разрушения, причиненные германскими и русскими агрессорами», — говорится в петиции.

Кроме того, авторы петиции — «свободные поляки» — требуют «исторической справедливости». По их словам, помощь в получении репараций важна для того, чтобы Польша стала «сильным союзником» для США перед лицом «новой Империи Зла, зреющей в Европе и Азии».

Стоит отметить, что Владимир Зеленский будет приглашен на памятные мероприятия в честь 75-летия Победы, которые состоятся в Москве в мае 2020 года. Лидеры 17 государств также уже подтвердили свое участие в праздновании. Так, в Москву приедут президент Франции Эмманюэль Макрон, а также первые лица Индии, Кубы, Чехии, Венесуэлы, Сербии, Белоруссии, Армении, Молдавии и других стран СНГ.